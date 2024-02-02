Падение Ил-76: Украина просила вернуть тела. Россия на это не идет, - ГУР
Украина обращалась к России касательно возвращения тел украинских военнопленных, якобы погибших в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он рассказал, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.
Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.
Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.
"По информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока российская сторона на это не идет.
Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования по не только обстоятельствам падения самолета Ил-76, а по выяснению, что же на самом деле находилось внутри - были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа. Пока Россия не подтвердила процесс, касающийся международного открытого расследования", - сказал Юсов.
Падение Ил-76 в Белгородской области РФ
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.
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Певно вже зв'язуються з рідними тих, чиї прізвища опубліковані, та розповідають, що це Україна не хоче забирати тіла. Пропонують отримати їх за посередництва "трєтьіх стран", на кшталт Угорщини або БРСР.
На них і буде направлена операція "ваші ЗСУ убілі своіх, а тєпєрь нє хотят, чтоби всплилі доказатєльства".
Проблема в тому, що факт - в руках русні.
Як його можна підтвердити або спростувати без участі русні?
Немає доказів, що полонені там були. Але немає і доказів, що їх там не було.
Їх там могло бути не 60+, а набагато менше. У якості "живого щита" для БК.
Як використати цю ситуацію на користь України?
Бо товаріщєй напевно вчили і ще такому: коли факти не на твою користь, сій сумніви, створюй невизначеність, а потім розкривай цю невизначеність на свою користь. З МН17 так діяли.
Русня цим користується на повну.
Між іншим, як зараз озвучують росЗмі по світу версію падіння ІЛ? Як пояснюють відсутність тіл? Згоріли вщент?
Не здивуюсь, якщо ФСБ зараз "обрабатує" родичів полонених до стану "дааалой Залужного!". :/
Звісно, вони з родичами працюють. Сбілі ваші, а тєпєрь нє хотят отдавать тєла. Трєбуйтє справєдлівості!
Кримінальну справу проти судді тандира,який п'яний збив на смерть нацгвардійця на блок-посту,призупинено.Там і в строки не вклалися,і ще якісь терміни юридичні,я й не вимовлю,але суть зрозуміла.
Теплий кабінет, дебелий оклад, відпустка, тандир видав матеріальну допомогу - всі б так жили....
П.С.
Це стосується не кримінальної справи, а відсторонення від судійства!
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
Але чи були на борту полонені, достеменно знає тільки русня.
"По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества."
В такому випадку ,наші б розвідники та офіційні представники в перші б години ,повинні були б сказати,Так або НІ.... а не мурижити,і вичікувати... А якраз зробили навпаки,щоб люди самі здогадувались.
як така версія?
Спочатку через корупцію "проє**лі контракти з" Байрактар, тепер по F-18 Hornet... ВВС України відмовилися від австралійських F-18 Hornet, назвавши їх «сміттям, що літає». Про це пише газета Australian Financial Review. За інформацією видання, це фактично поклало край угоді щодо винищувачів. За словами оборонного підрядника, який брав участь у переговорах між обома країнами, через ці проблеми відносини стали напруженими. Прізвище ідіотів в студію!
Кураторам це не сподобалось, і вони далі команду.
Наш пілот дорожче за того борта.
Може можна було взяти на розборку, щоб переставити деякі натівські модулі на наші літаки? Наприклад, пілони для Таурусів, може і Щольц тоді заворушиться? Для тренування пілотів? Але ніт.
Навіть якщо їх неможливо використати, можна було відмовити дипломатично, а не як гопнік з кварталу.
Кластерні ********** с відмовою 3% нам тоже не потрібні, я так розумію? То давайте пішлемо цигана Байдена в дупу.
На таку дипломатичну пропозицію була такаж дипломатична відповідь.
не манипулюйте питаннями. до чого тут кластерні ********** та Байден?
Байден до того, що там відмова 3%, а дякувати треба, як за 0%. Кляти цигани.
Can an F-18 pilot fly an F-16?
Yes, almost certainly they could jump from one to the other and fly it. Most of the training involved for pilots on new aircraft is about weapons employment and emergency procedures.
Все інше до того не має відношення.
що на тому літаку були українські полонені, а вже потім писки відкривайте,
бо якщо українців на тому літаку не було, а доказів ніхто ніде не бачив,
а ви будете наполягати?
то кацапня по тому списку всіх повбиває, познущяеться над тілами вбитих
і віддасть куски тіл...
бо в тому списку пару хлопців обміняних.
дуже негарний список - розстрільний,
бо по любому сценарію вони вже не живі...
дай Боже, щє не закатованих кацапнею хлопців...
зелена нетерплячка ротом і повна відсутність мозоку - це девіз влади.