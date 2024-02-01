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Новости Помощь Украине
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Демократические механизмы, борьба с коррупцией и экономическая устойчивость: ЕС назвал предпосылки предоставления Украине 50 млрд евро. ДОКУМЕНТ

Євро

Евросоюз обнародовал текст решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility.

Соответствующий документ обнародовала Еврокомиссия, передает Цензор.НЕТ.

Европейский Союз в выводах Саммита от 1 февраля заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро за соблюдение ряда предпосылок.

"Предпосылкой поддержки Украины в рамках программы является то, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", – говорится в документе.

Читайте также: Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по реализации программы на €50 млрд для Украины

Лидеры Евросоюза также подчеркнули, что Еврокомиссия и Украина в рамках реализации программы должны принять все необходимые меры для защиты финансовых интересов ЕС. В частности, о предотвращении, выявлении и ликвидации мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

"Европейский Совет подчеркивает необходимость усиления ответственности Украины за усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана, который должно подготовить украинское правительство, которое изложит повестку реформ и инвестиций в Украине на ее пути к вступлению в ЕС. Еще до принятия Плана будет настоятельно поощряться широчайшее участие доноров за пределами Европейского Союза в общих усилиях по восстановлению и реконструкции Украины", – говорится в документе.

Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро


Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро
Текст рішення саміту ЄС від 1 лютого щодо виділення Україні 50 млрд євро

Автор: 

помощь (7770) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+22
ЄС, дави цих щурів
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01.02.2024 18:10
+13
зЄлєпукін, ти бачиш, це надали Україні і українцям, не тобі і єрмакову!!! Зрозуміло???!!!! Гадьониш!!!
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01.02.2024 18:28
+12
Не "цих", а -- Усіх, Так правільніше,)
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01.02.2024 18:13
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ЄС, дави цих щурів
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01.02.2024 18:10 Ответить
Не "цих", а -- Усіх, Так правільніше,)
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01.02.2024 18:13 Ответить
Згоден
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01.02.2024 18:36 Ответить
Ну - корупцію ми однією лівою задавим
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01.02.2024 18:12 Ответить
Єх, який облом! Зелена сволота вже ці гроші поділила.....
"Мимо рта проносят чачу
"Мимо носа алычу..." (С)
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02.02.2024 10:41 Ответить
Ж... тобто зебіли знайдуть способи, це у крові і не виліковно...
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01.02.2024 18:21 Ответить
і що з цього для наших щурів можливо виконати???а я відповім-нічого!!!бо те що є і вимагають одне з іншим не вживається
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01.02.2024 18:24 Ответить
Шахрайство та корупція - не менш страшніші хвороби українського суспільства ніж кацапізм
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01.02.2024 18:25 Ответить
зЄлєпукін, ти бачиш, це надали Україні і українцям, не тобі і єрмакову!!! Зрозуміло???!!!! Гадьониш!!!
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01.02.2024 18:28 Ответить
Хоч один українець ті гроші в свої очі бачив чи побачить? Чи може якийсь українець має доступ до рахунків на котрі ті гроші прийдуть? Тому слова "надали українцям" можеш відразу ж забувати. Це зебіли уже в оп вирішать підняти тобі раз пенсію на 100грн з тих 50 млрд чи краще не треба і все забрати собі
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01.02.2024 18:46 Ответить
Я думаю, що побачив. Пенсії і зарплати з неба не падають.
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01.02.2024 18:54 Ответить
Це від тупості,а би не ображали зє і ко.
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01.02.2024 21:52 Ответить
Ти серйозно??? Вся социалка і виплати військовим, це як раз ці гроші!!! А ти про що подумав????
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01.02.2024 21:50 Ответить
зараз ОПа дЄрьмака із 80-тьма зрадниками як почне боротись із власним відображенням у дзеркалі, що і його убієнний брат не зможе посади продавати...
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01.02.2024 18:28 Ответить
звільнити єрмака і тартарова
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01.02.2024 18:31 Ответить
провідних "менеджерів" Зеленського? які "не торгували посадами і не давали та не брали хабарі"? під час війни? хіба що з подання Лєни, Шифіра, чи Лисого.
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01.02.2024 18:45 Ответить
Вони теж вже побачили "мир" в очах )(уйла? Може вибори в 2024? Як би я не ненавидів кривороже Попандопуло і його гівняків, ставити залежність існування України від хотєлок пєть, йуоль і ******* не вважаю доцільним. З гнидами ми повинні покінчити, але не шляхом самознищення.
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01.02.2024 18:36 Ответить
Щя у "величайшего" в офисе опять пердаки будет рвать...
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01.02.2024 18:36 Ответить
Оце правильно, ще треба наглядову раду від ЄС прислати, щоб перевіряли куди йдуть їхні гроші
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01.02.2024 18:42 Ответить
Демократичних механізмів боротьби з корупцією в тотально корумпованій країні під керівництвом безкарних корупціонерів - друзів зє - (один Рєзнік(ов) чого вартий!) не існує в природі. "Пчоли ніколи не проголосують проти меду"...
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01.02.2024 18:43 Ответить
ЄС ,відаючи "зелених" грабіжників при владі в Україні,виршив виділити 50 лярдів євро попередньо виписавши умови отримання цих грошей Україною так,що "зелені корупціонери ніколи ці умови не будуть виконувати,а значить не буде грошей для України ,(через невиконання поставлених євросоюзом умов) і в тому числі вступ в ЄС ,через це відкладатиметься на невизначений час(пару десятилітть)Чергова морквина. перед носом українського народу...(Не так страшні московські воші,як українські гниди) чи не Петлюра передбачив нинішні часи....???
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01.02.2024 18:45 Ответить
Дві основні умови "...що в Україні будуть і надалі розвивати демократичні механізми, дотримуватись принципів верховенства права та дотримуватись прав меншин" і "Україна зобов'язується до боротьби з корупцією" - на такі умови, на які ЄрЗе нізащо не піде (наприклад, не допустить забанені в Т2 телеканали до ефіру); ну, а боротьба з корупцією - вчора був яскравий приклад, як завдяки рукам Генпрокурора Костіна через неналежність органу розслідування Лієва випустили з-під варти. А що сьогодні... випустили з під варти суддю Тандіра (ДТП зі смертельним під алкоголем) колишнього голову ВС Князєва під заставу, що в 10 разів менша за суму накраденого... і що з цього вийде вийде.
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01.02.2024 18:46 Ответить
"наприклад, не допустить забанені в Т2 телеканали до ефіру); ну, а боротьба з корупцією - вчора був яскравий приклад, як завдяки рукам Генпрокурора Костіна через неналежність органу розслідування Лієва випустили з-під варти. А що сьогодні... випустили з під варти суддю Тандіра (ДТП зі смертельним під алкоголем) колишнього голову ВС Князєва під заставу, що в 10 разів менша за суму накраденого" --- тобто якщо цього не буде виправлено,то 50 млрд не нададуть? А якщо нададуть, то вся твоя "експертиза" ні про що получається?
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01.02.2024 18:49 Ответить
ні, на цей рік, можливо, і нададуть, в березні... хоча - не факт (дивись комент нижче). А от на наступні роки, - а ЄрЗе ще не скоро підуть на каштани - там будуть проблеми з отриманням...
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01.02.2024 19:23 Ответить
І ось перші порушення з боку влади України демократичних засад, прийнятив в Євросоюзі, одразу після прийняття комісією рішення про виділення 50млрд - https://t.me/officialeurosolidarity/9195 оприлюднює телеграм-канал партії та фракції в ВР Євросолідарності, пересказуючи пост Ірини Геращенко в іншій соц.мережі:
"ПА ОБСЄ надсилає свою спостережну місію на вибори в Азербайджан. Це велика довіра колег, очолить місію Артур Герасимов. Я член постійної делегації в ПА ОБСЄ офіційно акредитована спостерігачем і маю відповідний мандат. І ось, Стефанчук не підписує мені відрядження. Тобто, аби виконати офіційну спостережну місію я маю оформити відпустку і для перетину кордону взяти з собою дітей-школярів.
Безумство. Це переходить межі. Я заявляю про політичний тиск на мене голови ВР, дрібний шантаж за мою політичну позицію, зловживання Стефанчуком своєю посадою. Це помста за мій судовий позов, поданий проти голови ВР за його дії і бездіяльність. За мої соцмережі 🙂, на які Стефанчук+К* перезбуджуються.
Мені неодноразово натякали з Банковоі і від слуг, що це помста за публічну позицію і критику. Я б хотіла похвалити Стефанчука, але за що? Можливо, я дійсно надто критична і не помічаю щось хороше і правильне? З радістю виправлю це, якщо підкажете. Але поки що бачу руйнацію парламентаризму, знищення каналу Рада, управлінський бардак, самодурство, відсутність години запитань до уряду, фаворитизм, бо слуги і ті, хто Стефанчука не критикують, мають право на міжпарламентську діяльність, політичну цензуру і тиск на опозицію, порушення регламенту, нездатність зачитати запити й організувати годину запитань до уряду.
Розумію, що це єдине право, яке залишили голові ВР від Банкової - підписувати відрядження депутатів от він і самостверджується в такий збочений спосіб.
Й все це принижує парламент і країну. Самі слуги цілком поділяють мою оцінку ролі Стефанчука. Але бояться це сказати вголос. Поки що".
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01.02.2024 19:21 Ответить
"підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми,
включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права,
а також гарантувати повагу до прав людини...." - це усе неприйнятне для кріпаків дермака і його Зєльди та їхніх елітних перевірених рєзнікокових мародерів, то вже є фОшизм.. та й у ***** на це усе вже є спрАвка з "підпісь здєсь і підпісь здєсь" від ОБСОСЕ та ОНИ
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01.02.2024 18:46 Ответить
Шапито на растяжке
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01.02.2024 18:48 Ответить
Дак вже подолали,випустили бандюка суддю,забув прізвище,невіть фотка є його на свободі з довольною пикою. Зебандити зараз лапи потирають,почувши про 50 млр
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01.02.2024 18:52 Ответить
"Демократичні механізми, ...боротьба з корупцією... та економічна стійкість: ЄС назвав передумови надання Україні 50 млрд євро".

Не видать нам 50 млрд євро... Как в сказке:

- Царь-батюшка, дракон проголодался.
- А что он ест?
- Дев невинных.
- Да, видать, подохнет он у нас...
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01.02.2024 19:01 Ответить
Був би зе 🤡 , порядною людиною вже би подав сам у відставку , **** розраховує на кремлівську підтримку , та на фсбешну кришу від дерьмака
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01.02.2024 19:12 Ответить
Зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень. Джерело:



Ну все, расходимся, помощи не будет. Не будут же пчелы против меда бороться.
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01.02.2024 19:23 Ответить
Все це благі побажання якщо ми не змінимо сьогоднішню прогнилу, проросійську, наскрізь корумповану владу в Україні на патріотичних професіоналів.
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01.02.2024 21:38 Ответить
Не бачити нам тих мільярдів
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01.02.2024 21:45 Ответить
бороться с коррупцией)))) это кто бенин, Оманский Нарик и фсбэшник Елдак с татаровым и шурмой и подстилкой сивковича гетьманцевым, макакой Хламидией будут бороться??? у них другая задача поставленная кремлем да отупевшие зелеДрочеры???
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02.02.2024 07:53 Ответить
А якщо оті ''нацменшини'' в місці свого проживання лізуть на голову українцям то їх теж поважати?
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02.02.2024 08:53 Ответить
Єто единственный вариант , заставить зелёных ушлёпков шивелиться.
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02.02.2024 10:00 Ответить
Зелених дибілів продовжують тикати носом в своє ж лайно...
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02.02.2024 10:58 Ответить
 
 