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Новости Помощь Украине
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Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по реализации программы на €50 млрд для Украины

єс,євросоюз

В Евросоюзе раскрыли детали решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility. В частности, лидеры стран-членов будут проводить ежегодные дебаты о помощи Киеву.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Поддержка Украины

Так, лидеры ЕС договорились, что Совет ЕС будет играть ключевую роль в управлении программой для Украины. То есть решения будут приниматься квалифицированным большинством голосов для принятия и внесения изменений в программу, а также для утверждения и приостановления выплат на основе соответствующих оценок и предложений Еврокомиссии.

"На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций", – говорится в выводах.

Пересмотр программы помощи

Лидеры также отметили, что в случае необходимости, через два года Европейский совет может пригласить Еврокомиссию внести предложение для рассмотрения в контексте новой многолетней финансовой рамки.

Решение о дебатах по программе и возможном пересмотре финансовой рамки через два года, по сообщениям СМИ, является компромиссным с целью избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Саммит ЕС

Лидеры ЕС 1 февраля согласовали дополнительный пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие решения о выделении 50 млрд евро помощи для Украины.

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что решение о предоставлении помощи на 50 миллиардов евро отвечает стратегическим интересам Евросоюза и подтверждает, что ЕС является надежным и прогнозированным партнером Украины.

Автор: 

помощь (7770) Евросоюз (17076)


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Облік і контроль, за грошима зі сторони ЄС, ОБОВЯЗКОВИЙ, а єрмака чи отого з Абхазії у ВРУ, призначити «смотрящими», як і при ригоАНАЛАХ…. Часу залишилося хоть і мало у них, але ж,у них сім'ї та діти …
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01.02.2024 17:16 Ответить
Вже розслабили булки, що "нам дадуть"?
А дарма.
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01.02.2024 17:21 Ответить
Придется Зеленскому на полусогнутых до конца войны по Европе ходить.🙂
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01.02.2024 17:22 Ответить
через кожні ДВА РОКИ , при чому орбан не зможе більше паскудити.
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01.02.2024 17:31 Ответить
саме це і було умовою "чорбана"
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01.02.2024 17:43 Ответить
Kontrol budet deneg.Projekti kak renovaciji skol,bolnic,dorog,fermeram i poxoze.Eto ne na pensiji ili zarplati.
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01.02.2024 18:34 Ответить
дебатьте сколько хотите , но деньги вперед
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01.02.2024 18:37 Ответить
Деба́ти - чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками
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01.02.2024 18:38 Ответить
и все , а я то думал
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01.02.2024 18:42 Ответить
 
 