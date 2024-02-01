Латвия законодательно запретила своим сборным играть против команд РФ и Беларуси

Сейм Латвии принял поправки к закону, запрещающие национальным спортивным сборным играть против российских и белорусских команд.

Об этом сообщила пресс-служба сейма Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрет будет применяться также в случае, если спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Кроме того, поправками предусмотрено, что Латвия не может организовывать соревнования национальных сборных в командных видах спорта, в которых сборные России и Беларуси принимают участие под своим или нейтральным флагом.

Запрет касается игровых видов спорта взрослых, молодежных и юниорских возрастов.

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В сейме подчеркнули, что основной целью поправок к закону является подтверждение солидарности Латвии с Украиной. Латвия стремится "коренным образом заблокировать любые попытки России легитимизировать свои военные преступления через спортивную сферу".

"Основная идея поправок к закону о спорте – установить на уровне национального законодательства, что латвийские командные спортивные команды, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут играть матчи с командами стран-агрессоров – России и Беларуси – ни на своих, ни на нейтральных площадках. Это значит, что если будет жеребьевка, и сборной Латвии придется играть с Россией или Беларусью, международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство", - объяснил глава подкомитета по вопросам спорта Комитета по вопросам образования, культуры и науки сейма Латвии.

В то же время поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку решение об участии принимает Олимпийский комитет страны.

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