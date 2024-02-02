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Россия не остановится, аппетиты Путина выходят далеко за пределы Украины, – представитель США в ОБСЕ

кремль

Россия представляет угрозу не только Украине, но и многим другим государствам и идет речь не только о соседних с РФ территориях. Ведь присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее армии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил советник по вопросам контроля над вооружениями миссии США Даниэль Вартко.

"История изобилует примерами, иллюстрирующими, почему диктаторов нельзя и не нужно умиротворять. Когда диктаторов умиротворяют, а не противостоят их агрессии, они просто вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. Риски и угрозы глобальному миру и безопасности будут продолжать расти" – отметил в начале своего выступления американский дипломат.

Он отметил, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "наличие независимого государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом к возобновлению военных действий".

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По мнению Вартко, это говорит о том, что российская агрессия может выйти далеко за пределы Украины.

"Речь идет, по сути, о том, что само существование независимых стран Балтии - когда-то завоеванных и включенных сначала в состав царской, а затем в состав советской империи - "является постоянным поводом для возобновления военных действий". Существование независимых государств в Центральной Азии - Казахстана , Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - "постоянный повод для военных действий". Существование независимых государств Грузии, Армении и Азербайджана - "постоянный повод для военных действий", - заявил представитель американской миссии в ОБСЕ.

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Вартко отметил, что риск военного столкновения существует для Польши, Финляндии, Беларуси, Молдовы и Турции, ведь все они содержат по крайней мере часть территории, которая когда-то контролировалась Российской или Советской империями.

"Я не придумываю и не пугаю. Российская война против Украины подпитывается именно этим оправданием. И Россия уже начала выступать с завуалированными и открытыми угрозами применения силы против других ближайших соседей", - сказал он.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) ОБСЕ (4877) путин владимир (31244) россия (95489)


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Топ комментарии
+7
Як на мою думку, був би путін розумнішим, більш терплячим, гнучким, ввічливим, дещо з задуманого він би досяг. Не лише Білорусь, а й Україна, Закавказзя, Центральна Азія, Молдова добровільно увійшли б до сфери впливу "рускава міра"
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
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02.02.2024 07:36
+5
шедевр пацієнтів божевільні:
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02.02.2024 08:17
+4
Це ті представники, що нічого не бачили на Донбасі до 2022 року?
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02.02.2024 08:00
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"З'їсти-то він з'їсть, тільки хто ж йому дасть!" (с)
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02.02.2024 07:22 Ответить
Згоден з Вами!Пугалки типу,кацап захопить все....пиня спить та бачить,як захопити эвропу.....)))Не набридло?Вони з нами буксують..в нас мало ресурсу,але ЗСУ вивозить!!!!Про яку войну з НАТО може бути мова???
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02.02.2024 08:52 Ответить
За будь-яких претензій когось до когось завжди треба прояснити питання - що він може і що він хоче?
Це як простий дріб:
МОЖУ/ХОЧУ.
Можу 1, хочу 1000, в результаті отримаєш 1/1000 від того, що хочеш
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02.02.2024 07:25 Ответить
Як на мою думку, був би путін розумнішим, більш терплячим, гнучким, ввічливим, дещо з задуманого він би досяг. Не лише Білорусь, а й Україна, Закавказзя, Центральна Азія, Молдова добровільно увійшли б до сфери впливу "рускава міра"
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
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02.02.2024 07:36 Ответить
А якби Гітлер був розумніший?
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02.02.2024 08:43 Ответить
А якби гітлер був розумніший? мала б об`єднана Європа кордон з китаєм....
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02.02.2024 10:23 Ответить
Якщо виграє -то так. Так якщо самі-ні то давайте все нове вдосталь а не хлам зі складів.
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02.02.2024 07:32 Ответить
хлам не дають , а ви хочете нове ! списані Атакамс нами би дуже зараз допомогли але їх не дають .
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02.02.2024 07:37 Ответить
Ви тільки подумайте над цим:

The report details a stockpile of 5.5 million cluster munitions containing about 728.5 million submunitions. This figure, however, does not appear to be a full accounting of cluster munitions available to U.S. forces. In particular, the tally does not include cluster munitions that are part of the War Reserve Stocks for Allies (WRSA). Human Rights Watch has previously reported that the U.S. inventory, including WRSA, totaled about one billion submunitions.

Більш мільона касетних *********** (ракети/155mm) в черзі на утілізацію. Із 5.5-7+ мільйонів. Якщо не проарєстовичити, як Тайпани, можна щось виклянчити. Якщо ти дипломат, а не гравець пісюном на роялі.
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02.02.2024 08:15 Ответить
як ви досі не розумієте все залежить не від піськограя , від старого діда в овальному кабінеті ? Порошенку не давали зброї , а він дипломат . все дуже просто США і Німеччина не хочуть перемоги України . вони ведуть нас до кровавої нічиєї . зброю можно було постачати з березня 2022 , але чекали , давали чайними ложками .
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02.02.2024 08:27 Ответить
Я розумію. Але я розумію і діда. Давати багато зброї нарцису-наркоману, якого контролює ФСБ чи там ГРУ? Який узурпує владу через 2 місяці? Це буде кінець дідовіх виборів (зараз ще є шанси, якшо Хейлі зниметься з перегонів і рептілоїди закенедят Трампа, наприклад).
Пороху не давали нічого, тому що було негласне ембарго на зброю. Тому йому довелось піти, щоб показати заходу, що ми - не автократія. (Що я персонально думаю про цю стратегію - це інша тема, стисло і без матюків - це була велика помилка). На жаль, ми отримали за це 24.02.22. Але більшість питань було знято, хоча і не швидко (демократії все роблять дуже повільно), і дійшло до касетних та F-16. Порох з 2022 отримав би більше і швидше, але маємо те, що маємо.
Так, захід готується до війни, але як завжди, робить це повільно і за наш рахунок. А у нас немає вибору. Точніше - є, з 31.03.
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02.02.2024 08:48 Ответить
зброю дають не піськограю , а ЗСУ ! гинуть не родичі зе а звичайні українці і в першу чергу через не хватку зброї гинуть солдати ЗСУ . все інше це тупі відмазки . ембарго на жертву агресії яка відала ЯЗ це просто підло ! майбутнім американцям буде соромно за їхню сьогоднішню владу і доведеться не одноразово вибачатись перед українцями .
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02.02.2024 11:28 Ответить
Емоційно я Вас розумію. Але політикам це не цікаво. Головне - виграти вибори.
І щось я не пам'ятаю, щоб американці вибачались перед Південним В'єтнамом або тими, хто їх підтримував у Афганістані. Також не будуть вибачатись перед Європой, коли Трамп притормозить підтримку. Сильні не вибачаються перед слабкими, не в realpolitik.
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02.02.2024 11:38 Ответить
старі пердуни лізуть на вибори їм пора йти годувати курей на ранчо . доведеться вибачатись звісно це буде не завтра . вже вибачались перед індіанцями .не рівняй Афганістан який сам не захотів жити цивілізовано і Україну яка хоче бути в Європі в НАТО в якої забрали зброю і наклали ембарго під час нападу . сраний суд оон не визнав терориста терористом ! це може бути кінець розвитку цивілізації , далі тільки в низ .
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02.02.2024 11:53 Ответить
У демократів банально немає кандидатів. От Ви знаєте, хто є суперниками старого пердуна на праймериз? І ніхто не знає, їхні рейтинги в межах статистичної похибки (насправді, це заможний єврєй та 71-річна тітка). І що робити? Якщо Байден зниметься с перегонів (по здоров'ю, наприклад), це 100% легка перемога для Трампа. І я вважаю, що Ви ще будете згадувати Байдена, як непоганий варіант. Могло бути гірше, наприклад, ще більше Обами.
Мертвим вибачення не потрібні, я взагалі, як професійний песіміст, схиляюсь до того, що не буде ні перед ким вибачатись, ні кому. Взагалі.
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02.02.2024 12:10 Ответить
немає чи не хочуть складати конкуренцію діду ? є віце президент США чому вона не йде на вибори ? як Байден збирається керувати ще 5 років ? в такому віці небезпечно керувати авто не те що країною ! для мене гарний президент США Бен Ходжес .
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02.02.2024 12:32 Ответить
Мабуть, немає кандидатів з достатнім рейтингом, у яких забажають вкладаться спонсори. Харріс йде як віце, може бути балотуватись після терміну Трампа (якщо після нього взагалі щось залишиться).
Ходжес - непоганий варіант, але він був республіканцем, зараз "безпартійний". Тобто, шансів на перемогу, як незалежний кандидат - 0.0%.
Але пан Ходжес має гідність:
"I left the Republican Party to become an Independent when the RNC said that January 6 was "legitimate political discourse".
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02.02.2024 12:39 Ответить
Ходжес має не тільки гідність, а щей розум ! ви не відповіли як старий дід збирається керувати країною ще 5 років ? що це за спонсори які вкладають гроші в руїну ?
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02.02.2024 12:49 Ответить
Відверто - я не знаю. Але він і не буде керувати. Він програє. Залишається лише сподіватись, що Трампа "виключать", Хейлі буде непоганим (навіть в порівнянні з Байденом) варіантом.
Що до спонсорів: Сорос, Блумберг, etc. Подивитись детальніше можна тут, наприклад: https://www.opensecrets.org/elections-overview/biggest-donors
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02.02.2024 12:59 Ответить
тоді це не вибори ,а лотерея .вкладають гроші сподіваючись повернути більше .
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02.02.2024 13:03 Ответить
Згоден з Вами.
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02.02.2024 08:56 Ответить
я думаю, що постачання зброї СВІДОМО гальмують агенти рZZукого міра "Секретарка" з позивним козирь, різні безуглі, деякі послиці на кшталт вінідіктавай та таранів....

та в кінці-кінців ЗЕкорупція в МО....
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02.02.2024 10:27 Ответить
на постачання зброї зе -влада майже не впливає . захотів Макрон і першим передав танки і пофіг на дзвінки в кремль . хочуть німці торгувати з кацапами і плювати їм на нас . Байден не дає танки і Атакамс та забороняє стріляти по кацапії . як вплинути на нього ?
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02.02.2024 11:34 Ответить
Це ті представники, що нічого не бачили на Донбасі до 2022 року?
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02.02.2024 08:00 Ответить
100%
гроші НЕ пахнуть....бізнес на крові....нічого нового..
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02.02.2024 10:28 Ответить
Кратко. Параша должна быть превращена в любимый ими радиоактивный пепел. Точка.
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02.02.2024 08:00 Ответить
Звичайний попіл і щебінь теж непогано
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02.02.2024 08:11 Ответить
Не зрозуміло. Всі кричать: "путін не зупиниться, путін піде далі", але реально зупинити путіна раз і назавжди ніхто не поспішає. Чому?
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02.02.2024 08:05 Ответить
Бо грощі не пахнуть....
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02.02.2024 09:36 Ответить
шедевр пацієнтів божевільні:
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02.02.2024 08:17 Ответить
Беззащитный Мирный Ракетный корабль....

Це прямо Диво публіцистики

російського слова 🤔🤔🤣🤣🤣
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02.02.2024 08:39 Ответить
сім'ям членів екіпажу "івановца" дадуть на згадку:
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02.02.2024 08:46 Ответить
щось згадалися мені руZZкі писакі шолахав, фадєєв, астровскій...і звичайно льонька...

льонька брєжнєв...з його "малай зімльой"....
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02.02.2024 10:32 Ответить
 
 