За сутки произошло 63 боевых столкновения, враг атаковал ВСУ на 7 направлениях, - Генштаб

Украинские защитники отразили вражеские атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку окупантов в районе Тернов Донецкой области.

Смотрите: Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на южном направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окуржить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Читайте: В течение суток произошло 58 боестолкновений. 20 из них - на Авдеевском направлении, - Генштаб

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.