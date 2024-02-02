Атаки РФ на гражданские объекты являются военными преступлениями и свидетельствуют о нежелании мира, - ЕС в ОБСЕ

Постоянные атаки России против гражданских лиц и гражданских объектов Украины являются военным преступлением, но также свидетельствуют о нежелании мира со стороны Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза по поводу продолжающейся агрессии РФ против Украины, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Преднамеренное направление атак против гражданских лиц и гражданских объектов является военным преступлением, и все виновные должны и будут привлечены к ответственности. Постоянный характер таких атак, их интенсификация и рост числа жертв являются четкими свидетельствами полного отсутствия приверженности Кремля к миру и его пренебрежение международным правом, которое лежит в основе базирующегося на правилах порядка", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Евросоюзе выразили обеспокоенность по поводу ситуации на временно и незаконно оккупированных Россией украинских территориях, которая "продолжает ухудшаться с приближающимся вторым годом с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

Вместе с тем, в ЕС призвали Россию "немедленно прекратить систематическое жестокое обращение с украинскими военнопленными и гражданскими заложниками на временно и незаконно оккупированных территориях Украины и России". "Мы требуем немедленного освобождения всех лиц, незаконно лишенных свободы, включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ. Мы особенно обеспокоены недавними сообщениями о резком ухудшении состояния здоровья одного из бывших сотрудников СММ, который срочно нуждается в медицинской помощи", - говорится в заявлении.

Ситуация с депортированными украинскими детьми

В заявлении ЕС также обращается внимание на то, что в начале 2024 года в России произошли законодательные изменения, "которые снова вызывают наши опасения за судьбу почти 20 000 украинских детей, депортированных из родительских домов".

"Указ президента Путина от 4 января, позволяющий предоставлять российское гражданство детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, указывает на намерение России легализовать их депортацию или принудительное перемещение – действия, запрещенные международным гуманитарным правом и Римским статут, что является дальнейшим нарушением международного права "Мы вновь призываем Россию и Беларусь немедленно обеспечить безопасный возврат в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц", - отмечается в заявлении.

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