Австрия через Фонд мира ЕС финансирует защитное снаряжение для Украины. Мы полностью на борту, и солидарны с санкциями против РФ, - канцлер Нехаммер

Австрия играет конструктивную роль в поддержке Украины, но как нейтральная страна. В частности, вносит вклад в Фонд мира ЕС на защитное снаряжение.

Об этом заявил журналистам федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы занимаем здесь очень четкую позицию, мы – нейтральная страна. В так называемом Фонде мира мы всегда конструктивно удерживались. Это значит, что мы также делаем вклады, но не на оружие и боеприпасы, а на защитное снаряжение", - прокомментировал он возможность предоставления Австрией вооруженной поддержки Украины.

По словам канцлера, этот вопрос в ЕС "хорошо урегулирован и четко расписан", поэтому можно проверить, "что эти деньги не используются на другие цели".

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В то же время глава австрийского правительства заверил в поддержке Австрией Украины и санкций ЕС против России.

"Мы полностью на борту, и солидарны с санкциями против Российской Федерации. Украина нуждается в поддержке. И Австрия играет в этом конструктивную роль, но как нейтральная страна", - сказал Нехаммер.