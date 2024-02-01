На борту уничтоженного ракетного катера РФ "Ивановец" могло находиться до 40 оккупантов, - ВМС

На борту ракетного катера Черноморского флота РФ "Ивановец", об уничтожении которого 1 февраля заявила украинская разведка, могло находиться до 40 российских моряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, охранявший пункт базирования в поселке Новоозерное в оккупированном Крыму.

По информации ВМС, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которых противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

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"Пока продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - подчеркнули в ВМС.

Также в пресс-службе напомнили, что это уже не первые потери в бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция – очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", – добавили в ВМС.

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