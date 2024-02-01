ЕС приложит все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, - Мишель

Украина будет оставаться приоритетом для Евросоюза, а военная помощь будет продолжена.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"После почти двух лет войны Украина остается и будет оставаться приоритетом. Мы продолжим нашу сильную военную помощь. Был достигнут прогресс в поддержке Украины через European Peace Facility, и мы приложим все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС поставил Украине только треть из обещанного миллиона артснарядов.

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