Падение Ил-76: Украина просила вернуть тела. Россия на это не идет, - ГУР

Украина обращалась к России касательно возвращения тел украинских военнопленных, якобы погибших в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он рассказал, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.

Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.

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Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.

"По информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока российская сторона на это не идет.

Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования по не только обстоятельствам падения самолета Ил-76, а по выяснению, что же на самом деле находилось внутри - были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа. Пока Россия не подтвердила процесс, касающийся международного открытого расследования", - сказал Юсов.

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Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.