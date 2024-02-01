Принятие 50 млрд евро для Украины – это шаг исторического масштаба, - Кулеба
Европейский Совет принял решение передать 50 млрд евро для Украины, что свидетельствует о том, что "усталость" от Украины неправдива.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Я благодарен Евросовету за одобрение решения о создании фонда в EUR50 млрд для Украины на 2024-2027 гг. Это шаг исторического масштаба. Это показывает, что любые разговоры о вероятной "усталости" или "ослаблении поддержки" просто неправдивы", - отметил министр.
По словам Кулебы, Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность принимать важные решения вне зависимости от других.
"ЕС лидирует и дает пример остальному миру. Это также очевидный признак того, что надежды Путина пережить решимость Украины и всего мира напрасны. Я глубоко благодарен всем министрам иностранных дел ЕС, которые внесли свой вклад в этот успех", - подытожил глава МИД.
Помощь в 50 млрд евро для Украины
Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.
В Минэкономики заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш в размере €4,5 млрд из нового пакета помощи от ЕС в марте.
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Як казав один композитор, "Які там десять тромбонів в унісон! Для такої теми вистачить одного кларнета!" (с)
Глава МЗС на пів ставки....
як що, поступить на рахунки казначейства україни, про третину, як мінімум можна забути!