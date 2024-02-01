Законопроект о мобилизации все еще содержит сомнительные нормы: будет сложно найти под него голоса в Раде, - "слуга народа" Чернев

Из доработанного законопроекта о мобилизации по рекомендации Верховной Рады убрали часть "противоречивых норм".

Об этом заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, в новой редакции остались и прибавились нормы, которые "вызывают сомнения об их целесообразности".

Он отметил, что документ содержит много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска и другое, но все еще требует доработки.

"В существующем виде будет сложно найти под него голоса в Раде. А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой", — заявил Чернев.

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