Венгрия не будет иметь права вето в случае пересмотра через 2 года решения о предоставлении Украине €50 млрд, - Йозвяк

У Венгрии не будет права вето, если через два года Европейский совет при необходимости решит пересмотреть решение о предоставлении Украине средств из пакета помощи на 50 миллиардов евро.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"В случае необходимости через два года Евросовет пригласит Комиссию подать предложение для пересмотра суммы. Во время этого пересмотра Венгрия не будет владеть правом вето", - отметил журналист.

Напомним, 1 февраля Евросовет согласовал выделение Украине 50 млрд евро помощи. Такое решение единодушно поддержали все 27 членов ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предложил Орбану компромисс для одобрения €50 млрд помощи Украине, - Politico