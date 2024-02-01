На следующей неделе Сенат США будет голосовать за законопроект о помощи для Украины, – лидер демократов Шумер
В Сенате США на следующей неделе пройдет голосование за законопроект, открывающий возможность финансовой поддержки Украины.
Об этом заявил лидер Демократической партии США Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечают в издании, на следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который укрепит безопасность границ, а также предоставит больше помощи Украине и Израилю.
"Мы не можем просто уклоняться от наших обязанностей только потому, что задача сложная", – сказал он.
Также политик добавил, что текст документа будет обнародован до воскресенья, а первоначальное голосование состоится не позднее среды.
Блокирование помощи США Украине
Как сообщалось, пока законопроект Сената по границе не будет принят, вопрос помощи Украине от США будет оставаться заблокированным.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената относительно границы, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей. Он назвал этот законопроект "мертвым". Впрочем, по данным источников CNN, в Сенате США договорились относительно соглашения о границе.
Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявлял, что в ближайшие сутки-двое станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, предусматривающее продление помощи Украине. В Госдепе считают, что задержка решения о выделении помощи Конгрессом может иметь серьезные последствия для украинцев.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины.
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изоляционисты
когда на Матхеттене будете петь Катюшу и играть на балалайке, вспомните как не помогали Украине
долго дискутировать и вспоминать об ошибках местных клоунов
если тут начнут играть на балалайках,
то обойдется ли USA одними дальнобойными точными ракетами, и не придется ли опять День Д
судя по той информации что есть тут договоренности о финансировании границы зашли в тупик
ничего иного кроме полного закрытия границы и рассмотрения заявок на беженство за пределами Штатов большинство респов не устраивает
есть мнение что демы хотят ******* и потом взвалить вину за нелегалов на респов
тут две партии не на шутку зарубились и каждую поддерживают десятки миллионов
будем ждать
Украина просто случайно оказалась заложницей ситуации
ермаковская внешняя политика направлена на раскол союзников - Америки и Евросоюза
и нагло шантажирует мол те дали а чего вы не даете 🤬
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
Например если взять PDA, то выделено 25.5млрд на 18месяцев, т.е. 1.42млрд в месяц
Фактически использовано около 20млрд, т.е. 1.11млрд в месяц
Запрос на 2024, 13.4млрд на 12 месяцев, т.е. 1.11млрд в месяц. Странное совпадение.
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Официальный отчет министерства обороны США
USAI использовали на 65%
PDA использовали на 69%
как военные могут учесть при планировании, что выделенные деньги используют только на 70%
Vote for our fearless leader Donald Trump!
Biden is a traitor, he has lost his brain,
And his only goal is to sell Ukraine.
Biden is a joke, old and unable,
He keeps Putin's portrait on his bedroom table.
Trump is our hope, and in him we trust,
Trump is smart and noble, handsome, brave and just.
Trump will come and quickly save the world from hell,
God bless the US, Trump and Israel!
У Конгресса есть шанс!