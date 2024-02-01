Залужный: Беспилотные системы - едва ли не единственный инструмент выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине
Украина должна искать новые формы и способы применения сил обороны для достижения победы. Беспилотные системы и новейшие виды вооружений являются единственным инструментом выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине.
Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что битвы Второй мировой войны стали основой стратегического видения войн конца ХХ – начала ХХІ века. Соответственно, по его мнению, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории, при этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники.
По его мнению, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить решению двух главных задач.
"Первая из них, вероятно, второстепенна. Она заключается в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет до начала военных действий. Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы, весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшим силам и с ограниченными ресурсами.
Вторая задача, на мой взгляд, основная – вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, которые связаны с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самом государстве, экономическим состоянием и т.д. А значит, для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе", - пояснил он.
Он отметил, что нельзя исключать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций, но нужно осознавать, что они будут постоянно изменяться и наполняться новым содержанием.
Вместе с тем, по мнению Главнокомандующего ВСУ, принципы оперативного искусства останутся неизменными.
"Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы", - подчеркнул Залужный.
"Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять растущий спектр задач. Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин", - констатировал он.
Также Залужный назвал другие факторы, влияющие на решение относительно поиска новых форм применения сил обороны:
- нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;
- высока вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;
- истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;
- недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;
- существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;
- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – усиление зависимости Украины от снабжения союзниками;
- неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки.
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В соцмережах розпочалась травля Головкома. Так само колись травили і досі травлять Порошенка.
24 канал Садового долучився до травлі Головкома.
Шломо Нагель:
Як стверджує Портников, і я з ним абсолютно згоден, якби зараз відбулися б вибори президента в Україні, то Зеленський програв би абсолютно будь-якому претенденту на цю посаду.
Це сталося б, бо він вичерпав ліміт довіри населення, бо за ним тягнеться величезний "хвіст" його факапів і страждань багатьох людей, які вони пов'язують з його іменем. Шансів у Зеленського на другу каденцію категорично немає. Нуль. І те, що він намагається продовжити боротьбу зі своїми політичними суперниками, такими як Порошенко, а зараз ще і Залужний, свідчить лише про те, що він просто геть не розуміє дійсних настроїв українського суспільства.
Або... розуміє, але вирішив виконати "дембельський акорд" перед своїм кремлівським замовником.
У військовому значенні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8 **********, які уражають ціль, категоризуються так:
Рушійні, керований ********* який прямує до цілі повітрям або у космосі відомий як missile (ракета) (або керована ракета).Рушійні, некерований ********* відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96 реактивний снаряд (або некерована ракета).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F#cite_note-2 [вн 1] Безрушійні **********, якими стріляють не з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F гармат, називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 бомби незалежно керовані вони чи ні; безрушійні, керовані ********** мають назву керовані бомби або розумні бомби.********** якими стріляють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F метальні заряди незалежно керовані вони чи ні. Якщо метальні заряди споряджені вибуховими речовинами їх називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряди або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82 мінометні міни .Рушійні **********, які прямують до цілі у воді, мають назву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0 торпеди (застаріла назва самохідна міна).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ручні гранати не відносять до класу рухливих *********ів.
Одна біда, оті Захисники України заважають…
Він - державний зрадник! На палю!
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Ну вот и ответ главкома на все эти закидоны "шапито" о замене глав силового блока и отсутствии стратегии победы...
ПиСи - не можу зрозуміти, як видатний клоун може мати якісь претензії до видатного військового з міркувань стратегії і тактики ведення війни???
Він працюав на Путіна!