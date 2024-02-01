РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости
1 586 6

15 лет тюрьмы получили еще трое боевиков: среди них снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z", - СБУ

сбу

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получили еще трое предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте. Среди них – снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Отмечается, что двух злоумышленников украинские воины взяли в плен во время так называемых "мясных" штурмов, которые проводили рашисты, чтобы занять позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом.

Еще один предатель был задержан в ходе жестоких боестолкновений в районе Волновахи.

По материалам военной контрразведки СБУ, суд назначил приспешникам агрессора 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Среди осужденных – уроженец временно оккупированного Кальмиусского Донецкой области. После полномасштабного вторжения России мужчина добровольно "мобилизовался" в ряды оккупантов на должность стрелка.

Читайте также: Девяти боевикам, участвовавшим в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Бахмутом и Лисичанском, сообщено о подозрении, - СБУ

Позже злоумышленник был назначен снайпером в составе 114-й мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа вооруженных сил России.

В октябре 2023 года боевик выполнял задачи российского командования по захвату Авдеевки. Тогда он штурмовал позиции ВСУ в районе Красногоровки, где и попал в плен к украинским защитникам.

Также осужден житель временно оккупированной территории Луганщины, добровольно вступивший в российское войско в июле 2022 года.

После прохождения подготовки на полигоне в Хрустальном его назначили на должность стрелка и отправили охранять склады с боеприпасами врага под Соледаром. Позже злоумышленника перебросили на подкрепление оккупационных группировок России на Бахмутском направлении.

Кроме того, тюремный срок получил крымчанин, заключивший контракт с минобороны РФ и присоединившийся к штурмовому батальону "Шторм-Z". Такое решение предатель принял, отбывая наказание в колонии в Волгограде за торговлю наркотиками.

Смотрите также: 8 участникам "Л/ДНР", воевавшим против ВСУ в Донецкой и Харьковской областях, сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

В октябре 2023 года его "отправили" в Волновахский район для участия в боевых действиях против Сил обороны.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ⁠ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Автор: 

боевик (16779) заключение (170) СБУ (19867)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На могили наших захисників відвезти - і дати земельки поїсти....
І там залишити!
показать весь комментарий
01.02.2024 17:06 Ответить
З кулями в бочках. Ще годувати й утримувати цих падл.

А конфісковане майно треба реалізувати, а кошти у спецфонд для допомоги сім'ям загиблих. Тільки зелених не допускати.

Доречі, реально б такий фонд заснувати й кошти, конфісковані у всіх причетних, направляти туди. А наглядачами поставити уповноважених від Штатів та Європи.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:44 Ответить
*бошках (довбаний виправлювач)
показать весь комментарий
01.02.2024 17:45 Ответить
Член114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил роісї точно вижив, чи ЦЕНЗОР неправду сказав?)
показать весь комментарий
01.02.2024 17:07 Ответить
чи не точно вижив
показать весь комментарий
01.02.2024 17:18 Ответить
За УБИВСТВО Українців, оркам дали 15 років судді МАЙДАНУ!!
Сівкович з льовочкіними та деркачі, сміються аж до сліз…
Змін до Законів, впродовж 10 років війни, так і не внесено, а особливо з 2019 року, то це взагалі днище!!!
Мертвечук симоненко трубіцин бай мехеда … та ще тисячі зрадників України… живуть і сміються з цього..
показать весь комментарий
01.02.2024 17:22 Ответить
 
 