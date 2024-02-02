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Нужно полное торговое эмбарго против России, - глава комиссии парламента Эстонии Михкельсон

марко,михкельсон

Глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что перевозки на восточном направлении не прекратятся, пока страны Запада вместе не договорятся о санкциях и не введут полное торговое эмбарго в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет вещатель ERR.

Отмечается, что поводом для разговора с Михкельсоном стала серия статей в издании Eesti Ekspress о том, как повысилась деловая активность Эстонии в ряде секторов во время полномасштабной войны России с Украиной. К примеру, резко возрос экспорт лекарств и медицинского оборудования из Эстонии в РФ.

"Я думаю, что эта проблема шире, она касается не только Эстонии… Во многих странах Европейского союза эти цифры (сотрудничества с РФ – ред.) либо стабильны, либо даже увеличились", - сказал Михкельсон.

По его словам, самая большая проблема связана с высокими технологиями, используемыми в военной промышленности, то есть там, где должны действовать санкции. Это подтверждается микрочипами и технологиями западных компаний, найденными в российских ракетах, изготовленных в прошлом году. Михкельсон считает, что необходимо дать четкую моральную оценку тем компаниям, которые продолжают торговать продукцией, прямо или косвенно находящейся под санкциями.

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"Сегодняшний мир находится под влиянием не только воли Запада. Торговля между Китаем и Россией, через Турцию или через Центральную Азию значительно возросла. Санкции обходят, есть способы для продолжения торговли. Трудно даже договориться о новых санкциях на уровне Евросоюза, потому что некоторые страны, например, Венгрия, не согласны на ужесточение санкций", - сказал глава комиссии.

По его словам, задача Эстонии - добиться, чтобы на уровне ЕС в сотрудничестве с США можно было установить санкции, которые имели бы реальный эффект. На международном уровне внимание также должно быть обращено на перевод в Украину замороженных активов, связанных с Россией. "Здесь безусловно можно увидеть прогресс. Уже идут разговоры об отправке процентных доходов в Украину", - добавил Михкельсон.

Он отметил, что все эти механизмы будут работать более эффективно и сильнее влиять на Россию, если удастся действовать вместе с США на уровне Евросоюза. "Россия, конечно, умело пытается влиять на страны Запада через такие страны, как, например, Венгрия. Поскольку введение санкций основывается на консенсусе, понятно, что мы не можем быть жестче, поскольку Венгрия выступает против", - отметил политик.

Автор: 

россия (95489) санкции (11287) Эстония (1420) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+8
якщо б країни ЄС ввели ембарго 1 березня 2022 року зараз війни не було .
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02.02.2024 07:21
+4
Ембарго - це правильно, от тільки хто його собі на збиток буде дотримуватись ?
Треба знищити основні військові підприємства московії.
А потім - неосновні.
І хай собі закупають що хотять ....
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02.02.2024 07:56
+4
Ну нарешті, це пролунало від політика. Овертон відкриває вікна.
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02.02.2024 08:00
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Правила форума Совет форумчан
якщо б країни ЄС ввели ембарго 1 березня 2022 року зараз війни не було .
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02.02.2024 07:21 Ответить
Треба було це зробити з 25 грудня 1991 року. То взагалі б ніяких проблем не було.
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02.02.2024 09:20 Ответить
Або принаймні з Березня 2014.....
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02.02.2024 10:04 Ответить
німчура гріла руки на кацапському газі .
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02.02.2024 11:37 Ответить
Ембарго - це правильно, от тільки хто його собі на збиток буде дотримуватись ?
Треба знищити основні військові підприємства московії.
А потім - неосновні.
І хай собі закупають що хотять ....
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02.02.2024 07:56 Ответить
Ну нарешті, це пролунало від політика. Овертон відкриває вікна.
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02.02.2024 08:00 Ответить
Ми так думало і надіялися, але баригам мало дєнєг і не важно що вони в крові, нафту і соляру і США купує про що казати далі, і всі про це знають, і кажуть так ви ж купуєте, чого нам не можно!!!
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02.02.2024 08:03 Ответить
Пан Міхкельсон має рацію !
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02.02.2024 08:23 Ответить
ой вей. я ж вам говорю. і зачем оно надо, міхкельсону, врать? еслі міхкельсон говоріт, послушайтє.
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02.02.2024 08:43 Ответить
Михельсона спросили как это экспорт до оккупанта оборудования и лекарств из Эстонии повышается? Таки да - ответил Михельсон - китайци и турки такие пройдисвіти!
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02.02.2024 09:03 Ответить
Во время войны процветают маркитанты и мародеры - старо как мир!
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02.02.2024 09:20 Ответить
Не росте бамбук у пускові, поливай не поливай...
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02.02.2024 09:44 Ответить
То було би потужно. Коли там останній куб Газа пройде українським транзитом, в цьому році?
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02.02.2024 12:10 Ответить
 
 