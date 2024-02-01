15 лет тюрьмы получили еще трое боевиков: среди них снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z", - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получили еще трое предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте. Среди них – снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Отмечается, что двух злоумышленников украинские воины взяли в плен во время так называемых "мясных" штурмов, которые проводили рашисты, чтобы занять позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом.

Еще один предатель был задержан в ходе жестоких боестолкновений в районе Волновахи.

По материалам военной контрразведки СБУ, суд назначил приспешникам агрессора 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Среди осужденных – уроженец временно оккупированного Кальмиусского Донецкой области. После полномасштабного вторжения России мужчина добровольно "мобилизовался" в ряды оккупантов на должность стрелка.

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Позже злоумышленник был назначен снайпером в составе 114-й мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа вооруженных сил России.

В октябре 2023 года боевик выполнял задачи российского командования по захвату Авдеевки. Тогда он штурмовал позиции ВСУ в районе Красногоровки, где и попал в плен к украинским защитникам.

Также осужден житель временно оккупированной территории Луганщины, добровольно вступивший в российское войско в июле 2022 года.

После прохождения подготовки на полигоне в Хрустальном его назначили на должность стрелка и отправили охранять склады с боеприпасами врага под Соледаром. Позже злоумышленника перебросили на подкрепление оккупационных группировок России на Бахмутском направлении.

Кроме того, тюремный срок получил крымчанин, заключивший контракт с минобороны РФ и присоединившийся к штурмовому батальону "Шторм-Z". Такое решение предатель принял, отбывая наказание в колонии в Волгограде за торговлю наркотиками.

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В октябре 2023 года его "отправили" в Волновахский район для участия в боевых действиях против Сил обороны.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: