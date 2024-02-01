Лубинец о падении Ил-76 в РФ: Красный Крест не требует ничего от россиян

Нет оснований считать, что на борту упавшего под Белгородом 24 января российского самолета Ил-76 были украинские военнопленные, Россия не допускает к расследованию международных экспертов.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью для издания Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет оснований полагать, что на борту находились украинские военнопленные, как и нет аргументов отрицать это. Мы требуем международного расследования".

Относительно тел военнопленных: если бы они реально были на борту – они точно были бы рядом с обломками, и Россия бы это использовала. Этого не произошло – так что нечего было показывать, наверное.

Я чувствую дежавю – один в один совпадение с трагедией в Оленовке. Снова попытка запустить информационную кампанию против нашего государства с использованием военнопленных.

Это не первая и не последняя информационная кампания, которую запускают россияне. Я делаю предположение, что эта катастрофа преследовала цель дискредитировать военную помощь, которую получает Украина", - рассказал он.

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Омбудсмен подчеркнул, что после информации об авиакатастрофе Ил-76 написал официальное письмо в МККК, надеясь получить ответ относительно украинских пленных, но его нет.

Лубинец рассказал, что по правилам, когда россияне берут кого-то в плен, то должны информировать об этом представителей МККК, а те в свою очередь должны провести опрос, зафиксировать медицинское состояние, если есть ранение — какой степени тяжести.

После этого МККК извещает специальный центр в Женеве, а тот сообщает в Украине родственникам и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В то же время, по его словам, российская сторона, когда решает кого подтвердить, просто предоставляет списки.

По информации омбудсмена, российская сторона не предоставляет возможности физического доступа, а МККК этот доступ не требует.

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"Для получения информации нам нужно желание российской стороны ее предоставлять или желание международных партнеров давить на российскую сторону и требовать от них объяснений и допуска к нашим гражданам, которые находятся в плену.

К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, ничего не требует от россиян.

Я очень надеюсь, что, будучи здесь в США, в стране, которая является крупнейшим донором МККК, нам удастся побуждать представителей Соединенных Штатов к общению с представителями Красного Креста.

Если в мире действует только одна организация с уникальным мандатом защиты прав военнопленных, то мы ожидаем именно от этой организации максимально быстрой эффективной реакции.

От меня реакция была мгновенной – я написал официальное письмо, я надеялся, что будет такой же скорый ответ со стороны международной организации. К сожалению, ее нет", - рассказал Лубинец.

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Лубинец отметил абсурдность ситуации: Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, но "сознательно открыто нарушает все нормы устава ООН и Женевских конвенций".

Омбудсмен вспомнил ситуацию с Оленевкой, где были убиты украинские военнопленные: он 5 месяцев пытался встретиться с мониторинговой миссией ООН, чтобы предоставить доказательства Украины, но с ним так и не встретились, а затем "без объяснений ассистент генерального секретаря вышел на пресс-конференцию и заявил, что они закрывают миссию". На прямой вопрос журналиста, из-за того ли, что россияне не допустили представителей ООН в Еленовку, ответ был "без комментариев".

"Будет ли такая же реакция на случай с Ил-76? Наверное. Но мы будем продолжать требовать, чтобы именно международное сообщество принимало участие в расследовании. Это показывает нашу открытость – мы не боимся проводить расследование, мы требуем его провести".

Что будут делать россияне? На мой взгляд, никого не допустят, все скроют, скажут, что во всем виновата Украина и будут продолжать мантру об ответственности Украины за убийства граждан Украины без доказательств", - отметил Лубинец.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.