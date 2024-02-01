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Фон дер Ляйен поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины: Будем вместе поддерживать Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после одобрения лидерами ЕС 50 млрд евро провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.
По словам президента Еврокомиссии, во время "прекрасного телефонного разговора", которому предшествовало решение по 50 миллиардов евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".
"Будем вместе поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подытожила она.
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Погрібний Олександр
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