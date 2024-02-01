Если Россия хочет демилитаризации Украины, то она для начала должна вывести своих военных, - Госдеп о заявлении Путина о демилитаризированной зоне
В Государственном департаменте США ответили на заявление Путина о демилитаризированной зоне между Украиной и РФ.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он прокомментировал заявление руководителя Кремля Владимира Путина по поводу буферной зоны между Украиной и РФ, отметив, что ему "сложно понять, как может быть имплементирована буферная зона между Украиной и РФ, когда российские солдаты сейчас находятся на украинской территории".
"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину. Если Россия действительно хочет показать свою заинтересованность в демилитаризованной зоне, то лучшее из чего она может начать - демилитаризация частей Украины, где находятся российские солдаты", - подчеркнул спикер.
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Мине пару місяців, і уряд США продовжуватиме називати йухла "russian president".
Якщо хоче то хай робить деміліт. зону в Ростові й Белгороді і т.п.
Кадры как кораблик немножко наклонился и хочет потонуть - войдут в историю
с корабликом использовано наше оружие, не западное
Селин Дион бы прокомментировала своей известной песней
величие "сверхдержавы"
Хер їм а не демілітаризація України, вже раз демілітаризували!
Умова одна - кацапи нахт шнель сдристунг з України.
Демілітаризивана лінія - Уральські гори.
Буферная (нейтральная) зона это все приграничные области - Брянск, Белгород, Воронеж, Х*енеж, вплоть до РнД
Все эти области должны подчиниться воле народа и стать народными республиками и прекратить кормить маскву