Если Россия хочет демилитаризации Украины, то она для начала должна вывести своих военных, - Госдеп о заявлении Путина о демилитаризированной зоне

В Государственном департаменте США ответили на заявление Путина о демилитаризированной зоне между Украиной и РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он прокомментировал заявление руководителя Кремля Владимира Путина по поводу буферной зоны между Украиной и РФ, отметив, что ему "сложно понять, как может быть имплементирована буферная зона между Украиной и РФ, когда российские солдаты сейчас находятся на украинской территории".

"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину. Если Россия действительно хочет показать свою заинтересованность в демилитаризованной зоне, то лучшее из чего она может начать - демилитаризация частей Украины, где находятся российские солдаты", - подчеркнул спикер.

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