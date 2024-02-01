РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости Война
7 498 52

Силам обороны необходимо создать новую государственную систему технологического перевооружения: на это необходимо до пяти месяцев, - Залужный

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

В Украине Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения. По оценке партнеров, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Для овладения новых форм и способов (ведения военных действий. - Ред.), Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, в которую будут входить подсистемы:

  • разработки и научного сопровождения;
  • производства и обслуживания;
  • подготовки персонала и обобщения боевого опыта;
  • применение войск (сил);
  • гибкого финансирования;
  • логистики.

Читайте также: Залужный рассказал, на чем Украине следует сосредоточить силы в 2024 году

Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем будет нуждаться в отдельном исследовании и развитии, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и относительно финансирования и изменения производства.

Бесспорно, все это потребует времени, но именно время является определяющим.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы", - отметил Залужный.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
ну це вопше випад! Чи зможе вова після цього зачитати вечірній відеоролик??
показать весь комментарий
01.02.2024 20:15
+25
Дійте Пане Генерал! Лише зважайте на саботажників і"кротів"! І,краще,не користуйтесь гелікоптерами-особливо ДСНС!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:15
+15
показать весь комментарий
01.02.2024 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дійте Пане Генерал! Лише зважайте на саботажників і"кротів"! І,краще,не користуйтесь гелікоптерами-особливо ДСНС!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:15 Ответить
ламайте оманські договорнячки, пане ГЕНЕРАЛ!!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:59 Ответить
ну це вопше випад! Чи зможе вова після цього зачитати вечірній відеоролик??
показать весь комментарий
01.02.2024 20:15 Ответить
спати точно не зможе!!!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:17 Ответить
цікаво, хто першій вові про статтю розкаже - ірмак чи коливан?
показать весь комментарий
01.02.2024 20:21 Ответить
Байден
показать весь комментарий
01.02.2024 20:23 Ответить
👏🤣
показать весь комментарий
01.02.2024 20:39 Ответить
Давайте задонатимо вові на чемодан, як у його кумира?
показать весь комментарий
01.02.2024 22:13 Ответить
Пане Генералє , ермаку це все до гудзика !
показать весь комментарий
01.02.2024 20:16 Ответить
Пане Генералє , ермаку це все до гудзика 3.14зди!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:18 Ответить
Це вам перевіряльщик орфографії виправив "гузно" на "гудзик"?
показать весь комментарий
01.02.2024 20:22 Ответить
це моє внутрішнє... переконання .... на папері!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:25 Ответить
Взагалі то я запитував у Євгена cd..., але й з вами згоден.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:29 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 20:34 Ответить
Пора Главнокомандующему брать все в свои руки
Не молчать, когда в тебя плюют
Когда тебя порочат
А называть вещи своими именами
Нельзя позволять подонкам борзеть!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:17 Ответить
нажаль, у ГК залишився 1 день і 1 ніч (1 доба)!!!!
показать весь комментарий
01.02.2024 20:19 Ответить
"зе зрадникам" від 2019 року Україна і її народ 3,14***.На першому місці інтереси власних кишень,котрі підтримуються грабежем України і внески куйла в їхні кишені,.за здачу інтересів України...
показать весь комментарий
01.02.2024 20:22 Ответить
Зброя то все херня - призов в 500К то збс. На 24 рік вистачить. А потім ще 500.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:23 Ответить
Херня в тебе у штанах,а зброю треба першочергово.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:32 Ответить
Ви іронії не розумієте. А вміння іронізувати і розуміти іронію - це одна з ознак інтелекту. І навпаки ..
показать весь комментарий
01.02.2024 20:59 Ответить
Ще б навести лад з тиловим забезпеченням, і реабілітацією поранених і хворих, де не треба нічого створювати, а тільки виконувати законні вимоги існуючих законів і статутів.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:24 Ответить
О, неужели ученых и военных инженеров перестанут посылать на нуль? Мой знакомый физик-ядерщик, который сейчас служит в пехоте, говорил, что восстановление ядерного оружия для Украины вполне реальная задача при условии должной политической поддержки и финансирования. Но кто ж ему даст - он на фронте нужнее, чем мусора-мордовороты в бронежилетах, воюющие во Львовской и Ивано-Франковской областях.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:26 Ответить
конечно! будут забрасывать десантом в тыл..
показать весь комментарий
01.02.2024 20:43 Ответить
єрмак перший завоював Сибір

єрмак другий хоче розвалити Україну зсередини
показать весь комментарий
01.02.2024 20:28 Ответить
пора його знову в Сибір........ Разом із ОПа
показать весь комментарий
01.02.2024 20:30 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 20:29 Ответить
я про Боневтіка.......
Історія України, 5 клас
показать весь комментарий
01.02.2024 20:31 Ответить
Сталін, яким би ублюдком він не був, менше, ніж за пів року перевіз все виробництво за Урал, поставив країну на військові рейки і запустив ВПК в 3 зміни. І яйця по 17 для армії ніхто при ньому не купував. І від мобілізації, навіть, власні діти не заховались, не кажучи вже про дітей менших чиновників. Тому жалюгідному Боневтіку до нього дуже далеко...
показать весь комментарий
02.02.2024 00:01 Ответить
а зе!поцу потрібні перемоги, за будь яку ціну!
в цьому і є головний конфлікт між зе!кретином та справжнім воїном.
залужний каже, що потрібно всі фінанси та технології кинути для досягнення перемоги, а зе!гандон каже, що не може витрачати гроші на армію, тому що йому потрібна сцена, оплески та слава.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:30 Ответить
Головне, що немає отих ШАПОВАЛІВ від єрмака з ОПУ !
Шмигаль Резніков Умеров, тихо замовкли, витріщивши очі….
Відсутність схематозів, це не для них такі реформи в ОПК/ВПК!!
На це вони, підти не можуть. Їм неба порадитися з Оманськими інвесторами…
показать весь комментарий
01.02.2024 20:31 Ответить
Тоді Вовачку з дермаком потрібно буде звільяти з посади любими методами, бо вони Україну знищать, або Україна їх
показать весь комментарий
01.02.2024 20:31 Ответить
Ну, зараз у ЗЕбуїна і в ОПешці гівно не просто потече по трубам, а буде каскадом виливатись з їхніх помийок на Залужного!
Сподіваюсь, що у пана Генерала є план бою з внутрішнім ворогом. Дуже сподіваюсь, бо сподіватись вже майже немає на кого.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:33 Ответить
бАданов потирає руки - шанси збільшилися взяти штурвал кораблем ....
показать весь комментарий
01.02.2024 20:35 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2024 20:38 Ответить
Не вистачає головного пункту для виконання всіх решти: Посилити охорону Банкової для унеможливлення будь-якого руху всередині.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:41 Ответить
Це давно обговорювалось, тільки Гнусавий запускав торпеди супротиву. А зараз прямо перейшов на рейки Віті Ростовського ( у Вільнюсі ) Шас душать, нам допомоги не дають і зброї. Потрібно йти на переговори з супостатом.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:44 Ответить
Технологічне переозброєння за п'ять місяців це з розряду фантастики. По вказаних підсистемах можна досить довго перераховувати, чому реалізувати їх за короткий термін і в ******** умовах практично нереально (навіть, якщо б не було такого додаткового фактору, як ЗЕскоти) тому, як би пан Залужний цього не хотів - технологічного переозброєння у найближчий час не відбудеться.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:50 Ответить
А бубон з цим не згоден, у нього "інше бачення". Бубону треба пошити костюм напаліона, посадити на білого коня, дати бінокля і показати напрям на ростов.
показать весь комментарий
01.02.2024 21:05 Ответить
"Якби бабушка, була дєдушкой"... До фантазій "яка б зброя і електроніка нам би не завадила" - ставлюсь, як до шкільного твору на тему. Нема. Самі не створили (за два роки не створили ніхєра, лише сотні мільярдів вкрали). Світ не має, не дасть і не зобов'язаний. Далі що? 500к м'яса наловити? Потім ще раз? А рашка х5 мобілізує, а в Україні вже й люди закінчились. І що? Я так розумію, це єдиний план, на який здатна наша влада.
показать весь комментарий
01.02.2024 21:07 Ответить
ваша влада
показать весь комментарий
01.02.2024 22:04 Ответить
"Мусимо визнати переваги ворога у мобілізаційному ресурсі" - хто б міг подумати. То що, тепер план мобілізувати всіх в Україні, щоб на один рік м'яса вистачило, а там подивимось - може метеорит на Кремль впаде?
Може варто не доруйновувати те, що від України поки що залишилось (поки ще хоч хтось тут готовий жити), бо не буде кому на тій "піровій перемозі" святкувати.
показать весь комментарий
01.02.2024 21:13 Ответить
Треба відфільтровувати офіцерів, які некомпетентно командують, що призводе до великих втрат солдатів, а також велик матеріальних втрат країни, якщо загибло вже 100 тис воїнів, при компенсаціїї 15 млн.грн, прикурсі 40 грн виходе, 375 тис уе, виходе що при 100 тис загиблих втрати на компенсацію 37.5 млрд уе, а компенсацію поранених ще половина цієї суми, от скільки коштують Україні офіцери які не бережуть і не вміють командувати, Треба протестувати всіх офіцерів де найбільші втрати !!!!!!
показать весь комментарий
01.02.2024 21:38 Ответить
Почувствуйте, как говорится, разницу.
Четкая структурированная, без воды и словоблудства мысль Залужного.
И потуги зеленского, например недавнее его интервью где он хотел сказать о том что он хочет, чтобы средства западных стран для беженцев переводились в Украину. Я 5 раз читал абзац с его прямой речью и ничего толком не понял. Позже уже была статья на цензоре отдельно по этой теме, и только тогда я догадался что хотел сказать клоун.
показать весь комментарий
01.02.2024 22:08 Ответить
На жаль, всі ці чіткі плани пана Залужного - фантастика. Потужний колективний Захід за 2 роки не зміг, навіть, налагодити виробництво достатньої кількості снарядів. А яке може бути технологічне переозброєння за 5 місяців з нашою повністю добитою, ледь дихаючою на жалюгідні західні подачки, економікою?
показать весь комментарий
02.02.2024 00:13 Ответить
Два роки відосіків не вистачило. Ну от "нє смоглі"...
показать весь комментарий
01.02.2024 23:11 Ответить
Зелені мразі на чолі зі своїм тричі ухилянтом цього не створять. Вони краще займуться мародерством
показать весь комментарий
02.02.2024 08:43 Ответить
При всій повазі до генерала, але наша держава не змогла б створити подібну систему за такий короткий проміжок часу навіть в умовах мирного часу. Можна писати безкінечну кількість гарних текстів про технологічне переозброєння, але факт залишається фактом: українським солдатам катастрофічно бракує таких простих речей як майки, труси, шкарпетки. То вже казати про ******* військове обладнання?
показать весь комментарий
02.02.2024 09:21 Ответить
Не буде Залужного- буде майдан
показать весь комментарий
02.02.2024 09:39 Ответить
Не буде ніякого майдану. Активна частина українського суспільства зайнята війною, а неактивна частина (я з них) зайнята написанням коментарів на Цензорі.
показать весь комментарий
02.02.2024 16:39 Ответить
 
 