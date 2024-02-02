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Федоров о ситуации в Мелитополе: Россияне превратили город в полигон для испытания военных технологий

Міський голова Мелітополя Іван Федоров

Оккупанты используют Мелитополь, как полигон для испытания военных технологий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Городской голова сообщил, что в городе собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. Осваивать беспилотники заставляют даже детей.

По его информации, вокруг города (оккупанты – ред.) устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.

"Мелитополь, до оккупации славившийся как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном. Однако вот уже второй год подряд Мелитополь является центром партизанского движения, поэтому врагу точно неспокойно на нашей земле", - отметил Федоров.

Также читайте: Российские захватчики усиленно изменяют этнический состав населения в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Автор: 

Мелитополь (613) Федоров Иван (467)


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02.02.2024 03:14 Ответить
Це саме ті рюськіє в очах котрих і бачив мир кровавий зеленский. От жеж обрали смотряшего дебільна більшість.
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02.02.2024 05:28 Ответить
 
 