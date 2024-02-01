При посредничестве Мелони ЕС удалось достичь соглашения о выделении Украине 50 млрд евро, - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони была посредником в вопросе создания Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро без вето Венгрии. Она не раз встречалась для переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на il Giornale.

Источники издания в председательстве Совета ЕС заявили, что итальянское правительство сыграло "ведущую роль", а Джорджа Мэлони "была главным действующим лицом в посредничестве, что позволило прийти к решению, которое привело всех к согласию".

Как сообщают итальянские источники в Брюсселе, премьер "начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад", с переговоров и встреч, в которых также принимали участие министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с декабрьского саммита Европейского совета, с обязательствами, достигшими пика на последней неделе.

Со вторника по четверг Мэлони провела три встречи с Орбаном по многолетней финансовой рамочной программе ЕС на 2021-2027 годы, включая план финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

После телефонного разговора во вторник и вчерашней встречи в брюссельской гостинице Amigo, за которой последовала долгая ночная работа делегаций, Мэлони и Орбан снова увиделись сегодня утром, перед началом внеочередного заседания Европейского совета.

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