РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости
2 962 15

В Тернопольской области сообщено о подозрении 3 гражданам, которые помогли 48 военнообязанным незаконно пересечь границу

Прокуратура викрила трьох громадян, які допомогли 48 військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон

Подозрение получили 3 гражданина, которые помогли почти 50 мужчинам уехать за границу.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

Трое участников группы подозреваются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

По информации Офиса Генпрокурора, один из участников группы является основателем общественной организации, поэтому получил доступ к системе "Шлях". Подозреваемые вносили в систему военнообязанных водителей грузовых автомобильных перевозок гуманитарной помощи.

Установлено, что 48 внесенных в систему водителей после пересечения границы не вернулись в Украину.

Правоохранители провели 12 санкционированных обысков и изъяли документацию общественной организации, транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Читайте также: Служебная собака помогла разоблачить двух закарпатцев, которые планировали переплыть Тису на надувных лодках. ФОТОрепортаж

Автор: 

Офис Генпрокурора (2461) уклонисты (813) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А може вони лише обмануті засновники та працівники гуманітарної організації, які були впевнені, що водії повернуться з гуманітарними вантажами, а ті їх просто кинули?
До речі, а де підозри тим, хто допоміг виїхати Арєстовічу, Дубнєвічу, онуку Ротару і т.п. "видатним діячам"?
показать весь комментарий
01.02.2024 21:34
+5
Скоро у Польщі буде українських бугаїв більше ніж мам з дітьми. Відразу ж згадується як нам по телебаченню всю незалежність несли мантри про те які українці патріоти,самі найгостеприємніші,найпатріотичніші люди на усій землі! А в результаті тікають усі,починаючи від депутатів до мудрого наріду котрий цих депутатів вибирав. Бандера в могилі перевертаєтсся дивлячись на цю трагікомедію яка твориться як у владі так серед людей. процентів так десь 10 дійсно тільки достойні називатися українцями,решту це стадо баранів
показать весь комментарий
01.02.2024 21:30
+3
А где вершина пирамиды по обелечиванию. Назови его имя Миледи)))
показать весь комментарий
01.02.2024 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где вершина пирамиды по обелечиванию. Назови его имя Миледи)))
показать весь комментарий
01.02.2024 21:29 Ответить
Может кардинал??? Ааа
показать весь комментарий
01.02.2024 23:00 Ответить
Скоро у Польщі буде українських бугаїв більше ніж мам з дітьми. Відразу ж згадується як нам по телебаченню всю незалежність несли мантри про те які українці патріоти,самі найгостеприємніші,найпатріотичніші люди на усій землі! А в результаті тікають усі,починаючи від депутатів до мудрого наріду котрий цих депутатів вибирав. Бандера в могилі перевертаєтсся дивлячись на цю трагікомедію яка твориться як у владі так серед людей. процентів так десь 10 дійсно тільки достойні називатися українцями,решту це стадо баранів
показать весь комментарий
01.02.2024 21:30 Ответить
Ловят только нарушителей конвенции которые в обход погранцов цены сбивают.
показать весь комментарий
01.02.2024 21:32 Ответить
А може вони лише обмануті засновники та працівники гуманітарної організації, які були впевнені, що водії повернуться з гуманітарними вантажами, а ті їх просто кинули?
До речі, а де підозри тим, хто допоміг виїхати Арєстовічу, Дубнєвічу, онуку Ротару і т.п. "видатним діячам"?
показать весь комментарий
01.02.2024 21:34 Ответить
Козломордий,ану брись на рашку.
показать весь комментарий
01.02.2024 21:52 Ответить
А що саме не так?
показать весь комментарий
01.02.2024 22:10 Ответить
А ціни які?
показать весь комментарий
01.02.2024 21:42 Ответить
Туди б песика з попередньої статті!
показать весь комментарий
01.02.2024 21:43 Ответить
песик на Тисі - на 2 фронта собака не встигне......
показать весь комментарий
01.02.2024 21:56 Ответить
Хай старається песик й наробить таких же сумлінних песенят!
показать весь комментарий
01.02.2024 21:58 Ответить
Ну то треба і Буданова притягувати до відповідальності.... Допоміг втекти Трубіцину і Арестовичу...
показать весь комментарий
01.02.2024 22:15 Ответить
У свіжому розслідуванні Української правди, журналіст Ткач довів, як депутат від "слуги народу" вивіз з України 900(!) кабєлєй призовного віку. Де, ****, СБУ? Чому цього клоунського підра досі не заарештували?!
показать весь комментарий
02.02.2024 08:02 Ответить
 
 