Демократические механизмы, борьба с коррупцией и экономическая устойчивость: ЕС назвал предпосылки предоставления Украине 50 млрд евро. ДОКУМЕНТ

Евросоюз обнародовал текст решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility.

Соответствующий документ обнародовала Еврокомиссия, передает Цензор.НЕТ.

Европейский Союз в выводах Саммита от 1 февраля заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро за соблюдение ряда предпосылок.

"Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – говорится в документе.

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Лидеры Евросоюза также подчеркнули, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС. В частности, о предотвращении, выявлении и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

"Европейский Совет подчеркивает необходимость усиления ответственности Украины за усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана, который должно подготовить украинское правительство, которое изложит повестку реформ и инвестиций в Украине на ее пути к вступлению в ЕС. Еще до принятия Плана будет настоятельно поощряться широчайшее участие доноров за пределами Европейского Союза в общих усилиях по восстановлению и реконструкции Украины", – говорится в документе.























