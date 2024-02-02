Нужно полное торговое эмбарго против России, - глава комиссии парламента Эстонии Михкельсон

Глава комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что перевозки на восточном направлении не прекратятся, пока страны Запада вместе не договорятся о санкциях и не введут полное торговое эмбарго в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет вещатель ERR.

Отмечается, что поводом для разговора с Михкельсоном стала серия статей в издании Eesti Ekspress о том, как повысилась деловая активность Эстонии в ряде секторов во время полномасштабной войны России с Украиной. К примеру, резко возрос экспорт лекарств и медицинского оборудования из Эстонии в РФ.

"Я думаю, что эта проблема шире, она касается не только Эстонии… Во многих странах Европейского союза эти цифры (сотрудничества с РФ – ред.) либо стабильны, либо даже увеличились", - сказал Михкельсон.

По его словам, самая большая проблема связана с высокими технологиями, используемыми в военной промышленности, то есть там, где должны действовать санкции. Это подтверждается микрочипами и технологиями западных компаний, найденными в российских ракетах, изготовленных в прошлом году. Михкельсон считает, что необходимо дать четкую моральную оценку тем компаниям, которые продолжают торговать продукцией, прямо или косвенно находящейся под санкциями.

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"Сегодняшний мир находится под влиянием не только воли Запада. Торговля между Китаем и Россией, через Турцию или через Центральную Азию значительно возросла. Санкции обходят, есть способы для продолжения торговли. Трудно даже договориться о новых санкциях на уровне Евросоюза, потому что некоторые страны, например, Венгрия, не согласны на ужесточение санкций", - сказал глава комиссии.

По его словам, задача Эстонии - добиться, чтобы на уровне ЕС в сотрудничестве с США можно было установить санкции, которые имели бы реальный эффект. На международном уровне внимание также должно быть обращено на перевод в Украину замороженных активов, связанных с Россией. "Здесь безусловно можно увидеть прогресс. Уже идут разговоры об отправке процентных доходов в Украину", - добавил Михкельсон.

Он отметил, что все эти механизмы будут работать более эффективно и сильнее влиять на Россию, если удастся действовать вместе с США на уровне Евросоюза. "Россия, конечно, умело пытается влиять на страны Запада через такие страны, как, например, Венгрия. Поскольку введение санкций основывается на консенсусе, понятно, что мы не можем быть жестче, поскольку Венгрия выступает против", - отметил политик.