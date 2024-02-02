Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине, - Минкульт

Российские войска обстреляли авиабомбами памятник национального значения Каменская Сечь в Херсонской области

Об этом сообщают в телеграм-канале Министерства культуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве отмечают, что находящийся в Херсонской области культурный объект содержит могилу кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII в.

На видео обстрела видно, как культурный объект подвергся трем мощным взрывам.

Первое произошло непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 века.

Второй прилет произошел на территории современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные достопримечательности в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сичи.

"На счету страны-агрессора уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения. Сегодня россия нанесла очередной удар по нашему наследию - попала в Каменскую Сечь. Это еще раз доказывает, что российская федерация целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию. Однако ей это не удастся: россия не сможет обойти наказание за свои преступления и будет отвечать за них в международных судах", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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