В течение суток произошло 58 боестолкновений. 20 из них - на Авдеевском направлении, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 1 февраля 2024 года.

Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Продолжаются семьсот восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, ведет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, ведет штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 58 боестолкновений. Враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 66 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Некоторые подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные ударі в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Волфино, Катериновка, Владимировка, Писаревка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Вовча Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные ударі в районах населенных пунктов Колодязное, Синьковка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбита атака недалеко от Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака недалеко от Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районе Авдеевки и еще 5 - возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино и Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Константиновки и Елизаветовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника возле Работино Запорожской области. Захватчики нанесли авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись город Херсон и Солончаки, Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ольговка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Чернобаевка Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота РФ", - информируют в Генштабе.