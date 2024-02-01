Ситуация на левом берегу Днепра - стабильно тяжелая. На юге ВСУ усложнили логистику оккупантов, - ОК "Південь"

Ситуация на левом берегу Днепра остается стабильно тяжелой. Там российские войска не прекращают штурмов, даже при условии, что их приходится сводить к минимуму.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське .

"Были случаи, когда за сутки решались на один штурм. За прошедшие сутки (31 января - ред.) зафиксировали 3 штурма. Перед тем сутки ознаменовались 15 штурмами. Следовательно, понеся потери, набрать настроения и людей на следующие мощные штурмы врагу не удалось. Поэтому они провели только 3 штурма, но снова потерпели неудачу", - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что пока россияне перестали копать окопы на южном берегу Крыма и сейчас сосредоточены на северной части, где, как им кажется, очень близко расположен левобережный плацдарм Херсонской области для продвижения в Крым.

"Они сейчас больше обеспокоены тем, как будут работать транспортно-логистические маршруты вокруг Чонгарского и Генического мостов. Там сосредоточены они и вокруг трассы М17. Их больше интересует заминирование путей вероятного продвижения сил обороны. В то, что оно будет, они верят", - сказала Гуменюк.

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По словам Гуменюк, Силам обороны удалось замедлить и усложнить логистику врага. Это приводит к тому, что потери врага больше, чем способы его пополнения ресурсов.

Впрочем, спикер подчеркнула: надо осознавать, что на левом берегу материковой части Украины у оккупантов сосредоточено достаточно ресурсов, чтобы восстанавливаться. Маневрами между Запорожским и Херсонским направлениями они способны пополнять свои ресурсы.

"Но здесь включаются сложности с внутренней коммуникацией, морально-психологическим состоянием войска. Именно поэтому у них усложнен этот процесс. Даже при введении на ротацию новые подразделения тяжело вовлекаются в процесс на конкретном боевом направлении", - сказала Гуменюк.

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