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Новости
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Российский военный, который пытал мирных украинцев на Херсонщине, приговорен к 12 годам

Засуджено окупанта

К 12 годам приговорен оккупант, пытавший гражданских во время оккупации Херсонской области.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанта признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За преступление он получил максимально возможное наказание – 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил РФ был назначен так называемым "комендантом-начальником гарнизона", дислоцировавшимся в пгт Лазурное. В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

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По информации прокуроров Одесской областной прокуратуры, осужденный лично, а также предоставляя указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

"Он вместе со своими сообщниками - военными РФ, задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его содержали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", – рассказывают в прокуратуре.

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Автор: 

оккупация (10121) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+10
Заочно? А ипло зачем замылили, идиоты?
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01.02.2024 18:37
+9
Тільки український моссад. Люди повинні читати новини: кат українців подох при таких то обставинах, все. А ці заочно суди, тільки кацапів смішити.
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01.02.2024 18:55
+7
А цей покидьок хоч знає шо його засудили?
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01.02.2024 18:43
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Заочно? А ипло зачем замылили, идиоты?
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01.02.2024 18:37 Ответить
А цей покидьок хоч знає шо його засудили?
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01.02.2024 18:43 Ответить
Якщо і не знає, то після розділу кацапстану на держави абсолютно контрольовані Україною та її Союзниками, сховатися ому буде нікуди! Тому це йому не допоможе уникнути пітушиної хати!
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01.02.2024 19:22 Ответить
До 12 років засуджено окупанта

От якби до 12 років розстрілу через повішення!
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01.02.2024 18:48 Ответить
Так це ж і є заочне засудження,тільки другими словами.
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01.02.2024 19:27 Ответить
Тільки український моссад. Люди повинні читати новини: кат українців подох при таких то обставинах, все. А ці заочно суди, тільки кацапів смішити.
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01.02.2024 18:55 Ответить
Так заочні вироки підарам краще виносити ніж тутешнім корупціонерам! Ніби працюють люди! Не дарма наші гроші жеруть...
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01.02.2024 19:00 Ответить
Та хоч тричі пожиттєве,ви його зловіть спочатку! Ось чим займаються суди,відпрацьовують незрозуміло шалені зарплати в такий дивакуватий спосіб. путіна вже осудили,чи ще нема доказів,посміховиська?🤦
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01.02.2024 19:03 Ответить
потрібні мисливці за головами
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01.02.2024 20:08 Ответить
А чому так мало? У нас до сих пір комплекс меншовартості? Нам стидно дати пожиттєве мразоті, яка катували і вбивала наших громадян?
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01.02.2024 20:30 Ответить
Йому треба дати нагороду-********* палочку 95
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01.02.2024 20:39 Ответить
Так ему и надо гаду. Будет знать в следующий раз!
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01.02.2024 22:32 Ответить
 
 