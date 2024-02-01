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Новости Война
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Законопроект о мобилизации все еще содержит сомнительные нормы: будет сложно найти под него голоса в Раде, - "слуга народа" Чернев

Єгор Чернєв

Из доработанного законопроекта о мобилизации по рекомендации Верховной Рады убрали часть "противоречивых норм".

Об этом заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, в новой редакции остались и прибавились нормы, которые "вызывают сомнения об их целесообразности".

Он отметил, что документ содержит много правильных норм: сроки демобилизации, дополнительные отпуска и другое, но все еще требует доработки.

"В существующем виде будет сложно найти под него голоса в Раде. А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой", — заявил Чернев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о мобилизации: На госслужбу предлагают брать только лиц с военной подготовкой

Автор: 

мобилизация (2744) Чернев Егор (106)


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Топ комментарии
+37
Убираете нормы, связанные с насилием. Вводите нормы, в которых будут предусмотрены гарантии для солдат - деньги на лечение, компенсации семье в случае гибели, за полгода службы - бесплатная растаможка автомобиля, за год - бесплатное обучение в ВУЗе военнослужащего или близкого члена семьи, два года - ипотека под 2% годовых. Много чего хорошего можно придумать, если подумать. А если думать только как бы половчее прострелить колено - то ничего хорошего не получится.
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01.02.2024 17:32
+28
що й треба було довести.
найякіснішу частину армії - перемололи
хамством і невіглаством - загальмували міжнародну підтримку, особливо зброї.
мобілізацію - зірвали, під приводом "боротьби з корупцією", а ще ігри в закон цей.
генералітет обезголовлюють - Залужний, Марченко, Шаптала.

тільки от хлопці в окопах стоять і стоять, вже все зробили щоб вони впали, а вони стоять

на болотах можуть салюти запускати і вітати з перемогою,
Оман не Мінськ - не пропетляєш
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01.02.2024 17:28
+24
Про які норми йде мова? Я побачив норми рабства, які є основною суттю тії писанини.
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01.02.2024 17:35
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Так буває, коли готуєшся не до оборони, а до "шашликів" і в тебе "яйця по 17".
Я не бачу жодного більш менш сценарія. Єдиний шанс зупинити і можливо колись, (як Азербайджан) повернути своє - "38 паралель". Але і це за умови, що права людей в Україні не будуть нівельовані, як зараз. І так, кордони теж треба відкривати - люди вам не раби. Так, частина виїде, але це буде менше ніж залишиться - це буде і чесно і ефективніше, бо люди, які не пов'язують себе більше з цією країною не повинні бути заручниками.
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01.02.2024 17:55 Ответить
Коли прийде кацап.він не буде питати про ваші права. Або станете раком ,або будете знищені.
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01.02.2024 23:15 Ответить
Ми не можемо дозволити собі розкіш бути такими ж як кацапи, інакше постане очевидне питання.
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02.02.2024 09:36 Ответить
ти є кацап

яка ще тобі потрібна розкіш?
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02.02.2024 17:16 Ответить
Ты сам веришь что Пктин остановтся на 38 паралели? Путин для дураков 100 раз говорил что ему нужна ВСЯ Украина. За исключением"Галичины" Той самой Галичины которая без остальной Украины не имеет ни смысла ни ресурсов к существованию
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02.02.2024 11:38 Ответить
Величезна армія зє-управлінців не бажає розділяти з народом, який вочевидь вважає бидлом, тяжість війни. Їх зарплати непропорційно ростуть, корупція захмарна і всі вони уклоністи яким по над усе потрібно зберегти панівний стан в суспільстві і змусити бидло і далі покірно та сумлінно виконувати розпорядження "зелених" незважаючи на їх неефективність. Ця влада "банкрут". Кожний їх крок лише поглиблює прірву між реальністю та тими засобами якими вони намагаються вирішити проблеми війни. Цих корумпованих покручів потрібно будь якими засобами якнайшвидше вілсторонювати від управління. Ви ще не зрозуміли? Геть сліпі? Ми або вони. Те що будують зеленський-єрмак-татаров-гончарук-шмігаль і всі шефіри ВР та ОП це поліцейська держава на зомовлення *****. Може наступити момент - точка неповернення - коли не буде ніякої різниці між кацапською кабалою і "українською владою зє"...
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01.02.2024 18:09 Ответить
як би там не було, проект Закона Ви не читали, інакше б такої єрунди не написали
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01.02.2024 19:36 Ответить
Піду у штурмовики на передову але тільки від 300т на місяць, свідомо. Обожнюю ризик)
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01.02.2024 18:47 Ответить
Звідки впевненість що вам заплатять ці гроші? Наїбуть як усіх. МИ зробили це разом.
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01.02.2024 20:32 Ответить
Стільки даже в США не платять, і нікуди ти не підешь, якби хотів вже пішов би)
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01.02.2024 22:10 Ответить
Хотя якщо виїхать і вступити в американське чвк і тоді назад)
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01.02.2024 22:12 Ответить
Захист Батьківщини під час нападу ворога це не про гроші, а про статус захисника який, безумовно, буде монітизований після війни. А от вимагати гроші тут і зараз за участь в війні це найманство. Тобі в "Іноземний легіон"!
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01.02.2024 22:59 Ответить
Спитайте в поранених які вже монитизовуються після виводу зі штату на 860 грн на місяць
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02.02.2024 13:14 Ответить
Питати потрібно в міністра Рєзнік(ов)а і тих хто таких міністрів призначає. А ще тих виборців які голосуюють за "життєрадісних депутатів".
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02.02.2024 13:34 Ответить
А може під@ри депутати підуть добровільно до ЗСУ? Чи Стефанчук в квітні оголосить загальну мобілізацію?
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01.02.2024 18:57 Ответить
Це які суперечливі норми?)))) Це коли на госслужбу тільки після того як відслужив у ЗСУ?)))) Яб додав ще й УБД))) Чорт зелений)
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01.02.2024 18:58 Ответить
Це для військовозобов*язаних - обов*язкова базова військ. підготовка 5-6 місяців.

Для комісованих виключення.
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01.02.2024 19:40 Ответить
прибрали частину "суперечливих норм"

тобто існуючи схеми для ухилянтів будуть збережені та доповнені, *інваліди економічного фронту * аплодують
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01.02.2024 19:22 Ответить
Те що я і казав, вкидають дезу, вивчають реакцію суспільства і роблять крок назад.
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01.02.2024 19:39 Ответить
у чому деза ??
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01.02.2024 19:41 Ответить
Що ж кращі наші воїни або загинули ,або поранені ,або виснажені їм потрібна також хоч якась ротація ,тим часом влада спеціально чи від тупості граєтся в рейтинги ,ви хоч розумієте що ворог хоче знищити Україну ? саме ви створили кризу на рівному місці ,замість того що б консолідовувати суспільство ,вести патріотичне виховання ви робите на догоду ворогу.
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01.02.2024 19:47 Ответить
Ну тоді - нах з пляжу!
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01.02.2024 19:58 Ответить
Мобілізацію зриває ОП і особисто Зеленський ,
бо він не є справжнім президентом краіни ,
а тупим занюханим блазнем , який грає роль президента 😡
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01.02.2024 23:02 Ответить
Разом з півдюжиною аспидів
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02.02.2024 14:01 Ответить
Що взагалі розумного й по справжньому державницького може запропонувати партія слуга народу? Відповідь очевидна-нічого.
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02.02.2024 08:41 Ответить
Законопроект містить не "суперечливі норми", а злочинні. Ага, "сумніви щодо їхньої доцільності", правильні сумніви. Народ забере гроші з рахунків, ляже на дно, а потім через Тису, в цьому році вже точно. Чим більше тиску, тим більше у тих хто ще вагався з'являється рішучості.
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02.02.2024 10:36 Ответить
Потрібно прибрати суперечливі норми з закону і його прийняти!
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02.02.2024 10:56 Ответить
Вадимир Путин одобряет действие Зеленых и так как они умело 2 года саботируют усиление обороноспособности Украины
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02.02.2024 11:39 Ответить
Гнусавому сподобались рольові ігри оранжевого полубога Донні. Але їм забувати про долю бабушки української корупції не варто. Донні вже однією ногою стоїть на порозі камери.
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02.02.2024 14:06 Ответить
ЗЕ, пиши заяву, накерувався. Будеш грати на піаніно.
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02.02.2024 16:41 Ответить
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