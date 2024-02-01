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Новости Помощь Украине
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Принятие 50 млрд евро для Украины – это шаг исторического масштаба, - Кулеба

кулеба

Европейский Совет принял решение передать 50 млрд евро для Украины, что свидетельствует о том, что "усталость" от Украины неправдива.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Евросовету за одобрение решения о создании фонда в EUR50 млрд для Украины на 2024-2027 гг. Это шаг исторического масштаба. Это показывает, что любые разговоры о вероятной "усталости" или "ослаблении поддержки" просто неправдивы", - отметил министр.

По словам Кулебы, Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность принимать важные решения вне зависимости от других.

"ЕС лидирует и дает пример остальному миру. Это также очевидный признак того, что надежды Путина пережить решимость Украины и всего мира напрасны. Я глубоко благодарен всем министрам иностранных дел ЕС, которые внесли свой вклад в этот успех", - подытожил глава МИД.

Помощь в 50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility.

В Минэкономики заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш в размере €4,5 млрд из нового пакета помощи от ЕС в марте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предложил Орбану компромисс для одобрения €50 млрд помощи Украине, - Politico

Автор: 

Евросоюз (17076) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Бруківку в студію!
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01.02.2024 15:02
+4
О - роздуплився! Сиділо біля Єрмака, як на прийомі у проктолога і раптом вилізло...
Глава МЗС на пів ставки....
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01.02.2024 15:06
+3
вже вантажать)
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01.02.2024 15:10
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Харе про епохальність та захмарність!
Як казав один композитор, "Які там десять тромбонів в унісон! Для такої теми вистачить одного кларнета!" (с)
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01.02.2024 15:02 Ответить
Бруківку в студію!
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01.02.2024 15:02 Ответить
вже вантажать)
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01.02.2024 15:10 Ответить
О - роздуплився! Сиділо біля Єрмака, як на прийомі у проктолога і раптом вилізло...
Глава МЗС на пів ставки....
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01.02.2024 15:06 Ответить
а не голосування у ВЗРаді звернення до конгресу США ,про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, за котре агітував Кулєба, був крок антиукраїнського масштабу...
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01.02.2024 15:14 Ответить
мамачки, срочно шьют мешки
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01.02.2024 15:24 Ответить
Люся за ганицу сбежал ,в Украине есть нечего
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01.02.2024 15:30 Ответить
Министр - нет,..он даже не катит как заменитель,не то,что замещать...его взяли на работу,чтобы оно озвучивало - и все, уже к этому привыкли, но по-прежнему не видят в упор.
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01.02.2024 15:34 Ответить
шурма потирає рученята.
як що, поступить на рахунки казначейства україни, про третину, як мінімум можна забути!
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01.02.2024 15:43 Ответить
дебил, а почему твою работу делает Порошенка
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01.02.2024 17:28 Ответить
 
 