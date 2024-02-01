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Новости Война
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ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, - Мишель

боєприпаси,снаряди

Украина будет оставаться приоритетом для Евросоюза, а военная помощь будет продолжена.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"После почти двух лет войны Украина остается и будет оставаться приоритетом. Мы продолжим нашу сильную военную помощь. Был достигнут прогресс в поддержке Украины через European Peace Facility, и мы приложим все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года", - отметил он.

Мішель Шарль

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС поставил Украине только треть из обещанного миллиона артснарядов.

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Автор: 

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01.02.2024 16:19 Ответить
Хазяїн басейну Зеленський а не мішель, але дурникам не доходить, в них винуваті ті, хто їм найбільше допомагає..... Мені здається що пора вже верещати що то європейці мусять воювати, а не українці
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01.02.2024 17:48 Ответить
якого року ?
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01.02.2024 16:25 Ответить
Що може ще бути « до кінця року» він не сказав…
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01.02.2024 16:31 Ответить
вражало й вражає мислення європейських лідерів якимись марсіанськими категоріями..., в нас вже на фронті снарядний голод, а нам збираються налагодити постачання снарядів наприкінці року..., а до цього що?, ми будемо на них чекати, сидячи у віденській кондитерській?
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01.02.2024 16:36 Ответить
..что за брел снаряды уже нужны...
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01.02.2024 16:47 Ответить
Так це прискорять тільки до кінця року?! Так рік же тільки розпочався, шо цілий рік чекати?
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01.02.2024 16:52 Ответить
Воювати треба зараз, а не чекати .
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01.02.2024 17:22 Ответить
До кінця року? А з такими темпами поставок "допомоги" ми доживем до кінця року?
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01.02.2024 19:32 Ответить
 
 