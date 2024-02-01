"Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн
САП сообщила народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в телеграме.
"31 января 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.
Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
В 2020 году указанный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.
Разоблачение и расследование указанного преступления происходило при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.
По данным Центра противодействия коррупции, обнародованным в телеграме, подозреваемым является народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский.
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Это, я извиняюсь, криптовалюта. С точки зрения наших законов - это ничто. Это туман. Это изморозь на окне.
С таким же успехом депутат мог за декларировать радугу.
Вы, ***, сперва дайте определение, что такое криптовалюта.
гімнослуга народу!
не потрібно його чіпати - тхне!
Угадаем с 2-х раз: 1) параша 2) Израиль.
булава напевно тупа..
Він орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м², а зареєстрований у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень. Міністр має автівку Ford Explorer 2016 року випуску. Торік він отримав 5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Також Умєров задекларував мільйонні статки.
Сумарний заробіток у Фонді держмайна (до призначення міністром) за минулий рік - 131 526 грн, а у Міноборони - 442 347 грн."
Де такі квартири в Києві, я теж хочу