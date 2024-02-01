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"Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн

олександр,валерійович,маріковський

САП сообщила народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в телеграме.

"31 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В 2020 году указанный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.

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Разоблачение и расследование указанного преступления происходило при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

По данным Центра противодействия коррупции, обнародованным в телеграме, подозреваемым является народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский.

Автор: 

депутат (3310) САП (2061) криптовалюта (92) электронное декларирование (1025) подозрение (484)


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Топ комментарии
+16
Вийшло продовження серіалу «Слуга народу» під назвою «Слуги в законі»
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01.02.2024 15:49
+9
Ось вам і дрони! Забрати і голим в Африку
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01.02.2024 15:47
+9
Цей мабуть із тих 17-ти, хто хтів покинути Верховну раду, щоб не декларувати майно. А тепер не встиг сховати і не встиг втекти.
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01.02.2024 15:49
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Ось вам і дрони! Забрати і голим в Африку
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01.02.2024 15:47 Ответить
Забудьки - пропадьки -- кому машинально не там поставив
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01.02.2024 15:49 Ответить
Вийшло продовження серіалу «Слуга народу» під назвою «Слуги в законі»
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01.02.2024 15:49 Ответить
Цей мабуть із тих 17-ти, хто хтів покинути Верховну раду, щоб не декларувати майно. А тепер не встиг сховати і не встиг втекти.
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01.02.2024 15:49 Ответить
Такі наші Альхени місцевого розливу: накрадуть - і стісняються!

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01.02.2024 15:51 Ответить
А чего стесняться?
Это, я извиняюсь, криптовалюта. С точки зрения наших законов - это ничто. Это туман. Это изморозь на окне.
С таким же успехом депутат мог за декларировать радугу.
Вы, ***, сперва дайте определение, что такое криптовалюта.
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01.02.2024 16:26 Ответить
воно - гімно слуга народу!
не потрібно його чіпати - тхне!
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01.02.2024 15:51 Ответить
Цю партію вже пора називати партією Бунда.
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01.02.2024 15:53 Ответить
Хтось ще дивується, що зелене кодло це суцільні зрадники, злодії і мародери?
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01.02.2024 15:59 Ответить
Не чіпайте патрійота! Це він гроші на ЗСУ готував!!!!!
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01.02.2024 16:02 Ответить
Чому я не здивований, що саме СН...
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01.02.2024 16:13 Ответить
"...криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав - усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов'язані з депутатом".
Угадаем с 2-х раз: 1) параша 2) Израиль.
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01.02.2024 16:23 Ответить
руки злодіям так і не рубають..
булава напевно тупа..
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01.02.2024 16:40 Ответить
"Міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік
Він орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м², а зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень. Міністр має автівку Ford Explorer 2016 року випуску. Торік він отримав 5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Також Умєров задекларував мільйонні статки.
Сумарний заробіток у Фонді держмайна (до призначення міністром) за минулий рік - 131 526 грн, а у Міноборони - 442 347 грн."
Де такі квартири в Києві, я теж хочу
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01.02.2024 18:06 Ответить
Та це ж свій. Там можна було і не подавати декларацію. То якби був депутат від "ЄС", то навіть за копійку відкрили справу і поливали б брудом по марафону зранку і до вечора.
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01.02.2024 18:25 Ответить
Крипта вже давно притулок всіз злочинців та аферстів. В корумпованій державі використання криптовалюти має буити заборонено.
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01.02.2024 18:28 Ответить
Мене одне хвилює - коли він сплатив 18% податок на прибуток з доходів фізичних осіб ?
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01.02.2024 18:30 Ответить
Ну що? І цей ******** тихо піде в ліс...
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01.02.2024 19:04 Ответить
Не може бути!!! Це знову Порошенка Найвеличнийшеоі Янетряпке в портки гадить....
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01.02.2024 20:09 Ответить
 
 