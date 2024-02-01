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Новости Помощь Украине
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При посредничестве Мелони ЕС удалось достичь соглашения о выделении Украине 50 млрд евро, - СМИ

мелоні,джорджа

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони была посредником в вопросе создания Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро без вето Венгрии. Она не раз встречалась для переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на il Giornale.

Источники издания в председательстве Совета ЕС заявили, что итальянское правительство сыграло "ведущую роль", а Джорджа Мэлони "была главным действующим лицом в посредничестве, что позволило прийти к решению, которое привело всех к согласию".

Как сообщают итальянские источники в Брюсселе, премьер "начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад", с переговоров и встреч, в которых также принимали участие министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с декабрьского саммита Европейского совета, с обязательствами, достигшими пика на последней неделе.

Со вторника по четверг Мэлони провела три встречи с Орбаном по многолетней финансовой рамочной программе ЕС на 2021-2027 годы, включая план финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

После телефонного разговора во вторник и вчерашней встречи в брюссельской гостинице Amigo, за которой последовала долгая ночная работа делегаций, Мэлони и Орбан снова увиделись сегодня утром, перед началом внеочередного заседания Европейского совета.

Читайте также: Лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, - Мишель

Автор: 

Италия (1640) помощь (7770) Евросоюз (17076) Джорджа Мелони (105)


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Топ комментарии
+31
Дякую, красунечко. Цьом...
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01.02.2024 15:48
+21
Жирний мадярський кнуряка не встояв перед чарівною італійкою.
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01.02.2024 15:49
+17
Виходить, що в цієї чарівної жінки яйця більші, ніж у більшості лідерів країн ЄС.
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01.02.2024 15:55
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Дякую, красунечко. Цьом...
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01.02.2024 15:48 Ответить
Жирний мадярський кнуряка не встояв перед чарівною італійкою.
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01.02.2024 15:49 Ответить
Вона то чарівна, але, щось подумалося, -- як влупить у гніві, то мало не здасться
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01.02.2024 15:54 Ответить
він циганського роду
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01.02.2024 16:59 Ответить
ультроправа не церемонилась з ультроправим
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01.02.2024 18:53 Ответить
Sei il grande amore della mia vita!

басите, які в італії послідовники муссоліні?
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01.02.2024 15:50 Ответить
Звідки и не сподівались -- Мелоні
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01.02.2024 15:52 Ответить
Красавица!🙂
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01.02.2024 15:52 Ответить
Виходить, що в цієї чарівної жінки яйця більші, ніж у більшості лідерів країн ЄС.
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01.02.2024 15:55 Ответить
Ще й з себе смачненька така...
Я б вдув, але з великою пошаною!
)))
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01.02.2024 15:58 Ответить
50 лярдів ціна питання..))
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01.02.2024 15:59 Ответить
Як у тому єврейському анекдоті: "Половина дела сделана - Сеня согласен жениться, осталось уговорить королеву Англии". Що тобі, холопе, дає привід у такому бидло-сексистському тоні писати про прем'єрку Італії, людину, яка так сильно нам допомагає?
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01.02.2024 16:08 Ответить
+1
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01.02.2024 16:10 Ответить
тебе кацы бы вдули, если бы она не вдула Орбану
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02.02.2024 00:21 Ответить
і шо там вони уночі у тому готелі робили???
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01.02.2024 15:58 Ответить
працювали)
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02.02.2024 00:22 Ответить
Граціа ,сеньйоро!!!
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01.02.2024 16:01 Ответить
Ну така красунечка ,це ж Мама в неї гарна та Людина ,шо таку доцю розумничку Джоржину, виховала 😘
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01.02.2024 16:09 Ответить
Шерпи? При чому тут шерпи? Якась незвична конотація слова шерпи? Прем'єрка "почала свою дипломатичну роботу кілька місяців тому", з переговорів і зустрічей, у яких також брали участь міністри й шерпи, і активізувала її, починаючи із грудневого саміту Європейської ради, із зобов'язаннями, що досягли піку на останньому тижні.
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01.02.2024 16:11 Ответить
(з російської вікі, в українській відповідної статті нема)

Шерпа (должность):
Шерпа - довірена особа керівника країни-члена "Великої двадцятки". Шерпа відповідає за контакти з колегами із зарубіжних держав і підготовку саміту "Великої двадцятки", коли його країна є головою клубу. Також шерпи займаються підготовкою порядку денного самітів та угод.
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01.02.2024 17:12 Ответить
Шерпа, або шерпи - народ, що ... в Східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма, а також в Індії й Тибети...А ще помічники носильники альпіністів. А тут при політиках шерпи... Наші теж чиновники, депутати захочуть мати шерпів при собі, при своїх супругах, любовницях звичайно за рахунок наших податків...
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01.02.2024 17:48 Ответить
Вона креативна і наполеглива. Це кидається в очі з її виступів. Мелоні висунула головному ****** і хортисту, від чого він не міг відмовитись.
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01.02.2024 16:23 Ответить
Десь так в четвер... приватна зустріч, яка зібрала Віктора Орбана, Шарля Мішеля, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Джорджією Мелоні.

Перед початком зустрічі..Віктор Орбан, Джорджія Мелоні, Шольц Олаф.
Віктор Орбан -Я проти виділяти гроші Україні...
Джорджія Мелоні - Віктоор, може кави?
Віктор Орбан -В мене є умови.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може піци?
Віктор Орбан -Мої умови кожний рік.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може тепле море?
Віктор Орбан -Це не обговорюється?
Джорджія Мелоні - Віктоор, а ви були на Сіцілії?
Віктор Орбан -Джорджія ви не правильно зрозуміли - це не обговорюється, згоден.
Шольц - кх,кх, от і добре.
Віктор Орбан - Олаф, чому ви мені не пропонували кави?
Шольц - Проблеми з кухарем зараз.

Підходять Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон та Шарль Мішель...
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01.02.2024 16:41 Ответить
Велика подяка Джорджі Мелоні!!!!
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01.02.2024 17:46 Ответить
І тут Кулеба міцно стиснув свої зуби, згадуючи про*обані години в Ужгороді.
І щось глибоко в середні кричало vai a fanculo.
Але вже було пізно, треба мужньо сидіти в куточку і дивитись на величну стать єрмака.
Як він сталевий поглядом благає всіх нам пробачати.
Бо ми нація нездоланної меншовартості яку спасає тендітна жінка десь серед мальовничих дощових пагорбів...
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01.02.2024 18:40 Ответить
а кто отдавать будет эти кредиты?
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01.02.2024 18:53 Ответить
Мудра жінка! Дякуємо. Взагалі, чесно кажучи, в Євросоюзі жінки-політики набагато мудріші та рішучіші, ніж політики-мужчини...
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01.02.2024 19:02 Ответить
 
 