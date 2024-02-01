Силам обороны необходимо создать новую государственную систему технологического перевооружения: на это необходимо до пяти месяцев, - Залужный
В Украине Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения. По оценке партнеров, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев.
Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Для овладения новых форм и способов (ведения военных действий. - Ред.), Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, в которую будут входить подсистемы:
- разработки и научного сопровождения;
- производства и обслуживания;
- подготовки персонала и обобщения боевого опыта;
- применение войск (сил);
- гибкого финансирования;
- логистики.
Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем будет нуждаться в отдельном исследовании и развитии, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и относительно финансирования и изменения производства.
Бесспорно, все это потребует времени, но именно время является определяющим.
С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы", - отметил Залужный.
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гудзика3.14зди!
Не молчать, когда в тебя плюют
Когда тебя порочат
А называть вещи своими именами
Нельзя позволять подонкам борзеть!
єрмак другий хоче розвалити Україну зсередини
Історія України, 5 клас
в цьому і є головний конфлікт між зе!кретином та справжнім воїном.
залужний каже, що потрібно всі фінанси та технології кинути для досягнення перемоги, а зе!гандон каже, що не може витрачати гроші на армію, тому що йому потрібна сцена, оплески та слава.
Шмигаль Резніков Умеров, тихо замовкли, витріщивши очі….
Відсутність схематозів, це не для них такі реформи в ОПК/ВПК!!
На це вони, підти не можуть. Їм неба порадитися з Оманськими інвесторами…
Сподіваюсь, що у пана Генерала є план бою з внутрішнім ворогом. Дуже сподіваюсь, бо сподіватись вже майже немає на кого.
Може варто не доруйновувати те, що від України поки що залишилось (поки ще хоч хтось тут готовий жити), бо не буде кому на тій "піровій перемозі" святкувати.
Четкая структурированная, без воды и словоблудства мысль Залужного.
И потуги зеленского, например недавнее его интервью где он хотел сказать о том что он хочет, чтобы средства западных стран для беженцев переводились в Украину. Я 5 раз читал абзац с его прямой речью и ничего толком не понял. Позже уже была статья на цензоре отдельно по этой теме, и только тогда я догадался что хотел сказать клоун.