ГБР разоблачило в Кировоградской области чиновника ГСЧС, который за $8 000 продавал справки уклонистам
Государственное бюро расследований разоблачило чиновника ГСЧС, продававшего справки мужчинам, которые хотели избежать мобилизации. Его будут судить
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований
Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.
Чиновник службы гражданской защиты обещал помочь в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, желавших избежать призыва.
В частности, ГБР задокументирован факт, когда за $8 000 чиновник обещал "клиенту" через знакомых врачей оформить группу инвалидности для его здоровой жены.
Для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги.
В августе 2023 года сотрудники ГБР задержали чиновника и его брата при получении $8 000.
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А також конкретно ТИ - тупий, нікчемний шматок лайна, за яким ніхто не заплаче. Ти, який обирав президента, депутатів та чиновників, яким тепер заздриш. Верещищ як сучечка з піною із рота, бо проходиш стадії заперечення та гніву. Попереду пошуки компромісу, депресія і прийняття...