Кулеба об одобрении помощи Украине Конгрессом США: Надежда есть. Надо просто иметь терпение

Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств в помощь Украине. Те, кто высказывает тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Запада, – информационные диверсанты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя недавний визит в Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и отвечая на вопрос, "есть ли надежда", что Украина все же получит помощь от Штатов, Кулеба сказал: "Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы не пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами".

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Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза по поводу 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.

"Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь, это страны "семерки" (G7. – Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.

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"Надо просто иметь терпение и каждый день работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил Кулеба.