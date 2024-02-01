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Новости Помощь Украине
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Кулеба об одобрении помощи Украине Конгрессом США: Надежда есть. Надо просто иметь терпение

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств в помощь Украине. Те, кто высказывает тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Запада, – информационные диверсанты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя недавний визит в Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и отвечая на вопрос, "есть ли надежда", что Украина все же получит помощь от Штатов, Кулеба сказал: "Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы не пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами".

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Он напомнил о сегодняшнем решении Евросоюза по поводу 50 млрд для Украины, что, по его словам, является показателем того, что поддержка продолжается.

"Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь, это страны "семерки" (G7. – Ред.). Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен.

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"Надо просто иметь терпение и каждый день работать на результаты. Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил Кулеба.

Автор: 

Конгресс США (1229) помощь (7770) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Кулеба - це заступник Козиря?
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01.02.2024 23:47
+3
Кулеба сам ще той диверсант!
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02.02.2024 00:00
+3
Кулеба, тебе хозяин-Ермак разрешил рот открыть? Праздник что ли?

Не позорься. Иди в отставку.
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02.02.2024 03:25
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Кулеба - це заступник Козиря?
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01.02.2024 23:47 Ответить
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них, Україна у смертельній небезпеці!!
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04.02.2024 14:47 Ответить
Кулеба сам ще той диверсант!
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02.02.2024 00:00 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Ось що зробив Сенат (демократи) з лендлізом на 2024 прийнятим в Палаті представників (республіканці)

"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"

Пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Тобто це домовленність Байдена та демократів, многоходовка ще з квітня 2022 (скоротити термін дії, не подовжити, зняти Маккарті)
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02.02.2024 00:21 Ответить
Не вылазить надо бы Кулебе из Вашингтона...
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02.02.2024 00:57 Ответить
Терпіння..."вас її..ть,а ви терпіть"...як епічно...
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02.02.2024 02:03 Ответить
Кулеба, тебе хозяин-Ермак разрешил рот открыть? Праздник что ли?

Не позорься. Иди в отставку.
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02.02.2024 03:25 Ответить
Пишуть,що зерна найбільше за два роки екпортували,де гроші?
Чи це зовсім інше?А Черкаський мер собі 400% премії нарахував,так от на що нам допомога.
А дитинча з Черкащини 5 рочків наколядувало-нащедрувало на 4 машини для ЗСУ.
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02.02.2024 03:54 Ответить
дайте кулебе селедки и лопату
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02.02.2024 06:34 Ответить
Дима--- ты великолепен! Мы знаем---- это твоя заслуга, твоя титаническая работа, бабло выбил, пошла вода в хату!!! Садись_---,,ДВА,, в журнал, в дневник, родаков в школу не вызываю --- тоже долбодятлы! Это гены.
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02.02.2024 06:57 Ответить
У вас, сук, терпіння вистачить на десятки років з награбованим. У людей з пенсією 2500 грн і мізерною зарплатнею терпіння відмінусовує здоров'я і життя.
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02.02.2024 07:15 Ответить
Надія, ге ж...
Як то кажуть: "навіть якщо вас з'їли, ви все одно маєте два виходи!"
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02.02.2024 07:19 Ответить
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется!

(Е. Шварц, "Обыкновенное чудо")
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02.02.2024 07:30 Ответить
Щоб уявити, що таке людина яка є повним нулем, треба подивитись на кулебу і все стане ясно і очевидно.
Наш «держсекретар» всіх, буквально, помножив на нуль. Ходячі спінжаки з карманами.
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02.02.2024 08:46 Ответить
Тм часом тихенько грабувати своїх? https://debaty.sumy.ua/news/parimatch-soobshhayut-o-blokirovke-250-mln-grn-na-schetah-iz-za-sanktsij
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29.02.2024 09:37 Ответить
 
 