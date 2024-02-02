Россия не остановится, аппетиты Путина выходят далеко за пределы Украины, – представитель США в ОБСЕ
Россия представляет угрозу не только Украине, но и многим другим государствам и идет речь не только о соседних с РФ территориях. Ведь присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее армии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил советник по вопросам контроля над вооружениями миссии США Даниэль Вартко.
"История изобилует примерами, иллюстрирующими, почему диктаторов нельзя и не нужно умиротворять. Когда диктаторов умиротворяют, а не противостоят их агрессии, они просто вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. Риски и угрозы глобальному миру и безопасности будут продолжать расти" – отметил в начале своего выступления американский дипломат.
Он отметил, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "наличие независимого государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом к возобновлению военных действий".
По мнению Вартко, это говорит о том, что российская агрессия может выйти далеко за пределы Украины.
"Речь идет, по сути, о том, что само существование независимых стран Балтии - когда-то завоеванных и включенных сначала в состав царской, а затем в состав советской империи - "является постоянным поводом для возобновления военных действий". Существование независимых государств в Центральной Азии - Казахстана , Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - "постоянный повод для военных действий". Существование независимых государств Грузии, Армении и Азербайджана - "постоянный повод для военных действий", - заявил представитель американской миссии в ОБСЕ.
Вартко отметил, что риск военного столкновения существует для Польши, Финляндии, Беларуси, Молдовы и Турции, ведь все они содержат по крайней мере часть территории, которая когда-то контролировалась Российской или Советской империями.
"Я не придумываю и не пугаю. Российская война против Украины подпитывается именно этим оправданием. И Россия уже начала выступать с завуалированными и открытыми угрозами применения силы против других ближайших соседей", - сказал он.
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Це як простий дріб:
МОЖУ/ХОЧУ.
Можу 1, хочу 1000, в результаті отримаєш 1/1000 від того, що хочеш
Але він за своєю природою тупий вуличний бандит, який покладається не на розум і терпіння, а на кулак і насильство. Тому й таки результати на сьогодні. Не тільки ніхто до Росії не прийшов, але й пішли ті, хто з нею вже був. Вірменія офіційно заявила, що у політичному та військовому аспекті виходить із союзу з росією
The report details a stockpile of 5.5 million cluster munitions containing about 728.5 million submunitions. This figure, however, does not appear to be a full accounting of cluster munitions available to U.S. forces. In particular, the tally does not include cluster munitions that are part of the War Reserve Stocks for Allies (WRSA). Human Rights Watch has previously reported that the U.S. inventory, including WRSA, totaled about one billion submunitions.
Більш мільона касетних *********** (ракети/155mm) в черзі на утілізацію. Із 5.5-7+ мільйонів. Якщо не проарєстовичити, як Тайпани, можна щось виклянчити. Якщо ти дипломат, а не гравець пісюном на роялі.
Пороху не давали нічого, тому що було негласне ембарго на зброю. Тому йому довелось піти, щоб показати заходу, що ми - не автократія. (Що я персонально думаю про цю стратегію - це інша тема, стисло і без матюків - це була велика помилка). На жаль, ми отримали за це 24.02.22. Але більшість питань було знято, хоча і не швидко (демократії все роблять дуже повільно), і дійшло до касетних та F-16. Порох з 2022 отримав би більше і швидше, але маємо те, що маємо.
Так, захід готується до війни, але як завжди, робить це повільно і за наш рахунок. А у нас немає вибору. Точніше - є, з 31.03.
І щось я не пам'ятаю, щоб американці вибачались перед Південним В'єтнамом або тими, хто їх підтримував у Афганістані. Також не будуть вибачатись перед Європой, коли Трамп притормозить підтримку. Сильні не вибачаються перед слабкими, не в realpolitik.
Мертвим вибачення не потрібні, я взагалі, як професійний песіміст, схиляюсь до того, що не буде ні перед ким вибачатись, ні кому. Взагалі.
Ходжес - непоганий варіант, але він був республіканцем, зараз "безпартійний". Тобто, шансів на перемогу, як незалежний кандидат - 0.0%.
Але пан Ходжес має гідність:
"I left the Republican Party to become an Independent when the RNC said that January 6 was "legitimate political discourse".
Що до спонсорів: Сорос, Блумберг, etc. Подивитись детальніше можна тут, наприклад: https://www.opensecrets.org/elections-overview/biggest-donors
та в кінці-кінців ЗЕкорупція в МО....
гроші НЕ пахнуть....бізнес на крові....нічого нового..
Це прямо Диво публіцистики
російського слова 🤔🤔🤣🤣🤣
льонька брєжнєв...з його "малай зімльой"....