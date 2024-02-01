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Новости Война
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Залужный: Беспилотные системы - едва ли не единственный инструмент выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Украина должна искать новые формы и способы применения сил обороны для достижения победы. Беспилотные системы и новейшие виды вооружений являются единственным инструментом выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что битвы Второй мировой войны стали основой стратегического видения войн конца ХХ – начала ХХІ века. Соответственно, по его мнению, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории, при этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники.

По его мнению, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить решению двух главных задач.

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"Первая из них, вероятно, второстепенна. Она заключается в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет до начала военных действий. Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы, весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшим силам и с ограниченными ресурсами.

Вторая задача, на мой взгляд, основная – вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, которые связаны с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самом государстве, экономическим состоянием и т.д. А значит, для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе", - пояснил он.

Он отметил, что нельзя исключать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций, но нужно осознавать, что они будут постоянно изменяться и наполняться новым содержанием.

Вместе с тем, по мнению Главнокомандующего ВСУ, принципы оперативного искусства останутся неизменными.

"Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы", - подчеркнул Залужный.

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"Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять растущий спектр задач. Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин", - констатировал он.

Также Залужный назвал другие факторы, влияющие на решение относительно поиска новых форм применения сил обороны:

  • нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;
  • высока вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;
  • истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;
  • недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;
  • существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;
  • несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – усиление зависимости Украины от снабжения союзниками;
  • неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки.

Автор: 

беспилотник (3548) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+41
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01.02.2024 20:31
+36
ну не можно так! доведете вову до істерики.
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01.02.2024 20:30
+20
Все-таки із Залужним Україні несказанно потрафило.
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01.02.2024 20:39
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Правила форума Совет форумчан
ну не можно так! доведете вову до істерики.
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01.02.2024 20:30 Ответить
Зе зрада:
В соцмережах розпочалась травля Головкома. Так само колись травили і досі травлять Порошенка.
24 канал Садового долучився до травлі Головкома.
Шломо Нагель:
Як стверджує Портников, і я з ним абсолютно згоден, якби зараз відбулися б вибори президента в Україні, то Зеленський програв би абсолютно будь-якому претенденту на цю посаду.
Це сталося б, бо він вичерпав ліміт довіри населення, бо за ним тягнеться величезний "хвіст" його факапів і страждань багатьох людей, які вони пов'язують з його іменем. Шансів у Зеленського на другу каденцію категорично немає. Нуль. І те, що він намагається продовжити боротьбу зі своїми політичними суперниками, такими як Порошенко, а зараз ще і Залужний, свідчить лише про те, що він просто геть не розуміє дійсних настроїв українського суспільства.
Або... розуміє, але вирішив виконати "дембельський акорд" перед своїм кремлівським замовником.
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01.02.2024 20:41 Ответить
і хто там з 24-го мочить? бо у мене тєлєвізора нема.
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01.02.2024 20:59 Ответить
і члін із ним... дЄрьмак втішить.
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01.02.2024 20:45 Ответить
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01.02.2024 20:31 Ответить
Еврика. Не прошло и 12 лет войны как пришло прозрение
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01.02.2024 20:34 Ответить
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01.02.2024 20:36 Ответить
Текст судя по всему Безумная писала...
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01.02.2024 20:40 Ответить
Там всі такі.
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01.02.2024 20:42 Ответить
зедодік, цією статтею Залужний показав конкретних винуватців сьогоднішньої ситуації...
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01.02.2024 20:39 Ответить
Вообще то Залужный является уже два года главнокомандующим ЗСУ. Кому он что должен рассказывать? Притом ето он ето начал рассказывать не два года назад а когда его уже собрались увольнять
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01.02.2024 20:49 Ответить
шанси бАданова зросли після статті.......
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01.02.2024 20:40 Ответить
яжели Вам сдается непгеменно надо пгинять акт екзогцизма, в "гундяя" всея 3,14дерерации,
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01.02.2024 20:55 Ответить
Ракета це найкращий бпла,росія нездатна прикрити свою велчезну територію і це факт,були б тільки засоби.
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01.02.2024 20:35 Ответить
все добре з головою? по лінії фронту теж ракетами гатити?
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01.02.2024 20:49 Ответить
А Гради хіба не ракетами лупашать?
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01.02.2024 21:03 Ответить
Реактивний снаряд.
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01.02.2024 22:21 Ответить
Раке́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. rocchetta - «маленьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE веретено» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. rakete) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 літальний апарат , що рухається в просторі за рахунок дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 реактивного руху , що виникає внаслідок відкидання частини власної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0 маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища
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02.02.2024 22:24 Ответить
ні не ракетами
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01.02.2024 22:27 Ответить
А чим? Лопатами?
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02.02.2024 22:22 Ответить
реактивними снарядами! це не ракети!
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02.02.2024 23:10 Ответить
Раке́та (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. rocchetta - «маленьке https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE веретено» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. rakete) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 літальний апарат , що рухається в просторі за рахунок дії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 реактивного руху , що виникає внаслідок відкидання частини власної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0 маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовищ

У військовому значенні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 **********, які уражають ціль, категоризуються так:
Рушійні, керований ********* який прямує до цілі повітрям або у космосі відомий як missile (ракета) (або керована ракета).Рушійні, некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F#cite_note-2 [вн 1] Безрушійні **********, якими стріляють не з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F гармат, називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомби незалежно керовані вони чи ні; безрушійні, керовані ********** мають назву керовані бомби або розумні бомби.********** якими стріляють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F метальні заряди незалежно керовані вони чи ні. Якщо метальні заряди споряджені вибуховими речовинами їх називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряди або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 мінометні міни .Рушійні **********, які прямують до цілі у воді, мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 торпеди (застаріла назва самохідна міна).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ручні гранати не відносять до класу рухливих *********ів.
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03.02.2024 00:16 Ответить
некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета) - термін некерована ракета не вживається з 80-х років, бо він не коректний, реактивний двигун не перетворює снаярд на ракету! За вашою логікою GLSDB не бомба, а ракета, бо має реактивний двигун?
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03.02.2024 00:28 Ответить
А на що реактивний двигун перетворює снаряд? По принципу рушійної дії це ракета, вийми з реактивного снаряда вибухівку і що отримаєш в залишку? Порожню ракету. Якщо в неї замість вибухівки напхати шоколаду, то хтось обов'язково присобачить термін - реактивний шоколад, але це буде лише шоколад в ракеті. Ні?
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03.02.2024 01:07 Ответить
на півдні кацапи набудували такі бункери, що їм пох на артилерію,то чим їх звідти вибити?
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01.02.2024 21:05 Ответить
закидати фляжками з посудомиєм та боярою. Далі кацапню можна голими руками брати. Ну, а якщо серйозно, думаю в американців на такі випадки передбачено. Скажімо протибункерні бомби чи ще щось. Замало кацам не буде.
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01.02.2024 21:46 Ответить
нам дадуть тільки легкі ,вони хіба що піхоту можуть..
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01.02.2024 22:45 Ответить
бункери розбивають бомбами! який дебіл б'є по фронтовим укріпленням ракетами? чи хіба що ракет мільйон, тоді можна й ракетами, хоча а можна й яденою ракетою по кожному бліндажу...
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01.02.2024 22:31 Ответить
і які у нас є бомби? і як літаки наблизяться до скидання щоб ппо рф не збило їх?
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01.02.2024 22:51 Ответить
будуть F-16, будуть і відовідні керовані бомби!
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01.02.2024 22:52 Ответить
будемо на москву літати_)
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01.02.2024 22:57 Ответить
ніхто незнає, що дадуть а що ні ,раніше казали тауруси влітку дадуть,але вже і не згадують..
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01.02.2024 23:00 Ответить
Тауруси як би й дали, то вони точно не для застосування на лінії фронту...
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01.02.2024 23:19 Ответить
ну ось і подивимося чи дадуть GBU-28.
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01.02.2024 23:29 Ответить
тільки F16 їх не бере,потрібен B-2 Spirit
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01.02.2024 23:32 Ответить
Ракета це не бпла.
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01.02.2024 22:19 Ответить
та звичайно, ракета з пілотом у комплекті йде)
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01.02.2024 22:56 Ответить
Над цим, СРАТЬєх Зеля, б'ється ще з 2019 року…, разом з Оманськими інвесторами!
Одна біда, оті Захисники України заважають…
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01.02.2024 20:36 Ответить
А я думав Шевченко(депутат)шуткував....коли говорив,що Залужний говорив Зе,треба нам роботи..типу солдати як в кино з Вандамом......Даааа...ноукомент То чого 500к набирати,закон мають приймати....Дрони та роботи!Залужний...ай молодець())))
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01.02.2024 20:36 Ответить
ти само хоч зрозуміло що ти настукало своїми грабельками по клавіатурі?
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01.02.2024 20:50 Ответить
Не відволікайтесь на Цензор- послухайте краще ще Шевченка, він вам більше користі принесе
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01.02.2024 21:03 Ответить
Віримо Батьку 😎
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01.02.2024 20:36 Ответить
Україна і не проводила два роки позиційну війну.
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01.02.2024 20:42 Ответить
Ну от Людина , Пан Генерал, має можливість розказати про те ,шо дехто навіть не добірає про шо тут кажуть, чотири рази злиняти від призиву на КВНдо москві , тепер 🤡 ОПою керує в Україні , як на КВНі...
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01.02.2024 20:37 Ответить
Все-таки із Залужним Україні несказанно потрафило.
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01.02.2024 20:39 Ответить
істину глаголите, пане!
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01.02.2024 21:47 Ответить
Эпопея продолжается. Эпизод 2: Генерал против Императора.
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01.02.2024 20:43 Ответить
Вовану перемога не потрбна, бо то кінець його відосікам
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01.02.2024 20:43 Ответить
Стаття схоже є прощальним листом та наставленням наступному главкому
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01.02.2024 20:44 Ответить
Саме так.
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01.02.2024 20:53 Ответить
ЗЕкишеню обРезнікова треба підвисити за 17-яйця
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01.02.2024 21:35 Ответить
обРезніков був категорично проти дронів!
Він - державний зрадник! На палю!
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01.02.2024 21:37 Ответить
взагалі думаю про президента. Що таке президент? Не цар, не бог і не герой. Простий такий собі менеджер, якого наймають на певний термін. Якщо менеджер не справляється з роботою, то що з ним роблять? Правильно, знімають з займаної посади. Тому говоримо: лиши місце для того, хто зможе.
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01.02.2024 21:56 Ответить
ЗЕблюдки - готуйтесь! Татарови-обристивичі ...

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01.02.2024 22:00 Ответить
Як допомогти Залужному стати президентом України?
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01.02.2024 22:14 Ответить
Єдиним?!! О-о-о... Залужний вражає прямолінійною примітивністю...
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01.02.2024 23:03 Ответить
Шо опять Максимус проти Комода
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01.02.2024 23:53 Ответить
"-неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер"
Источник:
Ну вот и ответ главкома на все эти закидоны "шапито" о замене глав силового блока и отсутствии стратегии победы...
ПиСи - не можу зрозуміти, як видатний клоун може мати якісь претензії до видатного військового з міркувань стратегії і тактики ведення війни???
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02.02.2024 00:09 Ответить
У нас військовими командують клоуни
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02.02.2024 00:23 Ответить
Не має значення хто ким командує. Якщо клоуни командують військовими - на полі бою піздєц військовим. Якщо військові клоунами - на полі бою піздєц клоунам.
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02.02.2024 12:10 Ответить
обРєзнікова треба підвісити за системне перешкоджання впровадження дронів в армію за 17-гривневі яйця.
Він працюав на Путіна!
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02.02.2024 17:56 Ответить
 
 