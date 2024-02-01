Кулеба об одобрении помощи Украине Конгрессом США: Надежда есть. Надо просто иметь терпение
Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств в помощь Украине. Те, кто высказывает тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Запада, – информационные диверсанты.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Комментируя недавний визит в Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и отвечая на вопрос, "есть ли надежда", что Украина все же получит помощь от Штатов, Кулеба сказал: "Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы не пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами".
Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза по поводу 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.
"Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь, это страны "семерки" (G7. – Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – сказал Кулеба.
Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.
"Надо просто иметь терпение и каждый день работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил Кулеба.
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"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
Не позорься. Иди в отставку.
Чи це зовсім інше?А Черкаський мер собі 400% премії нарахував,так от на що нам допомога.
А дитинча з Черкащини 5 рочків наколядувало-нащедрувало на 4 машини для ЗСУ.
Як то кажуть: "навіть якщо вас з'їли, ви все одно маєте два виходи!"
(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
Наш «держсекретар» всіх, буквально, помножив на нуль. Ходячі спінжаки з карманами.