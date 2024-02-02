Россия не остановится, аппетиты Путина выходят далеко за пределы Украины, – представитель США в ОБСЕ

Россия представляет угрозу не только Украине, но и многим другим государствам и идет речь не только о соседних с РФ территориях. Ведь присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее армии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил советник по вопросам контроля над вооружениями миссии США Даниэль Вартко.

"История изобилует примерами, иллюстрирующими, почему диктаторов нельзя и не нужно умиротворять. Когда диктаторов умиротворяют, а не противостоят их агрессии, они просто вызывают еще больше хаоса, смертей и разрушений. Риски и угрозы глобальному миру и безопасности будут продолжать расти" – отметил в начале своего выступления американский дипломат.

Он отметил, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "наличие независимого государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом к возобновлению военных действий".

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По мнению Вартко, это говорит о том, что российская агрессия может выйти далеко за пределы Украины.

"Речь идет, по сути, о том, что само существование независимых стран Балтии - когда-то завоеванных и включенных сначала в состав царской, а затем в состав советской империи - "является постоянным поводом для возобновления военных действий". Существование независимых государств в Центральной Азии - Казахстана , Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - "постоянный повод для военных действий". Существование независимых государств Грузии, Армении и Азербайджана - "постоянный повод для военных действий", - заявил представитель американской миссии в ОБСЕ.

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Вартко отметил, что риск военного столкновения существует для Польши, Финляндии, Беларуси, Молдовы и Турции, ведь все они содержат по крайней мере часть территории, которая когда-то контролировалась Российской или Советской империями.

"Я не придумываю и не пугаю. Российская война против Украины подпитывается именно этим оправданием. И Россия уже начала выступать с завуалированными и открытыми угрозами применения силы против других ближайших соседей", - сказал он.