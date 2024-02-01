На борту уничтоженного ракетного катера РФ "Ивановец" могло находиться до 40 оккупантов, - ВМС
На борту ракетного катера Черноморского флота РФ "Ивановец", об уничтожении которого 1 февраля заявила украинская разведка, могло находиться до 40 российских моряков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины в Facebook.
В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, охранявший пункт базирования в поселке Новоозерное в оккупированном Крыму.
По информации ВМС, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которых противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.
"Пока продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - подчеркнули в ВМС.
Также в пресс-службе напомнили, что это уже не первые потери в бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".
"Эта операция – очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", – добавили в ВМС.
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От би дійсно перебували б!
В на брег говняный и засраный,
Выходят тридцать алкашей,
И с ними дядька Черномор
Ворует 3,14дор беломор.
На катере тоже, по штату 68 должно быть
Чорноморські бички та рапани задоволені. Смачного їм...."
Да блин, как бы отравления не вышло
- Зачем они эта сделали? Там же перевозили мирных маряков, а они по ним ракетом "Пэтриот"! Наши эксперты уже достали обломки ракеты со дна моря.... Маряков пока не достали....
Скорость: 41 узел (наибольшая)
Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.
Экипаж: 40 человек."
Экипаж, наверное, отделался легким испугом.. )
П.С. А у них хочется издевательским тоном спросить, а где же ваша хваленая ДП-62 «Дамба»? Она же вроде как раз для таких случаев и предназначена. Наверно, как обычно, на бумаге или максимум на показушных учениях. Тут вот в статье про другое место, но недалеко, но не удивлюсь, что и там она не сработает. Надеюсь, ВМС проверит 😁
https://ru.krymr.com/a/boyevaya-sistema-damba-sevastopol/32796712.html
Я чуть поясню.
Количество дронов атаковавших корабль было более 10. Отбиваются от них корабли стрелковым оружием и корабельной артиллерией. Торпед и ракет против морских дронов нет. Ок. У нас на вооружении нет.
Скорости и маневренность дронов кратно выше любого военного корабля. Размеры кратно меньше. Атаковали ночью, разом.
Корабль сражался, но сегодня отбится от морских дронов в таких колличествах невозможно. Как они там пытались разглядеть эти дроны ночью, есть ли у них теплаки, ПНВ, в виде прицелов, я не в курсе. Думаю все там печально в этом плане. Ну прожектора есть, может ракеты осветительные. Но это такое себе спасение.
Отбиться от дронов при таких раскладах можно только с помощью средств РЭБ.
Осталось только этот РЭБ разработать и поставить на корабли.
Других вариантов нет.
@kokoshenkov1
Моряки думали, что это дельфины плавают, а это вражеские морские дроны. Второй дрон-дельфин прямо в дырку залетел, которую оставил первый дрон-дельфин. Свистать всех наверх. Поднять якорь. ******** с Крыма *****.