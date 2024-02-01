Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому актеру Дмитрию Певцову, известному своей игрой в сериале "Бандитский Петербург", сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурант является депутатом госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Певцов также оправдывал преступления войск РФ и оккупационных администраций на оккупированных территориях.

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Ему сообщено о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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