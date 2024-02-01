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Венгрия не будет иметь права вето в случае пересмотра через 2 года решения о предоставлении Украине €50 млрд, - Йозвяк
У Венгрии не будет права вето, если через два года Европейский совет при необходимости решит пересмотреть решение о предоставлении Украине средств из пакета помощи на 50 миллиардов евро.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"В случае необходимости через два года Евросовет пригласит Комиссию подать предложение для пересмотра суммы. Во время этого пересмотра Венгрия не будет владеть правом вето", - отметил журналист.
Напомним, 1 февраля Евросовет согласовал выделение Украине 50 млрд евро помощи. Такое решение единодушно поддержали все 27 членов ЕС.
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Але немає і небуде.
Тільки дайдайдайте "Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів Джерело: "
Це Ви зеленій сволоті розкажіть!
Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.
Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.
На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".