ЕС не создал спецфонд на 20 млрд евро для военной поддержки Украины: вопрос планируют решить до марта

Лидеры стран ЕС не приняли решение об учреждении специального фонда на 20 млрд евро для военной поддержки Украины на внеочередном саммите 1 февраля.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В блоке, касающемся военной поддержки Украины, Евросовет подчеркнул настроенность дальше предоставлять Украине "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" через Европейский фонд мира, работу учебной миссии ЕС для украинских военных и двустороннюю помощь.

По созданию в рамках Европейского фонда мира специального фонда для поддержки Украины на 20 млрд евро на четыре года решение пока не одобрили – этот вопрос планируют решить до марта.

Евросовет рассмотрел предложенное увеличение общего финансового потолка фонда и приглашает Совет ЕС "достичь договоренности до начала марта 2024 года по изменениям в решение Совета (CFSP) 2021/509 на основе предложения высокого представителя по Фонду поддержки Украины и предложенных основных инструментов, принимая во внимание предложения стран-членов".

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