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Украина могла бы каждый год получать до 15 млрд евро от замороженных активов РФ, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

В случае принятия ЕС соответствующего решения, Украина может ежегодно получать до 15 миллиардов евро процентов, начисленных от замороженных активов РФ.

Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, в ходе переговоров по новому пакету санкций ЕС против России Польша потребует широкого перечня санкционных мер, а также чтобы Украина могла использовать замороженные активы РФ.

Премьер-министр РП отметил, что если бы удалось достичь однозначного согласия по поводу того, что "проценты будут работать в пользу Украины", то до 15 миллиардов евро можно было бы ежегодно передавать Украине от замороженных активов РФ.

Читайте также: Комитет по политическим вопросам ПАСЕ принял проект резолюции относительно изъятия замороженных активов РФ

"После разговора, в частности, с президентом Еврокомиссии надеюсь, приближенное к уверенности, что в этом деле мы найдем решение и это не потребует какой-либо большой дискуссии, голосования 27 стран. Мы найдем какие-то способы, чтобы эти деньги начали частично работать на Украину", – заявил Туск.

Кроме того, у Варшавы есть требования, например, относительно запрета на экспорт из РФ ядерного топлива. Впрочем, Туск признал, что добиться этого будет сложно, поскольку ряд стран ЕС используют российское ядерное топливо.

Также читайте: Послы ЕС согласовали создание счета, на который будут поступать проценты от доходов замороженных российских активов

Автор: 

Туск Дональд (732) замороженные активы (280)


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Топ комментарии
+6
Тільки не готівкою в бюджет! Дєрьмаки розкрадуть!
А от фінансування цими коштами виробництва та закупівлі зброї, снарядів, набоїв на тому ж "Рейнметалл" - стопудово!
Або, як варіант, погашення зовнішнього боргу держави, який зараз росте наче на дріжжах...
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01.02.2024 21:38
+6
А класно звучить Шрек Верховної Ради України, чи не так?
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01.02.2024 21:59
+5
Зешобла спати не буде - до 20 травня залишилося 2 місяці......
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01.02.2024 21:35
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Правила форума Совет форумчан
Зешобла спати не буде - до 20 травня залишилося 2 місяці......
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01.02.2024 21:35 Ответить
А 20 травня відправиться на вічний сон?
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01.02.2024 21:46 Ответить
Голова ВР вступить в права ВО преза
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01.02.2024 21:50 Ответить
Тоді відвалиться й ця голова (Шрекова) і її швиденько замінять якоюсь адекватною!
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01.02.2024 21:54 Ответить
Шрек тільки на період виборів.....
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01.02.2024 21:57 Ответить
А класно звучить Шрек Верховної Ради України, чи не так?
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01.02.2024 21:59 Ответить
Зе Шрек
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01.02.2024 22:14 Ответить
Хряк.Бо Шрек проти нього янгол.
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02.02.2024 03:10 Ответить
Тільки не готівкою в бюджет! Дєрьмаки розкрадуть!
А от фінансування цими коштами виробництва та закупівлі зброї, снарядів, набоїв на тому ж "Рейнметалл" - стопудово!
Або, як варіант, погашення зовнішнього боргу держави, який зараз росте наче на дріжжах...
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01.02.2024 21:38 Ответить
борг може почекати а зброя ні
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01.02.2024 21:40 Ответить
Згоден на всі 100, але там можуть бути умови від ЄС (вони ж так і не змогли створити фонд військової допомоги... поки що). Тому й написав про другий варіант.
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01.02.2024 21:55 Ответить
Туск знає шо каже ! Підготовка для великого піз.еця для кремля ... 🇵🇱😘🌻💙💛
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01.02.2024 21:38 Ответить
Взагалі то нам обіцяли самі активи а не відсотки з них.
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01.02.2024 21:41 Ответить
вони і відсотки не хочуть давати....
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02.02.2024 00:01 Ответить
З 95 шапіто українці будуть жебраками
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01.02.2024 21:42 Ответить
Не здумайте давати готівку.
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01.02.2024 21:48 Ответить
Тільки озброєнням
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01.02.2024 21:49 Ответить
Дерьмак зі своєю шоблою розкрадуть
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01.02.2024 21:53 Ответить
Зе-шобла начала регистрацию новой фирмы "Зеля и копыта"!
Директор - Ермак, главбух - Гетманцев, коммерческий директор - Шурма, начальник юрслужбы - Бакланов, начальник охраны - Татаров, начальник продслужбы - Резников, медсестра - Безуглая, вахтёры - Стефанчук и Юзик....
И главный вопрос, а кто же у них завхоз?
Вы обалдеете - завхозом у них будет Зеленский.....
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01.02.2024 21:57 Ответить
а беня придёт на работу устраиваться и будет пальцы загибать "я сидел при ющенке, сидел при яныке... ах как я сидел при зеленском".
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01.02.2024 22:03 Ответить
"медсестра" ще хлопа не нюхала, не підходить до "фирмы"
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01.02.2024 22:16 Ответить
Якщо ці заморожені 15 мільярдів дістануться нашим відмороженим, то від них мало що залишиться! Нехай просто напряму постачають зброю на цю суму!
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01.02.2024 22:06 Ответить
Німці та французи проти, бо вони бояться конфіскації своїх активів у рашці
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01.02.2024 22:19 Ответить
одним словом Україні ЄС не світить...Беріть Україну в ЄС І ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ ЇЇ ВІДБУДОВИ, НЕ ВІДСОТКИ ,А ВСІ ЗАМОРОЖЕНІ АКТИВИ РАШИСТА.
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01.02.2024 22:42 Ответить
Тільки після того, як вся зелена шобла піде нах.від корита.
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02.02.2024 00:50 Ответить
Вот что не отнять--- так то что поляки кацапов ненавидят крепко и веками. И есть за что. Но куда смотрели мы, и тоже веками? И что видели.
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02.02.2024 07:13 Ответить
 
 