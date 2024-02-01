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Новости Помощь Украине
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Фон дер Ляйен поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины: Будем вместе поддерживать Киев

Урсула фон дер Ляєн та Джо Байден

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после одобрения лидерами ЕС 50 млрд евро провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

По словам президента Еврокомиссии, во время "прекрасного телефонного разговора", которому предшествовало решение по 50 миллиардов евро, она и Байден "согласились, что Украине нужно и дальше получать широкую поддержку от партнеров".

"Будем вместе поддерживать Украину столько, сколько нужно", – подытожила она.

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Урсула фон дер Ляєн

Автор: 

Байден Джо (2785) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Дєда, давай не тупи!
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01.02.2024 20:58 Ответить
та що він зробить - це ж не від нього одного залежить.
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01.02.2024 22:10 Ответить
У слові "підсумувала" - корінь "сум"...
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01.02.2024 21:10 Ответить
Пан Коцький - не тупи.
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01.02.2024 22:07 Ответить
 
 