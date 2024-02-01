МВД также необходимы вооружения и боеприпасы, поскольку четверть штата находится на фронте, - Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что МВД также нуждается в дополнительном оружии и боеприпасах, поскольку четверть штата ведомства находится на фронте.

Об этом Клименко заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Мартином Егером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Система МВД - важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружения и боеприпасы", - отметил он.

Глава МВД также рассказал о помощи, которую Украина уже получила от партнеров. По словам Игоря Клименко, вся оказанная помощь четко учитывается, а ее использование тщательно контролируется.

"Германия передала более 40 автомобилей для Госпогранслужбы, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД - спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований", - отметил глава МВД.

"Еще один аспект совместной работы - оформление паспортов для украинцев в Германии. За год в немецких представительствах ГП "Документ" издано почти 150 тысяч украинских документов. Также там организован отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан", - добавил Клименко.

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