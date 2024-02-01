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Новости Помощь Украине
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Венгрия не будет иметь права вето в случае пересмотра через 2 года решения о предоставлении Украине €50 млрд, - Йозвяк

орбан,угорщина

У Венгрии не будет права вето, если через два года Европейский совет при необходимости решит пересмотреть решение о предоставлении Украине средств из пакета помощи на 50 миллиардов евро.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"В случае необходимости через два года Евросовет пригласит Комиссию подать предложение для пересмотра суммы. Во время этого пересмотра Венгрия не будет владеть правом вето", - отметил журналист.

Напомним, 1 февраля Евросовет согласовал выделение Украине 50 млрд евро помощи. Такое решение единодушно поддержали все 27 членов ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предложил Орбану компромисс для одобрения €50 млрд помощи Украине, - Politico

Автор: 

Венгрия (1935) помощь (7770) Евросоюз (17076) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+17
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01.02.2024 15:17
+16
Сьогоднішнє угорське обличчя:

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01.02.2024 15:06
+12
Наглядачі потрібні..
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01.02.2024 15:22
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Сьогоднішнє угорське обличчя:

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01.02.2024 15:06 Ответить
орбАн пАбеділ!,,,)),,
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01.02.2024 15:08 Ответить
відібрали в "чорбана" європейського віника, котрий він використовував по вказівці куйла в європейському домі...
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01.02.2024 15:09 Ответить
Т.е. орбану дали ещё раз всем на голову насрать, а вот уже через два года уже нет, сказали решительно - нет, орбан, не позволим более.
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01.02.2024 15:09 Ответить
Хорошо поперло сегодня. Деньги дают, Трамп просирает выборы.
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01.02.2024 15:09 Ответить
+ "іваНюшкін" затонув
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01.02.2024 15:24 Ответить
А що нового з Трампом трапилося?
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01.02.2024 15:24 Ответить
Рейтинги подоспели опросов. Дальше у Трампа будет только хуже.
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01.02.2024 15:26 Ответить
та ну
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02.02.2024 00:23 Ответить
Это где он их простирает?
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01.02.2024 15:25 Ответить
🤣
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01.02.2024 15:36 Ответить
значитца, снова будут каку на Киев и не только в ближайшие дни кидать... нічого, переживем і це.
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01.02.2024 16:15 Ответить
Ну если Трамп просрет выборы то Украине капец. И 50 млрд не помогут. Украине поможет только Трамп.
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01.02.2024 16:49 Ответить
Каждый имеет право быть идиотом. Но не надо злоупотреблять этим правом....
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01.02.2024 18:04 Ответить
Він абсолютно правий.
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01.02.2024 18:12 Ответить
Секта свідків перемоги Трампа, збирайтеся докупи, щоб два рази не вставати --- Трампа навіть в бюлетені не буде!
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01.02.2024 18:17 Ответить
ЛОЛ. Даже завтра посмотрим, я тебе отвечу, какие же вы убогие, свидетели байданутого. Украине бы с этим дебилом бы до выборов хотя бы продержаться. До ТРАМПА.
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01.02.2024 22:51 Ответить
А уявіть яке зараз ****** в ********** та іншого мааасквазброду, - о де справжній кайф, це навіть краще ніж вранці з бодуна холодного пива сьорбнути 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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01.02.2024 15:17 Ответить
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01.02.2024 15:21 Ответить
Вона гланди вирізала...можно рота драти
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01.02.2024 15:38 Ответить
А толку з тих млрд.євро.все одно ********.Були б державники то якщо в Україні неможливо налагодити виробництво закупили б на них ******* обладнання у Південної Кореї,Японії,США та розмістили спільні підприємства по всьому ЕС робити ракети,снаряди,вибухівку.
Але немає і небуде.
Тільки дайдайдайте "Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів Джерело: "
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01.02.2024 15:17 Ответить
Наглядачі потрібні..
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01.02.2024 15:22 Ответить
Видайте мені парабелум, та поставте начальником режиму!
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01.02.2024 18:08 Ответить
Я згодна)) я б теж наглядачем пішла, гроші не липнуть до рук. Але, нас з Вами першими й уконрапуплять))
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01.02.2024 18:31 Ответить
Гроші не липнуть до рук???
Це Ви зеленій сволоті розкажіть!
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02.02.2024 10:45 Ответить
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01.02.2024 15:17 Ответить
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01.02.2024 15:36 Ответить
Венгрия - маленький червяк..всегда под кем-то. Он (червяк) и будет червить и выжидать когда колосс (Украина)упадёт.
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01.02.2024 15:38 Ответить
Недочекається
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01.02.2024 15:39 Ответить
кацапский троль ставить ставить такому ж уроду лайки. Як це давно знайомо
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01.02.2024 21:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/1/7439913/ Первый транш в 4,5 млрд евро Украина рассчитывает получить в марте
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01.02.2024 15:44 Ответить
Тобто якщо суму вирішать збільшити, то ****** не зможуть тормознути. Вклали б більшу частину цих грошей у заводи і обладнання по виробництву військвої техніки за кордоном. Але не при цій владі.
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01.02.2024 16:28 Ответить
DW

Лідерам ЄС вдалося вмовити угорського прем'єра і ухвалити рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Не останню роль у цьому відіграло неформальне спілкування угорського прем'єра за традиційними сніданком у день саміту, на якому він спілкувався, зокрема, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, розповів DW один з європейських дипломатів. До бесіди також підключився президент Франції Еммануель Макрон, а також італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, про що сам Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку європейського дипломата, близького до переговорів, не останню роль у спробі переконати Віктора Орбана зіграло й те, що у ЄС почали дедалі гучніше лунати голоси із закликом покарати Угорщину за порушення норм демократії та верховенства права. "Від Орбана всі стомилися, бо у своїй внутрішній політиці він показово нехтує європейськими цінностями, проте хоче при цьому користуватися фондами ЄС", - сказав співбесідник. За його словами, "цього разу Орбану дали зрозуміти, що він може багато втратити, якщо продовжуватиме гратися з правом вето".
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01.02.2024 22:55 Ответить
 
 