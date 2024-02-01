Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ
Российскому актеру Дмитрию Певцову, известному своей игрой в сериале "Бандитский Петербург", сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигурант является депутатом госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.
Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Певцов также оправдывал преступления войск РФ и оккупационных администраций на оккупированных территориях.
Ему сообщено о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
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Це дешево, ефективно і не потрібно наш спецназ засилати, щоб це гімно розмазати по місцевій бруківці. Варто показово відгепати одного, побачите як заспівають газманови, порєченкови, охлобистіни та весь їх кацапський гівнюшник, о де була б ржака, пєвцов та в інвалідному кріслі катається. Йому б тоді класно підійшло погоняло типу "Гонщик", - бо на колесах, бо гнав на Україну... та й доганявся 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
Бо це лайно крутили на українському ТВ на початку 2000-х . І не тільки це, а й багато іншого російського лайна (на будь-який смак лайна)
Известный актер театра и кино родился в Москве. Мама Певцова, Ноэми Семеновна - еврейка. Дмитрий довольно часто приезжает в Израиль и каждый раз отправляется к святым местам.
Батько пєвцова/роберта начебто, слов'янин. Принаймні, на це вказує його прізвище. Але річ у тім, що пєвцови є і серед євреїв - у даному випадку це родове ім'я походить від відповідної професії в синагозі. Люди, які співали під час іудейського богослужіння, отримували різні прізвища, залежно від того, де жили. Співаків, Хазанов, Співак, Зінгер, Кантор - усі ці традиційні єврейські прізвища означають у перекладі "співак" російською, івритом з домішкою російської, українською, німецькою та латинською.
Так чи інакше, галахічний єврей пєвцов з волі своєї матері в дитинстві пройшов усі необхідні обряди. Актор неодноразово приїжджав до Ізраїлю, відвідуючи всі іудейські святині, включно зі стіною плачу. Він одягав тфілін (спеціальну коробку з молитвами), а його спільний син зі слов'янкою Ольгою Дроздовою пройшов процедуру брит-мила, тобто обрізання.
https://www.youtube.com/watch?v=Dr8LXIC0VZU