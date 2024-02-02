Общие боевые потери РФ с начала войны – около 387 060 человек (+830 за сутки), 6331 танк, 9274 артсистемы, 117 92 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 387 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 387060 (+830) человек,

танков - 6331 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,

артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,

РСЗО - 978 (+2) ед,

средства ПВО - 663 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5),

крылатые ракеты – 1847 (+1),

корабли /катера - 24 (+1) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,

специальная техника - 1470 (+8)

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