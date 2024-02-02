Федоров о ситуации в Мелитополе: Россияне превратили город в полигон для испытания военных технологий
Оккупанты используют Мелитополь, как полигон для испытания военных технологий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Городской голова сообщил, что в городе собирают и тестируют дроны и другую вражескую технику. Осваивать беспилотники заставляют даже детей.
По его информации, вокруг города (оккупанты – ред.) устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.
"Мелитополь, до оккупации славившийся как черешневая столица Украины, враг сделал "столицей" оккупированной части Запорожской области, административным и логистическим центром, военной базой, теперь еще и полигоном. Однако вот уже второй год подряд Мелитополь является центром партизанского движения, поэтому врагу точно неспокойно на нашей земле", - отметил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль