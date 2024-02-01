Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по реализации программы на €50 млрд для Украины

В Евросоюзе раскрыли детали решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility. В частности, лидеры стран-членов будут проводить ежегодные дебаты о помощи Киеву.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Поддержка Украины

Так, лидеры ЕС договорились, что Совет ЕС будет играть ключевую роль в управлении программой для Украины. То есть решения будут приниматься квалифицированным большинством голосов для принятия и внесения изменений в программу, а также для утверждения и приостановления выплат на основе соответствующих оценок и предложений Еврокомиссии.

"На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций", – говорится в выводах.

Пересмотр программы помощи

Лидеры также отметили, что в случае необходимости, через два года Европейский совет может пригласить Еврокомиссию внести предложение для рассмотрения в контексте новой многолетней финансовой рамки.

Решение о дебатах по программе и возможном пересмотре финансовой рамки через два года, по сообщениям СМИ, является компромиссным с целью избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Саммит ЕС

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие решения о выделении 50 млрд евро помощи для Украины.

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что решение о предоставлении помощи на 50 миллиардов евро отвечает стратегическим интересам Евросоюза и подтверждает, что ЕС является надежным и прогнозированным партнером Украины.