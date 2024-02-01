Залужный: Беспилотные системы - едва ли не единственный инструмент выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине

Украина должна искать новые формы и способы применения сил обороны для достижения победы. Беспилотные системы и новейшие виды вооружений являются единственным инструментом выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что битвы Второй мировой войны стали основой стратегического видения войн конца ХХ – начала ХХІ века. Соответственно, по его мнению, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории, при этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники.

По его мнению, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить решению двух главных задач.

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"Первая из них, вероятно, второстепенна. Она заключается в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет до начала военных действий. Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы, весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшим силам и с ограниченными ресурсами.

Вторая задача, на мой взгляд, основная – вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, которые связаны с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самом государстве, экономическим состоянием и т.д. А значит, для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе", - пояснил он.

Он отметил, что нельзя исключать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций, но нужно осознавать, что они будут постоянно изменяться и наполняться новым содержанием.

Вместе с тем, по мнению Главнокомандующего ВСУ, принципы оперативного искусства останутся неизменными.

"Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы", - подчеркнул Залужный.

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"Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять растущий спектр задач. Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин", - констатировал он.

Также Залужный назвал другие факторы, влияющие на решение относительно поиска новых форм применения сил обороны: