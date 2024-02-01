Украина могла бы каждый год получать до 15 млрд евро от замороженных активов РФ, - Туск

В случае принятия ЕС соответствующего решения, Украина может ежегодно получать до 15 миллиардов евро процентов, начисленных от замороженных активов РФ.

Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, в ходе переговоров по новому пакету санкций ЕС против России Польша потребует широкого перечня санкционных мер, а также чтобы Украина могла использовать замороженные активы РФ.

Премьер-министр РП отметил, что если бы удалось достичь однозначного согласия по поводу того, что "проценты будут работать в пользу Украины", то до 15 миллиардов евро можно было бы ежегодно передавать Украине от замороженных активов РФ.

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"После разговора, в частности, с президентом Еврокомиссии надеюсь, приближенное к уверенности, что в этом деле мы найдем решение и это не потребует какой-либо большой дискуссии, голосования 27 стран. Мы найдем какие-то способы, чтобы эти деньги начали частично работать на Украину", – заявил Туск.

Кроме того, у Варшавы есть требования, например, относительно запрета на экспорт из РФ ядерного топлива. Впрочем, Туск признал, что добиться этого будет сложно, поскольку ряд стран ЕС используют российское ядерное топливо.

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