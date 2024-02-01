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Новости Война
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Глава Генштаба Румынии Георгице призвал готовиться к возможной войне с РФ: "Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем"

Глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгице ожидает эскалации со стороны РФ и считает, что население Европы и Румынии в том числе должно готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

Об этом он сказал в интервью 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – добавил он.

Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", - добавил он.

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"Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", – отметил Георгице.

Румынский топ-военный призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить население – в частности, возможно, путем введения добровольной военной службы для всего населения.

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В Румынии Влад призвал к правовым реформам, чтобы дать стране возможность защищаться от российских беспилотников. По его словам, по крайней мере, один беспилотник РФ румынской стороне не удалось сбить, поскольку законодательство этого не позволяет.

Автор: 

россия (95489) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+12
Лучше бы больше помогали Украине, чтобы не пришлось воевать на своей территории.
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01.02.2024 22:37
+9
Щось я не зрозумів з приводу законодавства. Забороняє законодавство захищати свою країну
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01.02.2024 22:33
+8
Хоч топ-військовий і румунський, але справляє враження адекватної людини.
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01.02.2024 22:33
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Щось я не зрозумів з приводу законодавства. Забороняє законодавство захищати свою країну
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01.02.2024 22:33 Ответить
Хоч топ-військовий і румунський, але справляє враження адекватної людини.
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01.02.2024 22:33 Ответить
Не хочу виглядати будановим, але думаю, що поки справа дійде до Румунії, Путін здохне!
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01.02.2024 22:35 Ответить
Лучше бы больше помогали Украине, чтобы не пришлось воевать на своей территории.
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01.02.2024 22:37 Ответить
Для цього вони це і роблять, щоб запустити оборонні ініціативи. І чим більше будуть в це вкладати, тим більше зможуть допомагати нам.
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02.02.2024 09:10 Ответить
Влад Цепеш?)
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01.02.2024 22:38 Ответить
Навряд, той Влад законодавством не сильно переймався
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01.02.2024 22:40 Ответить
Влад Цепш за один год посадил на кол 10 тысяч уголовников и разбойников Трансильвании :

после этого никаких разбойных нападений на мирных людей не было лет двадцать.

Вот и орков надо бы точно так же "умиротворить"...
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02.02.2024 09:35 Ответить
Підозрюю, що там "разбойніков" було меньше 10 %, а остальні були випадковими пересічними людьми, як це зазвичай відбувається, коли хєрять закон
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02.02.2024 11:52 Ответить
румын такого не говорил
а вообще классный румын, побольше бы таких союзников
Молдова кацапчикам не по зубам по известным причинам
все, что будет туда лететь, будет сбито
Приднестровье с нашей помощью раз****** дело недели, только оно нах не нужно никому, как молдаванцам, так и румынам, так и нам
после победы пускай *бутся с этим Приднестровьем румыны сами, репарации от расии помогут
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01.02.2024 23:27 Ответить
Совершенно прав, уважаемый В.Шатров:

румын Георгиу Влад весьма классный генерал, адекватно мыслит, лицо умное с печатью прирожденного интеллекта.
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02.02.2024 09:39 Ответить
Глупости не говорите. У кацапов хватит ресурсов воевать не только против нас, но и против европейских армий, особенно если позовут на помощь несколько миллионов обезьян из Сев.Кореи и Африки
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02.02.2024 11:56 Ответить
На НАТО рашисти можуть полізти лише в тому випадку, якщо до них приєднаються Китай, КНДР, Іран і т.п. непотріб або якщо США вийде з НАТО (хоча й тоді, мабуть, не ризикнуть, якщо в ключових країнах альянсу не домінуватимуть прорашистські сили). Вони скоріше спробують влізти в якусь з колишніх республік "совка" зі слабкою армією та мінімумом зброї.
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01.02.2024 22:42 Ответить
Влад из Трансильвании ?
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01.02.2024 22:53 Ответить
Нет чтобы асфальт ложить и мититеи мариновать на майские...
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01.02.2024 23:06 Ответить
Закоротка шкура-кафтан у *****, - все має свої межі. Вікові межі ***** й *********(ЗАКОН ПОДІБНОСТІ) відображені в Біблії відкритій у часі і він, як і *********, не здохне ані раніше, ані пізніше. Та й диктатори, як і диктатури, довго не живуть, - цьому вчить історія. З закінченням війни багато чого зміниться, в тому числі й в вивченні Біблії та глобальних ЗАКОНІВ, які вона в своєму нутрі містить, передувати в цьому буде Україна, але в часі будуть відкриті й Біблії на інших мовах-ложках світу, багато чого зникне з арени світового порядку і зміниться на нове, цьому передуватимуть НОВІ ЗНАННЯ. АРХ М
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02.02.2024 04:02 Ответить
Чуть прибздел вояка румынский! Видать мамалыга уже не та. Или денежек с Брюсселя схотел сверх лимита как торбан!
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02.02.2024 07:02 Ответить
А що, з Нати поки вилазити не будете? І 4 області українських не потрібні?
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02.02.2024 07:03 Ответить
Один немецкий офицер писал когда то в своем дневнике: " Я не знаю можем ли мы выиграть эту войну, но с такими союзниками как румыны мы ее точно проиграем."
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02.02.2024 08:15 Ответить
Фельдмаршал Паулюс, прорвавшись до Сталінграда, засипав А.Гітлера теле- і радіограмами, щоб від нього забрали румунські частини, бо ці "бойові побратими" тільки грабують і тероризують місцеве населення, котре було, в-основному (після більшовицького терору)лояльне до німців. А бойової цінності і надійності для Вермахту румуни не являли жодної - вони розсипалися і втікали після першого ж натиску.
Недаром самі румуни придумали :"Антонеску дал наказ: всєм румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!"
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02.02.2024 08:32 Ответить
то були офіцери 3 рейху ,вони були вимогливі,а після денацифікації ******** бундесвер не набагато сильніший за румуньскі війська.
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02.02.2024 11:16 Ответить
Дякую. Вірно сказано про непереможну, глибинну і невмирущу ідеологію Націонал-Соціалізму. Заслуга А.Гітлера була не лише в тому, що він за короткий час підняв Німеччину з руїн до передових світових рубежів і створив найефективнішу Армію всіх часів і віків. Заслуга його в тому, що він створив і вніс у душі і серця німців ідеологію відродження, премоги, упевненості, рішучості, процвітання Нації, та шляхи і механізми досягнення цієї виликої мети.
Тому солдати і офіцери Рейху билися за останній камінь зруйнованого Рейхстагу, коли тим часом румуни, мадяри, болгари, макаронники, французи та ін пиз.ота здавалися при першій нагоді.
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02.02.2024 13:07 Ответить
так, билися вони відчайдушно,тільки на штурмі Берліну загинуло сто тисяч радянських червоноармійців ще пів. млн. отримало пораненя.
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02.02.2024 13:19 Ответить
Один американский ветеран рассказывал, в южной Италии у немецкого пулемётчика глаза выпали из глазниц от взрыва, висели так на лице, и он продолжал поливать их свинцом как ни в чем не бывало. А итальянцы сдавались массово оголяя немецкие фланги, несмотря на то что гражданских там тоже будь здоров погибло, под 150000
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02.02.2024 17:34 Ответить
Коли у травні 1942 Манштейн розгромив Червону армію в Криму
(операція "Полювання на дрохв"), то румунські частини відігравали
у ній дуже важливу роль.
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02.02.2024 09:12 Ответить
Європа повинна заатакувати першою і провести на території кацапстану спеціальну воєнну операцію!
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02.02.2024 09:35 Ответить
румыны учитесь у турков, как нужно вести себя с кацапамм.
сейчас есть хорошая возможность воспользоваться моментом, провести гибридную спецоперацию и ликвидировать приднестровский гнойник.
именно сейчас лучший момент, пока козлины ослабли и не смогут открыть второй фронт.
и авиация их не способна будет прикрывать и флот неспособен доплыть и ракет у них очень мало.
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02.02.2024 09:51 Ответить
Це вам не Влад Цепеш - той би швидко з кацапами розібрався
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02.02.2024 13:43 Ответить
Ну нарешті потрохи починає доходити, що кацапи це реєнкарнація нацистів і вони не зупиняться!!
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02.02.2024 14:06 Ответить
Кацапам до німців, а, тим більше до націонал-соціалістів, - як до неба рачки. Навіть не смійте порівнювати.
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03.02.2024 17:40 Ответить
Румунія допомагає нам неменш за Польщу та інших сусідів. Адекватно оцінює ситуацію.
Настрої населення адекватні, але багато проросійських закумуфльованих впливів (православ'я, східна Європа, антиглобалізм...)\
Болючі точки - Чорне море, комунізм, тоталітаризм, російська експансія ніхто їх не любе)
Позитив - українці не заслужили негативної характеристики, добрі сусіди, позитив до ромуномовної меншості (300-400 тис як не як в Чернівецькій, Одеській+ Закарпатській обл). Хлопці воюють теж. Змішані сім'Ї.
Треба хоч трохи згадки і реакції можновладців.
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04.02.2024 19:15 Ответить
Є й негатив, але його можно адекватно й вчасно гасити, бажано бажання й знання ситуації.
А не попуск й ігнор як з угорською меншиною
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04.02.2024 19:18 Ответить
 
 