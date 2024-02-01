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Если Россия хочет демилитаризации Украины, то она для начала должна вывести своих военных, - Госдеп о заявлении Путина о демилитаризированной зоне

Метью Міллер

В Государственном департаменте США ответили на заявление Путина о демилитаризированной зоне между Украиной и РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он прокомментировал заявление руководителя Кремля Владимира Путина по поводу буферной зоны между Украиной и РФ, отметив, что ему "сложно понять, как может быть имплементирована буферная зона между Украиной и РФ, когда российские солдаты сейчас находятся на украинской территории".

"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину. Если Россия действительно хочет показать свою заинтересованность в демилитаризованной зоне, то лучшее из чего она может начать - демилитаризация частей Украины, где находятся российские солдаты", - подчеркнул спикер.

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Автор: 

Госдепартамент США (1820) россия (95393)


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Топ комментарии
+12
Пропоную кордон демілітарізованої зони провести по Уралським горам!
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01.02.2024 22:56
+5
Нужа не просто демилитаризация, а деимпериализация всей территории мордора.
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01.02.2024 23:02
+4
Держдеп також бажає демілітаразації України?
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01.02.2024 22:49
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Держдеп також бажає демілітаразації України?
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01.02.2024 22:49 Ответить
Тепер події, що сталися на Півдні Україні наприкінці лютого 2022 року стають зрозумілими. То був експеримент з "демілітаризованою зоною"!
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01.02.2024 23:08 Ответить
Що за ідіоти,...знову граються у цю гру.
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01.02.2024 22:51 Ответить
Зверніть увагу: жодного слова про те, що раша-"парламент" повинен скасувати незаконні рішення про анексію української території.

Мине пару місяців, і уряд США продовжуватиме називати йухла "russian president".
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01.02.2024 23:02 Ответить
а уряд Німеччини як буде ***** називати?
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01.02.2024 23:17 Ответить
Та так само
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01.02.2024 23:40 Ответить
Хто на кому стояв, чи що вилупилося спершу, ведмедчук із путіна, чи путін із ведмедчука ?
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01.02.2024 23:05 Ответить
Пропоную кордон демілітарізованої зони провести по Уралським горам!
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01.02.2024 22:56 Ответить
Хер йому, а не демілітаризована зона Україна!

Якщо хоче то хай робить деміліт. зону в Ростові й Белгороді і т.п.
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01.02.2024 22:58 Ответить
Демилитаризованная зона должна быть как минимум до Урала.
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01.02.2024 23:00 Ответить
Американці чудово розбираються в ситуації і проводять послідовну політику щодо України.
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01.02.2024 23:01 Ответить
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01.02.2024 23:02 Ответить
а че, три самолетика в Бельбеке и кораблик в Донузлуве, не подходят?
Кадры как кораблик немножко наклонился и хочет потонуть - войдут в историю
с корабликом использовано наше оружие, не западное
Селин Дион бы прокомментировала своей известной песней
величие "сверхдержавы"
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01.02.2024 23:56 Ответить
Нужа не просто демилитаризация, а деимпериализация всей территории мордора.
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01.02.2024 23:02 Ответить
Бульборусія - мілітаризована зона й не бояться.

Хер їм а не демілітаризація України, вже раз демілітаризували!
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01.02.2024 23:06 Ответить
Чому Держдеп сходу, апріорі не відмів ********** мульку? А меле про якісь умови?
Умова одна - кацапи нахт шнель сдристунг з України.
Демілітаризивана лінія - Уральські гори.
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01.02.2024 23:35 Ответить
тю, єлементарно
Буферная (нейтральная) зона это все приграничные области - Брянск, Белгород, Воронеж, Х*енеж, вплоть до РнД
Все эти области должны подчиниться воле народа и стать народными республиками и прекратить кормить маскву
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02.02.2024 00:07 Ответить
демілітарізації України вже не буде. Ніколи.
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02.02.2024 03:05 Ответить
Так озбройте передовим, технологічним озброєнням в достатній кількості а не застарілим хламом, що пилилось на складах. А може зменшення українців теж вам вигідне? По тому як себе поводите то да. Самі заколотили і злились.
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02.02.2024 05:05 Ответить
 
 