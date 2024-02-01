При посредничестве Мелони ЕС удалось достичь соглашения о выделении Украине 50 млрд евро, - СМИ
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони была посредником в вопросе создания Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро без вето Венгрии. Она не раз встречалась для переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на il Giornale.
Источники издания в председательстве Совета ЕС заявили, что итальянское правительство сыграло "ведущую роль", а Джорджа Мэлони "была главным действующим лицом в посредничестве, что позволило прийти к решению, которое привело всех к согласию".
Как сообщают итальянские источники в Брюсселе, премьер "начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад", с переговоров и встреч, в которых также принимали участие министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с декабрьского саммита Европейского совета, с обязательствами, достигшими пика на последней неделе.
Со вторника по четверг Мэлони провела три встречи с Орбаном по многолетней финансовой рамочной программе ЕС на 2021-2027 годы, включая план финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
После телефонного разговора во вторник и вчерашней встречи в брюссельской гостинице Amigo, за которой последовала долгая ночная работа делегаций, Мэлони и Орбан снова увиделись сегодня утром, перед началом внеочередного заседания Европейского совета.
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басите, які в італії послідовники муссоліні?
Я б вдув, але з великою пошаною!
)))
Шерпа (должность):
Шерпа - довірена особа керівника країни-члена "Великої двадцятки". Шерпа відповідає за контакти з колегами із зарубіжних держав і підготовку саміту "Великої двадцятки", коли його країна є головою клубу. Також шерпи займаються підготовкою порядку денного самітів та угод.
Перед початком зустрічі..Віктор Орбан, Джорджія Мелоні, Шольц Олаф.
Віктор Орбан -Я проти виділяти гроші Україні...
Джорджія Мелоні - Віктоор, може кави?
Віктор Орбан -В мене є умови.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може піци?
Віктор Орбан -Мої умови кожний рік.
Джорджія Мелоні - Віктоор, може тепле море?
Віктор Орбан -Це не обговорюється?
Джорджія Мелоні - Віктоор, а ви були на Сіцілії?
Віктор Орбан -Джорджія ви не правильно зрозуміли - це не обговорюється, згоден.
Шольц - кх,кх, от і добре.
Віктор Орбан - Олаф, чому ви мені не пропонували кави?
Шольц - Проблеми з кухарем зараз.
Підходять Урсула фон дер Ляєн, Еммануель Макрон та Шарль Мішель...
І щось глибоко в середні кричало vai a fanculo.
Але вже було пізно, треба мужньо сидіти в куточку і дивитись на величну стать єрмака.
Як він сталевий поглядом благає всіх нам пробачати.
Бо ми нація нездоланної меншовартості яку спасає тендітна жінка десь серед мальовничих дощових пагорбів...