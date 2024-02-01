Силам обороны необходимо создать новую государственную систему технологического перевооружения: на это необходимо до пяти месяцев, - Залужный

В Украине Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения. По оценке партнеров, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Для овладения новых форм и способов (ведения военных действий. - Ред.), Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, в которую будут входить подсистемы:

разработки и научного сопровождения;

производства и обслуживания;

подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

применение войск (сил);

гибкого финансирования;

логистики.

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Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем будет нуждаться в отдельном исследовании и развитии, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и относительно финансирования и изменения производства.

Бесспорно, все это потребует времени, но именно время является определяющим.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы", - отметил Залужный.