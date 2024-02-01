Глава Генштаба Румынии Георгице призвал готовиться к возможной войне с РФ: "Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем"
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгице ожидает эскалации со стороны РФ и считает, что население Европы и Румынии в том числе должно готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.
Об этом он сказал в интервью 1 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – добавил он.
Влад подчеркнул, что Россия "стала проблемой для мирового порядка и для демократии", поэтому фактически ведет войну не просто с Украиной, а "с демократическим миром". "Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", - добавил он.
"Я более чем уверен, что президент Путин прибегнет к эскалации в ближайшем будущем", – отметил Георгице.
Румынский топ-военный призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить население – в частности, возможно, путем введения добровольной военной службы для всего населения.
В Румынии Влад призвал к правовым реформам, чтобы дать стране возможность защищаться от российских беспилотников. По его словам, по крайней мере, один беспилотник РФ румынской стороне не удалось сбить, поскольку законодательство этого не позволяет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
после этого никаких разбойных нападений на мирных людей не было лет двадцать.
Вот и орков надо бы точно так же "умиротворить"...
а вообще классный румын, побольше бы таких союзников
Молдова кацапчикам не по зубам по известным причинам
все, что будет туда лететь, будет сбито
Приднестровье с нашей помощью раз****** дело недели, только оно нах не нужно никому, как молдаванцам, так и румынам, так и нам
после победы пускай *бутся с этим Приднестровьем румыны сами, репарации от расии помогут
румын Георгиу Влад весьма классный генерал, адекватно мыслит, лицо умное с печатью прирожденного интеллекта.
Недаром самі румуни придумали :"Антонеску дал наказ: всєм румунам - на Кавказ! А румуна нє дурной - на каруцу і дамой!"
Тому солдати і офіцери Рейху билися за останній камінь зруйнованого Рейхстагу, коли тим часом румуни, мадяри, болгари, макаронники, французи та ін пиз.ота здавалися при першій нагоді.
(операція "Полювання на дрохв"), то румунські частини відігравали
у ній дуже важливу роль.
сейчас есть хорошая возможность воспользоваться моментом, провести гибридную спецоперацию и ликвидировать приднестровский гнойник.
именно сейчас лучший момент, пока козлины ослабли и не смогут открыть второй фронт.
и авиация их не способна будет прикрывать и флот неспособен доплыть и ракет у них очень мало.
Настрої населення адекватні, але багато проросійських закумуфльованих впливів (православ'я, східна Європа, антиглобалізм...)\
Болючі точки - Чорне море, комунізм, тоталітаризм, російська експансія ніхто їх не любе)
Позитив - українці не заслужили негативної характеристики, добрі сусіди, позитив до ромуномовної меншості (300-400 тис як не як в Чернівецькій, Одеській+ Закарпатській обл). Хлопці воюють теж. Змішані сім'Ї.
Треба хоч трохи згадки і реакції можновладців.
А не попуск й ігнор як з угорською меншиною