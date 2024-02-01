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Новости Война
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МВД также необходимы вооружения и боеприпасы, поскольку четверть штата находится на фронте, - Клименко

клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что МВД также нуждается в дополнительном оружии и боеприпасах, поскольку четверть штата ведомства находится на фронте.

Об этом Клименко заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Мартином Егером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Система МВД - важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружения и боеприпасы", - отметил он.

Глава МВД также рассказал о помощи, которую Украина уже получила от партнеров. По словам Игоря Клименко, вся оказанная помощь четко учитывается, а ее использование тщательно контролируется.

"Германия передала более 40 автомобилей для Госпогранслужбы, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД - спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований", - отметил глава МВД.

"Еще один аспект совместной работы - оформление паспортов для украинцев в Германии. За год в немецких представительствах ГП "Документ" издано почти 150 тысяч украинских документов. Также там организован отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан", - добавил Клименко.

Читайте также: В Украине совместно с посольством США начали процесс создания системы отбора на руководящие должности в Нацполиции, - Клименко

Автор: 

МВД (9317) Клименко (365) мобилизация (2744)


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Топ комментарии
+19
Не треба плутати Національну гвардію, що справді воює і ментів.
Нагадаю, що офіційно кожен третій колаборант на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення - мент. Чи то може він для них зброю просить?
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01.02.2024 16:59
+17
У жодному разі МВС не повинні отримувати більше зброї та *********** - у них і без того вистачає і технікою теж не обділені. Ті, хто на фронті там і отримають все необхідне (хоча їх далеко не чверть, не треба нам "вішати локшину" на вуха). Цілком зрозуміло, для чого ці "хатєлкі" - аби тероризувати цивільних громадян, серед яких стрімко зростає невдоволення тим, у що перетворюють країну ЗЕскоти.
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01.02.2024 16:55
+15
Зброю й ********** МВС?! А F-16 як?! У МВС хіба окрема,від ЗСУ армія,окремий ворог чи окремі цілі?!
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01.02.2024 16:56
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У жодному разі МВС не повинні отримувати більше зброї та *********** - у них і без того вистачає і технікою теж не обділені. Ті, хто на фронті там і отримають все необхідне (хоча їх далеко не чверть, не треба нам "вішати локшину" на вуха). Цілком зрозуміло, для чого ці "хатєлкі" - аби тероризувати цивільних громадян, серед яких стрімко зростає невдоволення тим, у що перетворюють країну ЗЕскоти.
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01.02.2024 16:55 Ответить
Зброю й ********** МВС?! А F-16 як?! У МВС хіба окрема,від ЗСУ армія,окремий ворог чи окремі цілі?!
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01.02.2024 16:56 Ответить
Відповідь на останнє питання знаходиться у самому питанні.
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01.02.2024 16:58 Ответить
у них все окремо - навіть реєстрація!!!!!
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01.02.2024 17:27 Ответить
а если армия поддержит протестующих
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01.02.2024 17:48 Ответить
Не треба плутати Національну гвардію, що справді воює і ментів.
Нагадаю, що офіційно кожен третій колаборант на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення - мент. Чи то може він для них зброю просить?
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01.02.2024 16:59 Ответить
От вони маніпулятори! Це жесть! Дійсно, бригади нацгвардії , які типа відносяться до МВС воюють на передовій! І там добровольці, і навіть срочники ! А от ментяри ходять по вулиці! Суки, прикриваються одними і ще й брешуть!!!
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01.02.2024 19:05 Ответить
А скоро скаже, що то воюють менти, а не ЗСУ.
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01.02.2024 17:00 Ответить
Значить будуть збільшувати штат поліціянтів! Відчувають,що скоро треба буде нести відповідь за все скоєне зеленими покидьками! Автозаків он скільки закупили в прошлому році.
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01.02.2024 17:07 Ответить
прошлому році- це пекельні борошна кацапізму?
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01.02.2024 17:55 Ответить
Згоден,вибачаюсь. В "минулому році" Але ж Ви зрозуміли ,що я мав на увазі?
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01.02.2024 18:31 Ответить
але ж і ви не заперечуєте, що помилково так написали? А є ще й в пришлому році, спочатку так і прочитав.
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01.02.2024 19:03 Ответить
Звісно. Леся Подервянського теж поважаю
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01.02.2024 20:01 Ответить
автозаки нехай. продають - от і резерв є коштів!
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01.02.2024 17:25 Ответить
Для чого всі поліцаї носять автомати та по 120 патронів плюс пістолет, ніж та дві гранати?
Розумію в прифронтових зонах, може яке ДРГ забреде.
А на решті території? Кого ловлять? Десанту орди не передбачається.
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01.02.2024 17:37 Ответить
что с Монастырским? почему промосковская власть его убрала?
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01.02.2024 17:47 Ответить
Поліцаям додаткову зброю?! Щоб що? Було чим розганяти народ після 1 квітня, коли Янетряпку з президентства погонять?
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01.02.2024 18:28 Ответить
"..і автозаків"
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01.02.2024 18:30 Ответить
готуються суки до заворушень.що ж вони таке планують зробити?
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01.02.2024 18:31 Ответить
Ці "кабанчики" всі мають відслужити на фронті! Правоохоронні функції українці здатні виконувати силами ветеранів та резервістів. От у мене на вулиці за роки війни відкрилорося чотири нових наркопритона. Всі заяви сусідів до поліції Подільського району міста Києва не тільки ігноруються, а й приводять до погроз фізичної розправи. І на *** така "поліція" потрібна? Бодібілдінг рекламувати і здоровий спосіб життя?
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01.02.2024 18:59 Ответить
Повір мені. вони вже всі фронтовики, а якщо ще ні то скоро будуть. Їх по черзі возять чергувати на блокпостах за 30-50 км від фронту і через місяць вони вже повертаються учасниками бойових дій. Нічого нового, все придумано і відпрацьоване ще при Авакові.
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01.02.2024 19:51 Ответить
Мало того шо всі меети учасники бойових дій так вони ше всі інваліди 3 групи
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01.02.2024 21:51 Ответить
Аваковське "Торнадо" це взагалі шедевр - симбіоз чистого криміналу з мєнтами.
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01.02.2024 22:50 Ответить
Шо он несёт? Какие 25% воюют? Это как раз и есть когорта людей под присягой и не желающая любым путём воевать - уклонисты
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01.02.2024 23:47 Ответить
кименко,що ти ******! мвс налічує більше 450 тис. це що,100 тис. поліцаїв на фронті?
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02.02.2024 01:13 Ответить
 
 