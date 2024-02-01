Украина могла бы каждый год получать до 15 млрд евро от замороженных активов РФ, - Туск
В случае принятия ЕС соответствующего решения, Украина может ежегодно получать до 15 миллиардов евро процентов, начисленных от замороженных активов РФ.
Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Туска, в ходе переговоров по новому пакету санкций ЕС против России Польша потребует широкого перечня санкционных мер, а также чтобы Украина могла использовать замороженные активы РФ.
Премьер-министр РП отметил, что если бы удалось достичь однозначного согласия по поводу того, что "проценты будут работать в пользу Украины", то до 15 миллиардов евро можно было бы ежегодно передавать Украине от замороженных активов РФ.
"После разговора, в частности, с президентом Еврокомиссии надеюсь, приближенное к уверенности, что в этом деле мы найдем решение и это не потребует какой-либо большой дискуссии, голосования 27 стран. Мы найдем какие-то способы, чтобы эти деньги начали частично работать на Украину", – заявил Туск.
Кроме того, у Варшавы есть требования, например, относительно запрета на экспорт из РФ ядерного топлива. Впрочем, Туск признал, что добиться этого будет сложно, поскольку ряд стран ЕС используют российское ядерное топливо.
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А от фінансування цими коштами виробництва та закупівлі зброї, снарядів, набоїв на тому ж "Рейнметалл" - стопудово!
Або, як варіант, погашення зовнішнього боргу держави, який зараз росте наче на дріжжах...
Директор - Ермак, главбух - Гетманцев, коммерческий директор - Шурма, начальник юрслужбы - Бакланов, начальник охраны - Татаров, начальник продслужбы - Резников, медсестра - Безуглая, вахтёры - Стефанчук и Юзик....
И главный вопрос, а кто же у них завхоз?
Вы обалдеете - завхозом у них будет Зеленский.....