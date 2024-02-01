С начала полномасштабной войны правительство Нидерландов предоставило Украине 300 млн евро прямой бюджетной поддержки

В госбюджет Украины поступило 300 млн евро прямой поддержки от правительства Нидерландов.

Об этом информирует Министерство финансов Украины по итогам онлайн-встречи министра Сергея Марченко с новоназначенным министром финансов Нидерландов Стивеном ван Веенбергом, передает Цензор.НЕТ.

На встрече, которая состоялась сегодня, 1 февраля, Марченко выразил благодарность правительству Нидерландов за решительную финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения правительство и народ Нидерландов оказывают сверхважную и всестороннюю помощь Украине. Привлеченные 300 млн евро прямой бюджетной поддержки стали весомым вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях неопределенности", - сказал он.

Его нидерландский коллега поздравил Украину с одобрением лидерами ЕС 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Он добавил, что решение по созданию инструмента Ukraine Facility обеспечивает предполагаемое финансирование, большая часть которого будет направлена на обеспечение бюджетных потребностей Украины.

Кроме того, стороны подчеркнули, что изъятые активы РФ должны стать фундаментом для дальнейшего финансирования восстановления и украинской экономической стабильности в будущем.

Министр финансов Нидерландов отметил, что страны ЕС сейчас активно проводят дискуссии о возможности направления российских активов в пользу Украины.

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