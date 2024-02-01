Глава Генштаба Румынии Георгице призвал готовиться к возможной войне с РФ: "Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем"

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгице ожидает эскалации со стороны РФ и считает, что население Европы и Румынии в том числе должно готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

Об этом он сказал в интервью 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – добавил он.

Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", - добавил он.

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"Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", – отметил Георгице.

Румынский топ-военный призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить население – в частности, возможно, путем введения добровольной военной службы для всего населения.

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В Румынии Влад призвал к правовым реформам, чтобы дать стране возможность защищаться от российских беспилотников. По его словам, по крайней мере, один беспилотник РФ румынской стороне не удалось сбить, поскольку законодательство этого не позволяет.