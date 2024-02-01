Кабмин одобрил три постановления для усиления ОПК: акцент на производстве и закупке дронов, - Шмыгаль
Правительство одобрило три постановления, призванных усилить оборонно-промышленный комплекс Украины. В частности, в сфере производства БПЛА.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Кабмин принял документ о дерегуляции производства боеприпасов.
"Распространяем экспериментальный проект по производству боеприпасов для беспилотников, на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствуем процедуру регистрации производителей. Новые предприятия смогут быстро включиться в работу", – написал Шмыгаль.
По его словам, проект был запущен летом прошлого года. Для этого расширили круг потенциальных производителей, устранили бюрократию, создали четкие алгоритмы – от разработки до приема в эксплуатацию. В рамках этого проекта, за полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания.
Еще одно решение правительства касается ценообразования на производство БПЛА.
Теперь производители беспилотников будут предоставлять уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%.
"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", – пояснил премьер.
Оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Оно решает сразу несколько задач:
- гарантирует непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения украинской армии всем необходимым;
- устанавливает прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль;
- устанавливает предохранители утечки информации, несущей риски безопасности.
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Вони точно кончені..........
тоді шмигальонок правильно промовив!)
Де стандарти НАТО??? Ау???
Корупція наше усе, так *******???
На виробництві акцент китайський, у закупівлі - армянський або єврейський...
)))
Якби шмигаля на три дні в окоп у 22 гоці
то зараз вже булиб дрони в кожного солдата