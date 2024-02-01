На следующей неделе Сенат США будет голосовать за законопроект о помощи для Украины, – лидер демократов Шумер

В Сенате США на следующей неделе пройдет голосование за законопроект, открывающий возможность финансовой поддержки Украины.

Об этом заявил лидер Демократической партии США Чак Шумер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечают в издании, на следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который укрепит безопасность границ, а также предоставит больше помощи Украине и Израилю.

"Мы не можем просто уклоняться от наших обязанностей только потому, что задача сложная", – сказал он.

Также политик добавил, что текст документа будет обнародован до воскресенья, а первоначальное голосование состоится не позднее среды.

Читайте также: В Сенате США надеются, что республиканцы на днях поддержат договор о границе, - CNN

Блокирование помощи США Украине

Как сообщалось, пока законопроект Сената по границе не будет принят, вопрос помощи Украине от США будет оставаться заблокированным.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената относительно границы, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей. Он назвал этот законопроект "мертвым". Впрочем, по данным источников CNN, в Сенате США договорились относительно соглашения о границе.

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявлял, что в ближайшие сутки-двое станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, предусматривающее продление помощи Украине. В Госдепе считают, что задержка решения о выделении помощи Конгрессом может иметь серьезные последствия для украинцев.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Читайте также: Австрия через Фонд мира ЕС финансирует защитное снаряжение для Украины. Мы полностью на борту, и солидарны с санкциями против РФ, - канцлер Нехаммер