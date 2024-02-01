Российский военный, который пытал мирных украинцев на Херсонщине, приговорен к 12 годам

К 12 годам приговорен оккупант, пытавший гражданских во время оккупации Херсонской области.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанта признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За преступление он получил максимально возможное наказание – 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым "комендантом-начальником гарнизона", дислоцировавшимся в пгт Лазурное. В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

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По информации прокуроров Одесской областной прокуратуры, осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

"Он вместе со своими сообщниками - военными РФ, задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", – рассказывают в прокуратуре.

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