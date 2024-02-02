Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели на Кировоградщине, в Кривом Роге и Каменском

Россияне ночью раз атаковали Украину "шахедами", запустили несколько волн дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Ночью российские "шахеды" атаковали Кропивницкую. По информации главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, ПВО работала в областном центре и Кропивницком районе.

"Предварительно - без пострадавших. Тревогу не игнорируем", - отметил глава ОВА.

В Кривом Роге в результате атаки беспилотников кое-где отключились электричество и водопровод.

"По данным мониторинговых каналов Кривой Рог атаковало несколько беспилотников, а затем местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах", - пишет BBC.

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Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах и стрельбе ПВО в районе города Каменское вблизи Днепра.

Отмечается, что воздушные силы Украины писали по меньшей мере о шести группах "шахедов", все они летели с южного направления.