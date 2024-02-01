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Латвия законодательно запретила своим сборным играть против команд РФ и Беларуси

латвія

Сейм Латвии принял поправки к закону, запрещающие национальным спортивным сборным играть против российских и белорусских команд.

Об этом сообщила пресс-служба сейма Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрет будет применяться также в случае, если спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Кроме того, поправками предусмотрено, что Латвия не может организовывать соревнования национальных сборных в командных видах спорта, в которых сборные России и Беларуси принимают участие под своим или нейтральным флагом.

Запрет касается игровых видов спорта взрослых, молодежных и юниорских возрастов.

Также читайте: В Литве ищут способы недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

В сейме подчеркнули, что основной целью поправок к закону является подтверждение солидарности Латвии с Украиной. Латвия стремится "коренным образом заблокировать любые попытки России легитимизировать свои военные преступления через спортивную сферу".

"Основная идея поправок к закону о спорте – установить на уровне национального законодательства, что латвийские командные спортивные команды, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут играть матчи с командами стран-агрессоров – России и Беларуси – ни на своих, ни на нейтральных площадках. Это значит, что если будет жеребьевка, и сборной Латвии придется играть с Россией или Беларусью, международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство", - объяснил глава подкомитета по вопросам спорта Комитета по вопросам образования, культуры и науки сейма Латвии.

В то же время поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку решение об участии принимает Олимпийский комитет страны.

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Автор: 

Беларусь (7888) Латвия (1330) россия (95393) спорт (2422)


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Топ комментарии
+5
це ПРОСТО СУПЕР!!
а в Україні, напевно, скоро почнуть "сватів" транслювати....та "різних сивох" випустять на сцени....
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01.02.2024 14:51
+4
Тут згоден, Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого!,(
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01.02.2024 14:54
+1
Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого
1991.....
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01.02.2024 14:58
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Правила форума Совет форумчан
це ПРОСТО СУПЕР!!
а в Україні, напевно, скоро почнуть "сватів" транслювати....та "різних сивох" випустять на сцени....
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01.02.2024 14:51 Ответить
Тут згоден, Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого!,(
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01.02.2024 14:54 Ответить
Нам Треба було б це зробити, починаючи ще з чотирнадцятого
1991.....
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01.02.2024 14:58 Ответить
А Тут!--Цілком Згоден!,
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01.02.2024 14:59 Ответить
В сенсі "почнуть"? І не припиняли. На одній ОТТ платформі є цілий канал, присвячений виключно цьому "шедевру"
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01.02.2024 14:58 Ответить
Тоді вибачьте!, але навіщо "в одні ворота"???, Чому дійсно, Це не зробили ХОЧА б! відразу після Майдану??? чи то було не на часі???
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01.02.2024 15:03 Ответить
Навіть маленький пердь під рузьге ніс не завадить!
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01.02.2024 15:03 Ответить
Какие могут быть игры со страной агрессором и оккупантом, никакие. Очередной плевок в РФ. Интересно, РФ зеркально ответит и тихо утрется
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01.02.2024 15:22 Ответить
Чітко і ясно!
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01.02.2024 15:43 Ответить
Респект латвійському народові та його чинній владі! Гадаю, далі буде?
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01.02.2024 15:59 Ответить
 
 