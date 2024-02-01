Законопроект о мобилизации все еще содержит сомнительные нормы: будет сложно найти под него голоса в Раде, - "слуга народа" Чернев
Из доработанного законопроекта о мобилизации по рекомендации Верховной Рады убрали часть "противоречивых норм".
Об этом заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, в новой редакции остались и прибавились нормы, которые "вызывают сомнения об их целесообразности".
Он отметил, что документ содержит много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска и другое, но все еще требует доработки.
"В существующем виде будет сложно найти под него голоса в Раде. А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой", — заявил Чернев.
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Я не бачу жодного більш менш сценарія. Єдиний шанс зупинити і можливо колись, (як Азербайджан) повернути своє - "38 паралель". Але і це за умови, що права людей в Україні не будуть нівельовані, як зараз. І так, кордони теж треба відкривати - люди вам не раби. Так, частина виїде, але це буде менше ніж залишиться - це буде і чесно і ефективніше, бо люди, які не пов'язують себе більше з цією країною не повинні бути заручниками.
яка ще тобі потрібна розкіш?
Для комісованих виключення.
тобто існуючи схеми для ухилянтів будуть збережені та доповнені, *інваліди економічного фронту * аплодують
бо він не є справжнім президентом краіни ,
а тупим занюханим блазнем , який грає роль президента 😡