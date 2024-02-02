Россияне за прошедшие сутки нанесли 2 ракетных и 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят удары и совершают обстрелы не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В целом враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационным ударам подверглись: Волчанск, Ольховатка, Колодезное, Синьковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино Авдеевка, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Угледар, Новодонецкое, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новокаиры, Червоный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.