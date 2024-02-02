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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 060 человек (+830 за сутки), 6331 танк, 9274 артсистемы, 117 92 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 387060 (+830) человек,
  • танков - 6331 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,
  • РСЗО - 978 (+2) ед,
  • средства ПВО - 663 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5),
  • крылатые ракеты – 1847 (+1),
  • корабли /катера - 24 (+1) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,
  • специальная техника - 1470 (+8)

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Втрати ворога за добу

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+15
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02.02.2024 08:31
+15
Минув 3631 день москальсько-української війни.
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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02.02.2024 08:58
+14
Єноте-реквієм по пушкарям.
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02.02.2024 08:26
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Єноте-реквієм по пушкарям.
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02.02.2024 08:26 Ответить
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02.02.2024 08:31 Ответить
Літаки знову не вписали.
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02.02.2024 08:26 Ответить
Зате командира ескадрілї "вписали", генерал-лейтенант Александр Татаренко - мабуть запроданець.
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02.02.2024 08:42 Ответить
З яких пір генерал - лейтенанти стали командувати ескадрільями?
Це майор, підполковник. В окремих (окрема В/Ч) ескадрільях дальньої авіації - полковник.
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02.02.2024 08:53 Ответить
А це ще окреміша - авіаційна ескадрилья винищувального полку Кримського розливу. Генералів добіса, а генеральських посад не хватає, або бухав більше за інших.
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02.02.2024 09:32 Ответить
спецтехніка та логістика за минулий місяць - рекорди.
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02.02.2024 08:29 Ответить
Не зрозумів, поясни.
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02.02.2024 08:35 Ответить
логістика - 937
спецтехніка - 185
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02.02.2024 08:41 Ответить
Ну якщо так то да, а ще сумісна броня (танки/ББМ) закрила тисячу 1 025 (339/686) чому це принципово, бо за минулий рік таке було тільки двічі:
жовтень 1 364 (521/843) і грудень 1 134 грудень (419/715), а у 22-му тричі на початку вторгнення:
березень 1 332 (427/905), квітень 1 121 (401/720), травень 1 207 (335/875)

Звідси і місячні рекорди
Танки 521 - жовтень 23-го
ББМ 905 - березень 22-го

На разі чекаємо на ювілейні 400 тис. десь на 18-20 лютого, що в свою чергу вже виведе цю зиму на рекорд по утилізації русні (70 тис + 7-9 тис ще до кінця зими).
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02.02.2024 09:22 Ответить
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02.02.2024 08:33 Ответить
Ще і Орбана на дупу посадили..
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02.02.2024 08:33 Ответить
Є підозра ,що при посадці тієї дупи , був задіяний чималий прутень
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02.02.2024 09:08 Ответить
Якщо знищено корабель, то він не 24-й, а 25-й. Це вже 50% всього чорноморського флоту.
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02.02.2024 08:37 Ответить
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02.02.2024 08:40 Ответить
25 корыт - своеобразный юбилейчик
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02.02.2024 08:54 Ответить
Минув 3631 день москальсько-української війни.
133!! одиниці техніки, 1! кораблик та 830! чумардосів.
Арта 48!!, броня 28, логістика 49!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 387 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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02.02.2024 08:58 Ответить
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02.02.2024 09:01 Ответить
Кораблик задокументували файно, москалям не получиться верещати що Патєрь нєт ))
Взагалі то, не - не получиться, а не вийде, но то таке, головне - Патєрь нєт ))
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02.02.2024 12:02 Ответить
я давно за артою стежу. в останні дні арта дуже радує!
інтересно однако
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02.02.2024 09:12 Ответить
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02.02.2024 09:36 Ответить
То ж кацапи і кажуть: "дяди ваівалі"...
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02.02.2024 09:51 Ответить
 
 