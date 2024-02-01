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Новости
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Кабмин одобрил три постановления для усиления ОПК: акцент на производстве и закупке дронов, - Шмыгаль

Засідання Кабінету міністрів України

Правительство одобрило три постановления, призванных усилить оборонно-промышленный комплекс Украины. В частности, в сфере производства БПЛА.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Кабмин принял документ о дерегуляции производства боеприпасов.

"Распространяем экспериментальный проект по производству боеприпасов для беспилотников, на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствуем процедуру регистрации производителей. Новые предприятия смогут быстро включиться в работу", – написал Шмыгаль.

По его словам, проект был запущен летом прошлого года. Для этого расширили круг потенциальных производителей, устранили бюрократию, создали четкие алгоритмы – от разработки до приема в эксплуатацию. В рамках этого проекта, за полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания.

Еще одно решение правительства касается ценообразования на производство БПЛА.

Теперь производители беспилотников будут предоставлять уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%.

"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", – пояснил премьер.

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Оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Оно решает сразу несколько задач:

  • гарантирует непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения украинской армии всем необходимым;
  • устанавливает прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль;
  • устанавливает предохранители утечки информации, несущей риски безопасности.

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Автор: 

Кабмин (14025) дроны (3857) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+12
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01.02.2024 19:11
+4
Зрозуміло, що імітують: зеленський - верховного, шмигаль - прем'єра, і лише єрмак робить свої чорні справи по-справжньому!
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01.02.2024 19:36
+4
не пройшло і двох років..
Якби шмигаля на три дні в окоп у 22 гоці
то зараз вже булиб дрони в кожного солдата
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01.02.2024 19:43
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01.02.2024 19:11 Ответить
Посилення ОПК?
Вони точно кончені..........
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01.02.2024 19:15 Ответить
ОПК- офісно президентської кантори.
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01.02.2024 19:23 Ответить
Аааааааа...7
тоді шмигальонок правильно промовив!)
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01.02.2024 19:28 Ответить
всему кабмину дать героя,но желательно посмертно!!!тотальной твари на третий год войні ві раздуплились?!?!?!
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01.02.2024 19:16 Ответить
А що ж Кабмін і вся зелена братія робили 5 років? Те, що тирили і мародерили ми знаємо, а що робили для оборони нові зелені міліонери і мільярдери?
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01.02.2024 19:18 Ответить
Готувалась їсти шашлики.
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01.02.2024 19:24 Ответить
невже щось дійшло до довбо-*******? а від Залежного що? де реформування ЗСУ? де створення не окремих груп при підрозділах, які на посадах водіїв, поварів, а повноцінних формувань?! Чи в нього досі "весільні мавіки", які з його подачі озвучував фабержеголовий?
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01.02.2024 19:21 Ответить
І коли в ЗСУ після двох років повномасштабного вторгнення з'явиться посада "оператора дрона"???
Де стандарти НАТО??? Ау???
Корупція наше усе, так *******???
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01.02.2024 19:21 Ответить
не на часі.......
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01.02.2024 19:37 Ответить
акцент на виробництві та закупівлі дронів

На виробництві акцент китайський, у закупівлі - армянський або єврейський...
)))
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01.02.2024 19:30 Ответить
Якщо б ця розмова і ці постанови були на весні або влітку 22-го року то можливо і так. Але ж на тлі того що паРаша зараз викуповує заводи в Китаї по виробництву дронів та комлектуючих, а також закуповує цілі лінії по виробництву дронів та комплектуючих і везе до себе в кацапію, то хлопці Ви що імітуєте бурхливу діяльність? Ви щось подібне робите? Чи тільки імітуєте? Зеленській, Шмигаль та не к ночі буде згадано Єрмак.
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01.02.2024 19:31 Ответить
Зрозуміло, що імітують: зеленський - верховного, шмигаль - прем'єра, і лише єрмак робить свої чорні справи по-справжньому!
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01.02.2024 19:36 Ответить
не пройшло і двох років..
Якби шмигаля на три дні в окоп у 22 гоці
то зараз вже булиб дрони в кожного солдата
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01.02.2024 19:43 Ответить
И если бы им еще кто то разъяснил зачем на передке нужны минометы.
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01.02.2024 20:10 Ответить
 
 