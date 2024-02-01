В Тернопольской области сообщено о подозрении 3 гражданам, которые помогли 48 военнообязанным незаконно пересечь границу

Подозрение получили 3 гражданина, которые помогли почти 50 мужчинам уехать за границу.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

Трое участников группы подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

По информации Офиса Генпрокурора, один из участников группы является основателем общественной организации, поэтому получил доступ к системе "Шлях". Подозреваемые вносили в систему военнообязанных водителей грузовых автомобильных перевозок гуманитарной помощи.

Установлено, что 48 внесенных в систему водителей после пересечения границы не вернулись в Украину.

Правоохранители провели 12 санкционированных обысков и изъяли документацию общественной организации, транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику.

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