ГБР разоблачило в Кировоградской области чиновника ГСЧС, который за $8 000 продавал справки уклонистам

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника ГСЧС, продававшего справки мужчинам, которые хотели избежать мобилизации. Его будут судить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из районных управлений ГУ ГСЧС в Кировоградской области, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.

Чиновник службы гражданской защиты обещал помочь в оформлении группы инвалидности членам семей мужчин, желавших избежать призыва.

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В частности, ГБР задокументирован факт, когда за $8 000 чиновник обещал "клиенту" через знакомых врачей оформить группу инвалидности для его здоровой жены.

Для конспирации делец приобщил своего брата, бывшего правоохранителя, через которого передавали деньги.

В августе 2023 года сотрудники ГБР задержали чиновника и его брата при получении $8 000.