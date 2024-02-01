Вследствие обстрела Берислава россиянами погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров

При обстреле войсками РФ Берислава 2 иностранцев погибли и еще 3 получили ранения.

Об этом сообщили в телеграм-канале Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Бериславе враг в который раз коварно обстрелял гражданских. В результате атаки вражеских БпЛА погибли двое мужчин. Также ранены трое мужчин и одна женщина", - говорится в сообщении.

По информации полиции, погибшие были гражданами Франции. Трое раненых, среди которых и женщина, тоже иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы – 41-летний одессит. Все пострадавшие приехали в Херсонскую область как волонтеры. В результате атаки существенно повреждены их транспортные средства.

Отмечается, что раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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