Служебная собака помогла разоблачить двух закарпатцев, которые планировали переплыть Тису на надувных лодках. ФОТОрепортаж
Двое жителей Ужгородского района планировали попасть незаконно в Венгрию, переплыв Тису на лодках. Однако их обнаружила служебная собака пограничников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины
"Двух закарпатцев - жителя города Виноградов и села Худлево Ужгородского района, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Мужчины, дождавшись сумерек, решили пробраться к реке Тиса, чтобы через границу попасть в Венгрию", - сообщают в ГПСУ.
Как отмечается, их планы разрушил пограничный наряд, патрулировавший границу с четырехлапым помощником Фреем. Служебная собака "известила" о наличии вблизи чужих лиц и помогла их обнаружить.
"У одетых в спасательные жилеты молодых людей были две резиновые лодки, которые красноречиво свидетельствовали о намерениях преодолевать речной участок украинско-венгерской границы", - говорится в сообщении.
В отношении закарпатцев составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.
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Головне - своєчасно випустити....!
але ж хлопці повинні мати надію на спробу - 2?
Не то що президентоМ
Яврей, на границе, при окрике пограничника, от страха падает на четвереньки.
- И, шо ти тут робиш?
- Ка....ю
- Тю, так г....но, то собачье.
- А жизнь какая?
От чому одразу про погане? Просто хлопці ********** човни та веслувальні види спорту, відтак, вирішили влаштувати екстремальні нічні перегони. Рятувальні жилети необхідний аксесуар для кожного, хто дбає про власну безпеку. Зірвали людям тренування своїм затриманням ще й собаку натравили... Куди котиться ця країна?
Або хоча б смаколики йому по Новій пошті надіслати!
"Ухилянт!" - "это звучит гордо!" (з великої літери написав)....
Якщо ви злодій, корупціонер, вбивця чи зрадник, або нікому невідомий блогер - їдьте куди хочете.
Были планы, бросить родной цех и идти работать собакой.
Там той работы, ходить рядом с охранниками
С нашей области, при советах, на иранскую, афганскую границу брали.
Собак натаскивали хватать ниже живота.
Афганцам, с той стороны, 5 или 6 патронов на всю службу давали, они их, шоб не потерять, в рубахи зашивали.
В другом отряде, наряд за раз 6 нарушителей задержал.
Шли по тропе, с Афгана семья стоит, мужик орет, солдат отведи к командиру. Те машут, идите. Есть нарушители, есть 10 дней отпуска
Парадоксально: орки сплатили в 22 році українців, а влада робить все, щоб зруйнувати країну і єдність
П.с.
Щось я не бачу таких бравих сюжетів від прикордонників про сумщину і Чернігівщині, де ДРГ орків заходять і безкарно розстрілюють цивільних українців.
На відміну від північно-східного.