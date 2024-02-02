Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 060 человек (+830 за сутки), 6331 танк, 9274 артсистемы, 117 92 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 387060 (+830) человек,
- танков - 6331 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,
- РСЗО - 978 (+2) ед,
- средства ПВО - 663 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5),
- крылатые ракеты – 1847 (+1),
- корабли /катера - 24 (+1) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,
- специальная техника - 1470 (+8)
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+15 Микола Січень #584507
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Це майор, підполковник. В окремих (окрема В/Ч) ескадрільях дальньої авіації - полковник.
спецтехніка - 185
жовтень 1 364 (521/843) і грудень 1 134 грудень (419/715), а у 22-му тричі на початку вторгнення:
березень 1 332 (427/905), квітень 1 121 (401/720), травень 1 207 (335/875)
Звідси і місячні рекорди
Танки 521 - жовтень 23-го
ББМ 905 - березень 22-го
На разі чекаємо на ювілейні 400 тис. десь на 18-20 лютого, що в свою чергу вже виведе цю зиму на рекорд по утилізації русні (70 тис + 7-9 тис ще до кінця зими).
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
Взагалі то, не - не получиться, а не вийде, но то таке, головне - Патєрь нєт ))
інтересно однако