Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели на Кировоградщине, в Кривом Роге и Каменском
Россияне ночью раз атаковали Украину "шахедами", запустили несколько волн дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Ночью российские "шахеды" атаковали Кропивницкую. По информации главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, ПВО работала в областном центре и Кропивницком районе.
"Предварительно - без пострадавших. Тревогу не игнорируем", - отметил глава ОВА.
В Кривом Роге в результате атаки беспилотников кое-где отключились электричество и водопровод.
"По данным мониторинговых каналов Кривой Рог атаковало несколько беспилотников, а затем местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах", - пишет BBC.
Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах и стрельбе ПВО в районе города Каменское вблизи Днепра.
Отмечается, что воздушные силы Украины писали по меньшей мере о шести группах "шахедов", все они летели с южного направления.
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