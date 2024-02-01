Законопроект о мобилизации не будет принят быстро, ожидается много правок, - "слуга народа" Чернев

Принятие нового законопроекта о мобилизации займет много времени.

Об этом заявил народный депутат от Слуги народа и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, документ будет внесен в сессионный зал после рассмотрения в профильном комитете.

Он отметил, что тут есть два варианта: или законопроект будут дорабатывать в комитете перед первым чтением, или его будут рекомендовать принять в первом чтении, чтобы запустить процесс и ко второму чтению убрать все "противоречивые нормы".

"Но процесс принятия законопроекта в целом, по всей видимости, не будет быстрым. Ведь кроме предложений комитета мы ожидаем также значительного количества правок от коллег в парламенте", — сказал Чернев.

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