Служебная собака помогла разоблачить двух закарпатцев, которые планировали переплыть Тису на надувных лодках. ФОТОрепортаж

Двое жителей Ужгородского района планировали попасть незаконно в Венгрию, переплыв Тису на лодках. Однако их обнаружила служебная собака пограничников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

"Двух закарпатцев - жителя города Виноградов и села Худлево Ужгородского района, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Мужчины, дождавшись сумерек, решили пробраться к реке Тиса, чтобы через границу попасть в Венгрию", - сообщают в ГПСУ.

Как отмечается, их планы разрушил пограничный наряд, патрулировавший границу с четырехлапым помощником Фреем. Служебная собака "известила" о наличии вблизи чужих лиц и помогла их обнаружить.

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"У одетых в спасательные жилеты молодых людей были две резиновые лодки, которые красноречиво свидетельствовали о намерениях преодолевать речной участок украинско-венгерской границы", - говорится в сообщении.

В отношении закарпатцев составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

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