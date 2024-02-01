"Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн

САП сообщила народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в телеграме.

"31 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В 2020 году указанный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.

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Разоблачение и расследование указанного преступления происходило при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

По данным Центра противодействия коррупции, обнародованным в телеграме, подозреваемым является народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский.