США работают над обеспечением мира для украинского народа и должны продолжать помогать Украине, - Байден
В Соединенных Штатах не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", это подчеркнул президент США Джо Байден во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне.
"Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как стране - помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома", - сказал Байден.
В своей речи перед участниками молитвенного завтрака Байден сначала упомянул о ситуации в Газе:
"Мы ценим и молимся за потерянные жизни, за семьи, брошенные на произвол судьбы, за тех, кто живет в ужасных обстоятельствах, за невинных мужчин, женщин и детей, взятых в заложники, за тех, кто оказался под бомбежкой или потерял жилье, и не знает, откуда придет следующий обед, и будет ли он вообще или когда сможет вернуться домой".
Он подчеркнул, что в США не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.
"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарный кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, демонстрирующего невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им", - сказал Байден.
Байден назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев к единению:
"Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва – помнить, кто мы! Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе. Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем мы входили, когда действовали вместе!" - сказал Байден.
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The national motto "In God We Trust" was officially adopted as the United States' national motto by a law passed by the 84th Congress. Public Law 84-851 (36 U.S.C. Sec. 302) provides that "In God we trust" is the national motto.
Originally used on coins during the Civil War and later adopted as the official motto of the United States in 1956, the meaning of "In God We Trust" denotes that the political and economic prosperity of the nation is in God's hands.
А насправді - в руках спікера нижньої палати парламенту.
Молюски, ***...
Нашої краіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Хто саме не продовжив республіканці Палата представників, чи демократи Сенат?
Відповідь
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
Чому демократи в Сенаті це зробили ?
"Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Відповідь очевидна, хто не бажає допомагати...
дайте вгадаю - спровокували хутіна напасти, а він же невинний, кацапікі його також
то всьо Байден