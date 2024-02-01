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Служебная собака помогла разоблачить двух закарпатцев, которые планировали переплыть Тису на надувных лодках. ФОТОрепортаж

ухилянти

Двое жителей Ужгородского района планировали попасть незаконно в Венгрию, переплыв Тису на лодках. Однако их обнаружила служебная собака пограничников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

"Двух закарпатцев - жителя города Виноградов и села Худлево Ужгородского района, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Мужчины, дождавшись сумерек, решили пробраться к реке Тиса, чтобы через границу попасть в Венгрию", - сообщают в ГПСУ.

Как отмечается, их планы разрушил пограничный наряд, патрулировавший границу с четырехлапым помощником Фреем. Служебная собака "известила" о наличии вблизи чужих лиц и помогла их обнаружить.

Ухилянти планували переплисти Тису на човнах

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Ухилянти планували переплисти Тису на човнах

"У одетых в спасательные жилеты молодых людей были две резиновые лодки, которые красноречиво свидетельствовали о намерениях преодолевать речной участок украинско-венгерской границы", - говорится в сообщении.

В отношении закарпатцев составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

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Човни, на яких ухилянти планували переплисти Тису

Автор: 

Госпогранслужба (6388) уклонисты (813) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+18
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01.02.2024 21:05
+15
"Попались суки", - сказав пес.
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01.02.2024 21:14
+13
Хороша собачка!
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01.02.2024 21:06
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Не задонатили песику?
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01.02.2024 21:04 Ответить
Не пес а ****!!!
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01.02.2024 21:30 Ответить
Сучена ****, це такі як ти!
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01.02.2024 21:34 Ответить
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01.02.2024 21:05 Ответить
видалили твій коментар,чи шо?
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01.02.2024 21:32 Ответить
Хороша собачка!
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01.02.2024 21:06 Ответить
Хороша була-б, якщо-б Арестовича кусьнула....
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01.02.2024 21:18 Ответить
Що стосується Арестовича, щоб тільки кусьнула то цього мало.Потрібно щоб пес йому дещо відгриз.
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01.02.2024 21:26 Ответить
по 17?
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01.02.2024 21:36 Ответить
По саму шию!
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01.02.2024 21:43 Ответить
Пес патрон вже й там працює)
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01.02.2024 21:07 Ответить
а службових песів нагороджують відзнакою тіпа "За спасєніє утопающіх"?
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01.02.2024 21:07 Ответить
Обясните етим жителям заккрпатья что Орбан не хочет видеть их ни в ЕС ни в НАТО. Орбан хочет чтобы они опять стали частью ссср
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01.02.2024 21:10 Ответить
Хто ж тепер возитиме контрабанду? Доведеться самим прикордонникам
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01.02.2024 21:10 Ответить
потрібно кота (кішку) брати перед запливом.....
Головне - своєчасно випустити....!
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01.02.2024 21:11 Ответить
А може хоч цей пес непідкупний і на кота не клюне?
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01.02.2024 21:13 Ответить
я впевнений, що пес не клюнє!
але ж хлопці повинні мати надію на спробу - 2?
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01.02.2024 21:16 Ответить
Може як у зеленського - 4 спроби?
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01.02.2024 21:18 Ответить
за 4 рази через Тису можна стати олімпійським чемпіоном.......
Не то що президентоМ
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01.02.2024 21:23 Ответить
"Попались суки", - сказав пес.
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01.02.2024 21:14 Ответить

Яврей, на границе, при окрике пограничника, от страха падает на четвереньки.
- И, шо ти тут робиш?
- Ка....ю
- Тю, так г....но, то собачье.
- А жизнь какая?
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01.02.2024 22:19 Ответить
Це не про "найвеличнішого" часом?
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01.02.2024 22:23 Ответить
не ображайте песика!
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01.02.2024 21:17 Ответить
"Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону", - ідеться в повідомленні.
От чому одразу про погане? Просто хлопці ********** човни та веслувальні види спорту, відтак, вирішили влаштувати екстремальні нічні перегони. Рятувальні жилети необхідний аксесуар для кожного, хто дбає про власну безпеку. Зірвали людям тренування своїм затриманням ще й собаку натравили... Куди котиться ця країна?
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01.02.2024 21:14 Ответить
мабудь вночі заборонили змагання - комендантська година!?
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01.02.2024 21:20 Ответить
Потрібно було по спінінгу за блешнями захопити - і все. Місцеві на рибалці.
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01.02.2024 23:10 Ответить
Тільки пес виявився незламним
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01.02.2024 21:16 Ответить
Хотів би познайомитися із Фреєм!
Або хоча б смаколики йому по Новій пошті надіслати!
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01.02.2024 21:21 Ответить
А може то вони їхали морду бити Сіярто та Орбану?
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01.02.2024 21:17 Ответить
там ще був Кулібін і Дєрмачило.....
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01.02.2024 21:31 Ответить
Браво!Но не поймут.Отсутствие критического мышления.
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01.02.2024 21:29 Ответить
Влада разом з грошима вкрала у тебе твій мізерний мозок!
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01.02.2024 21:31 Ответить
ну,коли одні йдуть на фронт воювати з ворогом котрий прийшов убивати,гвалтувати жінок і дітей,а інші в той час через Тису руки в ноги і на тапки то як ти хотів щоб до таких відносилися? Хлопали в долоні?
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01.02.2024 21:34 Ответить
Та вже були пропозиції стріляти в коліно, "зачищати" і т.п. І ті ж самі особи звертаються з проханнями допомогти придбати авто, безпілотник чи прилади нічного бачення.
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01.02.2024 21:38 Ответить
Не сси, Ухилянт, ніхто не захоче марати руки о такий нікчемний шматок лайна, як ти. Живи собі далі своїм нікчемним життям, критикуй владу, яку сам же й обирав, бризкай слиною з роту...
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01.02.2024 22:07 Ответить

"Ухилянт!" - "это звучит гордо!" (з великої літери написав)....
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01.02.2024 23:15 Ответить
Какой нахер крутят, если они убрали уголовку за ухилянство из закона про мобилизацию. Ухилянты, это такие же преступники, как убийцы и насильники ) Уголовка должна быть. Ну или штраф-бат и разминировать телесами минные поля.
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02.02.2024 00:27 Ответить
Кордони закриті лишень для простих людей та нормальних депутатів.
Якщо ви злодій, корупціонер, вбивця чи зрадник, або нікому невідомий блогер - їдьте куди хочете.
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01.02.2024 21:28 Ответить
"ВьІ очень наблюдательньІй"........
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01.02.2024 21:33 Ответить
Так ти сам за це проголосував у 2019-му році. Тепер поржи
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02.02.2024 06:39 Ответить
****** то я голосував. Я що з Данєцка.
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02.02.2024 09:31 Ответить
"А це людей ловить що життя рятують" --- а мені здавалося що це зараз ті хто на фронті знаходяться життя рятують українцям ведучи боротьбу з ворогом... а виявляється,що це ссикуни котрі дають драпака життя рятують...
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01.02.2024 21:38 Ответить
Все переименовывают так что смело можно Тису переименовать в Дезертирку.
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01.02.2024 21:33 Ответить
Рекс хабарів не бере? )))
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01.02.2024 21:39 Ответить
Когда на заводе (середина 90-х) поменяли бабушек на нормальную охрану, стало известно, что за собаку платили больше, чем зарплата охранник.
Были планы, бросить родной цех и идти работать собакой.
Там той работы, ходить рядом с охранниками
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01.02.2024 22:26 Ответить
Пора переходить на новый уровень, - пароплан, или дельтаплан!
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01.02.2024 21:53 Ответить
уже давно применяется(отстаёш от НТП-научно- технического -прогресса) просто это всё (пароплан/дельтоплан)задействовано на доставку сигарет(доходней и рисков кратно меньше)
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01.02.2024 22:01 Ответить
Зазвичай собаки рятують людей, але в цьому випадку не дозволив хлопцям врятуватись. Бо песик, на жаль, не розуміє реалій...
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01.02.2024 22:01 Ответить
понимает посмотри на фото,как голову опустил как бы извиняясь(про себя думая) ,.и нафига я их сдал??"
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01.02.2024 22:04 Ответить
Усе він розуміе, чому навчать, те й робить.
С нашей области, при советах, на иранскую, афганскую границу брали.
Собак натаскивали хватать ниже живота.
Афганцам, с той стороны, 5 или 6 патронов на всю службу давали, они их, шоб не потерять, в рубахи зашивали.
В другом отряде, наряд за раз 6 нарушителей задержал.
Шли по тропе, с Афгана семья стоит, мужик орет, солдат отведи к командиру. Те машут, идите. Есть нарушители, есть 10 дней отпуска
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01.02.2024 22:39 Ответить
Символично. Теперь Украина Афган.
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01.02.2024 23:34 Ответить
Найадекватніший коментар
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01.02.2024 22:28 Ответить
Собака Патрон? ))
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01.02.2024 22:51 Ответить
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01.02.2024 23:11 Ответить
"Перемога"!!!
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01.02.2024 23:16 Ответить
І що? Це тіпа привід пишатись? Це сором, країна перетворилась на Північну Корею, де людей тримають за рабів. Ні до чого хорошого це не призведе. Якщо ви боїтесь, що всі люди виїдуть, то може і країна така не потрібна людям? А якщо не виїдуть всі, то нащо ви тримаєте тих, хто хоче поїхати звідси? На яку армію з таких людей ви розраховуєте? Ви вбили в людях довіру.
Парадоксально: орки сплатили в 22 році українців, а влада робить все, щоб зруйнувати країну і єдність

П.с.
Щось я не бачу таких бравих сюжетів від прикордонників про сумщину і Чернігівщині, де ДРГ орків заходять і безкарно розстрілюють цивільних українців.
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02.02.2024 00:44 Ответить
Ті хто хоче виїхати хай виїжджають у росію, в чому проблема? Ти ж сам пишеш, що там діряві кордони.
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02.02.2024 06:41 Ответить
Пес на фото переживає. Не людина, відразу видно.
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02.02.2024 03:13 Ответить
Так,західний кордон на замку.
На відміну від північно-східного.
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02.02.2024 04:02 Ответить
Ха, а ви звернули увагу, що за останній рік жодної новини, про ухилянтів яких спіймали на кордоні з Польщею?! А знаєте чому таких новин немає? Все просто - поляки чхати хотіли на ті женевські конвенції про біженців, вони відправляють назад ухилянтів 🤣🤣🤣
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02.02.2024 08:13 Ответить
 
 