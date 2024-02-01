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Вследствие обстрела Берислава россиянами погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров

берислав

При обстреле войсками РФ Берислава 2 иностранцев погибли и еще 3 получили ранения.

Об этом сообщили в телеграм-канале Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Бериславе враг в который раз коварно обстрелял гражданских. В результате атаки вражеских БпЛА погибли двое мужчин. Также ранены трое мужчин и одна женщина", - говорится в сообщении.

По информации полиции, погибшие были гражданами Франции. Трое раненых, среди которых и женщина, тоже иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы – 41-летний одессит. Все пострадавшие приехали в Херсонскую область как волонтеры. В результате атаки существенно повреждены их транспортные средства.

Отмечается, что раненых и погибших полицейские вместе с медиками доставили в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Смотрите также: Рашисты сбросили взрывчатку на Берислав, ранен мужчина. Ночью город подвергся авиационным ударам. ФОТО

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обстрел (26961) Нацполиция (16433) Берислав (139)


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Скільки ще Европа терпітиме кацапських терористів?
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01.02.2024 19:58 Ответить
Жодного дня що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян ,влада мовчить ,світова спільнота спокійно спостерігає.
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01.02.2024 20:08 Ответить
**** Бєєва: "Ета билі францускіє (брітанскіє, канацкіє, ізраільскіє...) найомнікі!"
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01.02.2024 20:14 Ответить
Берислав розташований на схилі Дніпра і перед ворогом на протилежному березі як на долоні. Судячи з всього вони дійсно тренують своїх операторів дронів на цивільних. Можливо десь трохі в глибині є табір де вони готують операторів дронів. Потенційних місць з яких вони могли б робити пуски не так багато і місцевим вихід на берег Дніпра заборонений, так що при наявності сил та засобів це можливо було б припинити. Але в нас замість дронів резолюції та обіцянки підсилити, поглибити та розширити, а оператори штурмують опорники з автоматами.
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01.02.2024 20:51 Ответить
 
 