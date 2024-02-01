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ГБР разоблачило в Кировоградской области чиновника ГСЧС, который за $8 000 продавал справки уклонистам

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Государственное бюро расследований разоблачило чиновника ГСЧС, продававшего справки мужчинам, которые хотели избежать мобилизации. Его будут судить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.

Чиновник службы гражданской защиты обещал помочь в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, желавших избежать призыва.

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В частности, ГБР задокументирован факт, когда за $8 000 чиновник обещал "клиенту" через знакомых врачей оформить группу инвалидности для его здоровой жены.

Для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги.

В августе 2023 года сотрудники ГБР задержали чиновника и его брата при получении $8 000.

Автор: 

ГСЧС (4953) ГБР (2975) уклонисты (813)


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Схема не спрацювала - майже.......
Трошки накосив бабла!
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01.02.2024 16:28 Ответить
Так. Зе. Депутати з мусорами. Чиновники.
А також конкретно ТИ - тупий, нікчемний шматок лайна, за яким ніхто не заплаче. Ти, який обирав президента, депутатів та чиновників, яким тепер заздриш. Верещищ як сучечка з піною із рота, бо проходиш стадії заперечення та гніву. Попереду пошуки компромісу, депресія і прийняття...
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01.02.2024 21:55 Ответить
Поділиться та вийде
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01.02.2024 19:29 Ответить
На огневую позицию его сразу, вместо уклониста, и пусть лопату с собой берет чтобы окопы копать..
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01.02.2024 20:06 Ответить
Нормальна така практика батьків пристосуванців, одного сина в ДСНС, а іншого в МВС. Вони там за хабарі вивчилися, а потім думають, як гроші відбити...
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01.02.2024 20:53 Ответить
 
 