Российский военный, который пытал мирных украинцев на Херсонщине, приговорен к 12 годам
К 12 годам приговорен оккупант, пытавший гражданских во время оккупации Херсонской области.
Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанта признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
За преступление он получил максимально возможное наказание – 12 лет лишения свободы.
Сообщается, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым "комендантом-начальником гарнизона", дислоцировавшимся в пгт Лазурное. В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.
По информации прокуроров Одесской областной прокуратуры, осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.
"Он вместе со своими сообщниками - военными РФ, задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", – рассказывают в прокуратуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От якби до 12 років розстрілу через повішення!