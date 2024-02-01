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Российскому актеру Певцову, призывавшему к захвату всей Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

пєвцов

Российскому актеру Дмитрию Певцову, известному своей игрой в сериале "Бандитский Петербург", сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурант является депутатом госдумы России и входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Певцов также оправдывал преступления войск РФ и оккупационных администраций на оккупированных территориях.

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Ему сообщено о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

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Автор: 

актер (295) россия (95393) СБУ (19867)


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Топ комментарии
+25
******** лопоухая
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01.02.2024 15:28
+21
«…відомий своєю грою в серіалі "Бандитский Петербург»- кому відомий? Я цього лайна ніколи не бачив і не планую.
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01.02.2024 15:29
+12
Ага, а вселякє сепарськє гімно, спокійно живе в Україні і гроші заробляє...
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01.02.2024 15:41
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******** лопоухая
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01.02.2024 15:28 Ответить
Чи не простіше дати якому-небудь місцевому наркоману пару доз ширянутися, за те щоб він перебив битою, а ще краще молотком, можна і арматурою, бошку чи обидва коліна цьому ********🤔🧐😁
Це дешево, ефективно і не потрібно наш спецназ засилати, щоб це гімно розмазати по місцевій бруківці. Варто показово відгепати одного, побачите як заспівають газманови, порєченкови, охлобистіни та весь їх кацапський гівнюшник, о де була б ржака, пєвцов та в інвалідному кріслі катається. Йому б тоді класно підійшло погоняло типу "Гонщик", - бо на колесах, бо гнав на Україну... та й доганявся 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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01.02.2024 15:48 Ответить
«…відомий своєю грою в серіалі "Бандитский Петербург»- кому відомий? Я цього лайна ніколи не бачив і не планую.
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01.02.2024 15:29 Ответить
А ватє нравіцца.
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01.02.2024 15:34 Ответить
а ви в Україні колись були?

Бо це лайно крутили на українському ТВ на початку 2000-х . І не тільки це, а й багато іншого російського лайна (на будь-який смак лайна)
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01.02.2024 17:10 Ответить
А ви?
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01.02.2024 19:34 Ответить
Коли б так активно боролися з тими, хто в Україні, в зоні доступу. ІМХО - In My Humble Opinion/ на мою скромну думку, подібне інформаційне сміття якщо не димова завіса, то банальний самозвіт "о продєланной работє" при фактичній бездіяльності. Скільки персоналу зайняті в розслідуванні діяльності подібних пєвцових. А Жіріновсько, Кобзона... справи підозри вже закрили... у зв'язку зі смертю...?
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01.02.2024 15:35 Ответить
Ага, а вселякє сепарськє гімно, спокійно живе в Україні і гроші заробляє...
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01.02.2024 15:41 Ответить
Бо це просто:слідаки/прокурори/судді ніби щось роблять і гроші за це отримують, хоч і знають, що цим утиркам нічого не буде і вони у відповідь нічого їм не предʼявлять..
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01.02.2024 17:47 Ответить
та щр там підозра, якщо у нього на лобі написано, що він підорза
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01.02.2024 15:35 Ответить
а чего он у себя на груди ****** нарисовал
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01.02.2024 15:36 Ответить
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01.02.2024 15:36 Ответить
То що, тепер пєвцову Пєз#єц?
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01.02.2024 15:39 Ответить
Мізки там давно атрофувались, но ротом ще плямкає...
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01.02.2024 15:49 Ответить
Незабаром, ******, як відомо, підкрадається непомітно, як дрон малюк до ракетного катера сьогодні вночі🤔🧐😁 Екіпаж катера "Іваааанавєц" не дасть збрехати, точніше пробулькотіти щось з дна моря 😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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01.02.2024 15:53 Ответить
Очередной кандидат на вручение статуетки
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01.02.2024 15:40 Ответить
З виду мов людина, але як послухаєш, кацапська мерзота, так і хочеться десь прибити
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01.02.2024 15:46 Ответить
дивився те лайно, але тоді те зо він підар не було зрозуміло
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01.02.2024 15:46 Ответить
Ну заочні вироки підарам краще виносити ніж тутешнім корупціонерам! Ніби працюють люди! Не дарма наші гроші жеруть...
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01.02.2024 15:47 Ответить
пєСцов? Єто который иплом грає?
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01.02.2024 15:48 Ответить
пєвцов - на прізвисько п.др
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01.02.2024 15:48 Ответить
У этого "героя" мужества хватает только призывать, да и геройствовать лишь в кино. Судя по отметине на футболке, Зоро добрался и до него))
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01.02.2024 15:48 Ответить
пєвцов головного мозку...
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01.02.2024 15:51 Ответить
Дві пляшки шампанського глибше в пряму кишку його виправлять.
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01.02.2024 15:53 Ответить
"Зайдёт Дмитрий Пєвцов - дайте ему в морду! Заранее благодарен." (майже по-Жванецкому)
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01.02.2024 16:16 Ответить
Ну на Расєї зараз все просто і за принципом : єслі ти нє с намі, значіт ти протів нас". Цей вирішив примкнути до рядів приспішників фюрера... ну а нормальним, типу Галкіна, Смолянінова чи Макаревича дорога хіба закордон, за межі "залізного занавісу"
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01.02.2024 16:17 Ответить
"Таварищ путин! Праизошла чудовищная ашибкааа!!!"
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01.02.2024 16:23 Ответить
Не повідомлено, а складено повідомлення про підозру. Це різні речі.
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01.02.2024 16:30 Ответить
Вряд ли его когда-нибудь посадят разве что в психушку.Только он додумался кремлевского недофюрера богом объявить.
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01.02.2024 16:40 Ответить
Він такий самий пєвцов як я ліберзон.

Известный актер театра и кино родился в Москве. Мама Певцова, Ноэми Семеновна - еврейка. Дмитрий довольно часто приезжает в Израиль и каждый раз отправляется к святым местам.

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01.02.2024 17:34 Ответить
пєвцов народився у москві у 1963 році. Його батько був відомим на весь срср тренером з п'ятиборства, а мама спортивним лікарем, яка займалася верховою їздою. Ноемі Семенівна Роберт була єврейкою за національністю. Ноемі - це ******* варіація давньоєврейського імені Ноемінь ("приємна") - так звали одну з другорядних героїнь Старого Заповіту.

Батько пєвцова/роберта начебто, слов'янин. Принаймні, на це вказує його прізвище. Але річ у тім, що пєвцови є і серед євреїв - у даному випадку це родове ім'я походить від відповідної професії в синагозі. Люди, які співали під час іудейського богослужіння, отримували різні прізвища, залежно від того, де жили. Співаків, Хазанов, Співак, Зінгер, Кантор - усі ці традиційні єврейські прізвища означають у перекладі "співак" російською, івритом з домішкою російської, українською, німецькою та латинською.

Так чи інакше, галахічний єврей пєвцов з волі своєї матері в дитинстві пройшов усі необхідні обряди. Актор неодноразово приїжджав до Ізраїлю, відвідуючи всі іудейські святині, включно зі стіною плачу. Він одягав тфілін (спеціальну коробку з молитвами), а його спільний син зі слов'янкою Ольгою Дроздовою пройшов процедуру брит-мила, тобто обрізання.
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01.02.2024 18:02 Ответить
А ось що ця тварина говорить про війну в Україні:

https://www.youtube.com/watch?v=Dr8LXIC0VZU
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01.02.2024 18:04 Ответить
А як поступили з тими, які в 2014 році в Горлівці давали концерти окупантам і колаборантам і прославляли колаборантів, щось там бізікали про одну мову і звичайно російську і про один нарід?
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01.02.2024 18:27 Ответить
Ну ты, Адвокат, и попал! Никакой адвокат не поможет...
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01.02.2024 18:53 Ответить
А угорським і румунським фашистам, які грозили відібрати частини території України після розвалу, уже оголосили підозри?
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01.02.2024 19:01 Ответить
 
 