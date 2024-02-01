Демократические механизмы, борьба с коррупцией и экономическая устойчивость: ЕС назвал предпосылки предоставления Украине 50 млрд евро. ДОКУМЕНТ
Евросоюз обнародовал текст решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility.
Соответствующий документ обнародовала Еврокомиссия, передает Цензор.НЕТ.
Европейский Союз в выводах Саммита от 1 февраля заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро за соблюдение ряда предпосылок.
"Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – говорится в документе.
Лидеры Евросоюза также подчеркнули, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС. В частности, о предотвращении, выявлении и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
"Европейский Совет подчеркивает необходимость усиления ответственности Украины за усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана, который должно подготовить украинское правительство, которое изложит повестку реформ и инвестиций в Украине на ее пути к вступлению в ЕС. Еще до принятия Плана будет настоятельно поощряться широчайшее участие доноров за пределами Европейского Союза в общих усилиях по восстановлению и реконструкции Украины", – говорится в документе.
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"Мимо рта проносят чачу
"Мимо носа алычу..." (С)
зрадниками як почне боротись із власним відображенням у дзеркалі, що і його убієнний брат не зможе посади продавати...
"ПА ОБСЄ надсилає свою спостережну місію на вибори в Азербайджан. Це велика довіра колег, очолить місію Артур Герасимов. Я член постійної делегації в ПА ОБСЄ офіційно акредитована спостерігачем і маю відповідний мандат. І ось, Стефанчук не підписує мені відрядження. Тобто, аби виконати офіційну спостережну місію я маю оформити відпустку і для перетину кордону взяти з собою дітей-школярів.
Безумство. Це переходить межі. Я заявляю про політичний тиск на мене голови ВР, дрібний шантаж за мою політичну позицію, зловживання Стефанчуком своєю посадою. Це помста за мій судовий позов, поданий проти голови ВР за його дії і бездіяльність. За мої соцмережі 🙂, на які Стефанчук+К* перезбуджуються.
Мені неодноразово натякали з Банковоі і від слуг, що це помста за публічну позицію і критику. Я б хотіла похвалити Стефанчука, але за що? Можливо, я дійсно надто критична і не помічаю щось хороше і правильне? З радістю виправлю це, якщо підкажете. Але поки що бачу руйнацію парламентаризму, знищення каналу Рада, управлінський бардак, самодурство, відсутність години запитань до уряду, фаворитизм, бо слуги і ті, хто Стефанчука не критикують, мають право на міжпарламентську діяльність, політичну цензуру і тиск на опозицію, порушення регламенту, нездатність зачитати запити й організувати годину запитань до уряду.
Розумію, що це єдине право, яке залишили голові ВР від Банкової - підписувати відрядження депутатів от він і самостверджується в такий збочений спосіб.
Й все це принижує парламент і країну. Самі слуги цілком поділяють мою оцінку ролі Стефанчука. Але бояться це сказати вголос. Поки що".
включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права,
а також гарантувати повагу до прав людини...." - це усе неприйнятне для кріпаків дермака і його Зєльди та їхніх елітних перевірених рєзнікокових мародерів, то вже є фОшизм.. та й у ***** на це усе вже є спрАвка з "підпісь здєсь і підпісь здєсь" від ОБСОСЕ та ОНИ
Не видать нам 50 млрд євро... Как в сказке:
- Царь-батюшка, дракон проголодался.
- А что он ест?
- Дев невинных.
- Да, видать, подохнет он у нас...
Ну все, расходимся, помощи не будет. Не будут же пчелы против меда бороться.