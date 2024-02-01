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Новости Помощь Украине
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ЕС не создал спецфонд на 20 млрд евро для военной поддержки Украины: вопрос планируют решить до марта

Саміт ЄС 1 лютого 2024 року

Лидеры стран ЕС не приняли решение об учреждении специального фонда на 20 млрд евро для военной поддержки Украины на внеочередном саммите 1 февраля.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В блоке, касающемся военной поддержки Украины, Евросовет подчеркнул настроенность дальше предоставлять Украине "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" через Европейский фонд мира, работу учебной миссии ЕС для украинских военных и двустороннюю помощь.

По созданию в рамках Европейского фонда мира специального фонда для поддержки Украины на 20 млрд евро на четыре года решение пока не одобрили – этот вопрос планируют решить до марта.

Евросовет рассмотрел предложенное увеличение общего финансового потолка фонда и приглашает Совет ЕС "достичь договоренности до начала марта 2024 года по изменениям в решение Совета (CFSP) 2021/509 на основе предложения высокого представителя по Фонду поддержки Украины и предложенных основных инструментов, принимая во внимание предложения стран-членов".

Читайте также: Демократические механизмы, борьба с коррупцией и экономическая устойчивость: ЕС назвал предпосылки предоставления Украине 50 млрд евро. ДОКУМЕНТ

Автор: 

помощь (7770) саммит (1170) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+2
3,14zдець. Які ж вони толерантні до )(уйла і його окупації України. "Дякуємо, дуже дякуємо"!
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01.02.2024 19:06
+2
вовік 🤡 іди швитче у відставку ,за станом здоров'я ...бо ти пад..о розлякав всіх у ЄС своєю неадекватністью ...народ ,давай петицію , шоб це чмо , на другий термін не попер !
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01.02.2024 19:07
+2
Поцікавлюся, пані Луіза, кого пропонуєте на заміну?
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01.02.2024 19:13
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3,14zдець. Які ж вони толерантні до )(уйла і його окупації України. "Дякуємо, дуже дякуємо"!
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01.02.2024 19:06 Ответить
Бо чекають і вірять! Та хрін у них вийде здати Україну!
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01.02.2024 19:46 Ответить
вовік 🤡 іди швитче у відставку ,за станом здоров'я ...бо ти пад..о розлякав всіх у ЄС своєю неадекватністью ...народ ,давай петицію , шоб це чмо , на другий термін не попер !
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01.02.2024 19:07 Ответить
Поцікавлюся, пані Луіза, кого пропонуєте на заміну?
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01.02.2024 19:13 Ответить
Не скажу ...Ви хочете сказати шо в Україні всі такі як ОПа...? зараз головне механізм передачі влади ... я не думаю шо є більше хтось на стільки антиукраїнський ніж СН та їх лідор 🤡
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01.02.2024 19:21 Ответить
Ви хочете сказати шо в Україні всі такі як ОПа...? --- Ні не хочу, АЛЕ!, Тоб то, так як я зрозумів,--чіткої позійії немає, -- в перспективі -- вперед розвал, анархія матЬ-пАрядка, під час війни, так?? Якщо починаєш про щось говорити шановна, або тим більше, щось пропонувати!( , потрібно мати, я вважаю як мінімум, - свою тверду Позицію! -- в іншому випадку, це дуже нагадує пАзицію - московітських пропаГандонів!
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01.02.2024 19:36 Ответить
Я вже колись вам казала, куди треба їти ...ви бот і я це знаю
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01.02.2024 19:46 Ответить
Тоб то, у Вас, немає відповіді, на питання, а я бот,,,??,,-- зрозуміло, - Дякую,)
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01.02.2024 19:51 Ответить
Як в кацапіі пропоную, ЗЕ назначає приємника, нарід радіє , війна скінчається, всі счастливі!!!
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01.02.2024 20:16 Ответить
У вас цікава позиція по захисту ОП ...У Березні хоч назначає чи ніт... 🤡повинен їти нах... воно вже ніжче плінтусу у рейтінгу ... ше стільки часу Україна ціх поців від СН та 🤡 не витримає...
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01.02.2024 20:22 Ответить
Це називається: "Получіть великий хрен, ми ще місяць будемо коки чухати, а там подивимось по ситуації, раптом пуйло на нас чихне".
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01.02.2024 19:22 Ответить
міжнародні прорашистські шлюхи домовленості із своїм мацковським сутинером куйлом вся 3,14дерації , завуальовують ширмами брехливих обіцянок українському народові, котрі вони не збираються виконувати,позаяк їм "гешефт з куйлом" на крові українського народу, і на торгівлі українськими територіями ,є найважливішим і найсмачнішим "юдиним " хлібом,а чи то "смачними обїдками" із столу, за котрим впивається українською кровю рашистський кат і вбивця українського народу...
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01.02.2024 19:32 Ответить
питання планують вирішити до березня

У кожного ж по селах та дачах роботи ниньки - завалися.
Не розірвешся ж!
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01.02.2024 19:33 Ответить
А тим час ***** й режим рашиський таку суму має з продажу нафти, газу й іньшого за добу!
Як вони збираються не дати Україні програти з такими темпами допомоги?!
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01.02.2024 19:51 Ответить
И не могли утвердить, это они в первый раз обсуждали
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01.02.2024 20:06 Ответить
Все буде вчасно
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01.02.2024 20:19 Ответить
 
 