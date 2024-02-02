США работают над обеспечением мира для украинского народа и должны продолжать помогать Украине, - Байден

В Соединенных Штатах не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", это подчеркнул президент США Джо Байден во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне.

"Вызов нашего времени напоминает нам о нашей ответственности как стране - помогать друг другу, способствовать справедливому и крепкому миру, поддерживать его за границей и здесь, дома", - сказал Байден.

В своей речи перед участниками молитвенного завтрака Байден сначала упомянул о ситуации в Газе:

"Мы ценим и молимся за потерянные жизни, за семьи, брошенные на произвол судьбы, за тех, кто живет в ужасных обстоятельствах, за невинных мужчин, женщин и детей, взятых в заложники, за тех, кто оказался под бомбежкой или потерял жилье, и не знает, откуда придет следующий обед, и будет ли он вообще или когда сможет вернуться домой".

Он подчеркнул, что в США не только молятся о мире, но и работают над его поддержанием в мире.

Читайте: Фон дер Ляйен поговорила с Байденом после решения ЕС о 50 млрд евро для Украины: Будем вместе поддерживать Киев

"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарный кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, демонстрирующего невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им", - сказал Байден.

Байден назвал США "уникальной страной, единственной, основанной на идее" и заявил, что весь мир наблюдает за США как за великой державой. Он призвал американцев к единению:

"Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва – помнить, кто мы! Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе. Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем мы входили, когда действовали вместе!" - сказал Байден.

Читайте также: Байден призвал Конгресс одобрить компромиссный законопроект о границе: Я его подпишу