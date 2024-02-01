Принятие 50 млрд евро для Украины – это шаг исторического масштаба, - Кулеба

Европейский Совет принял решение передать 50 млрд евро для Украины, что свидетельствует о том, что "усталость" от Украины неправдива.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Евросовету за одобрение решения о создании фонда в EUR50 млрд для Украины на 2024-2027 гг. Это шаг исторического масштаба. Это показывает, что любые разговоры о вероятной "усталости" или "ослаблении поддержки" просто неправдивы", - отметил министр.

По словам Кулебы, Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность принимать важные решения вне зависимости от других.

"ЕС лидирует и дает пример остальному миру. Это также очевидный признак того, что надежды Путина пережить решимость Украины и всего мира напрасны. Я глубоко благодарен всем министрам иностранных дел ЕС, которые внесли свой вклад в этот успех", - подытожил глава МИД.

Помощь в 50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.

В Минэкономики заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш в размере €4,5 млрд из нового пакета помощи от ЕС в марте.

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