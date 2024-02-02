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Новости Война
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Падение Ил-76: Украина просила вернуть тела. Россия на это не идет, - ГУР

бєлгород

Украина обращалась к России касательно возвращения тел украинских военнопленных, якобы погибших в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он рассказал, что обмен военнопленными 31 января стал "почти завершением" сорванной операции в день инцидента с Ил-76. По его словам, в рамках обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января.

Кроме 65 человек из списка, который обнародовали подконтрольные Кремлю пропагандисты РФ.

Смотрите: Место падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.

"По информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока российская сторона на это не идет.

Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования по не только обстоятельствам падения самолета Ил-76, а по выяснению, что же на самом деле находилось внутри - были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа. Пока Россия не подтвердила процесс, касающийся международного открытого расследования", - сказал Юсов.

Также читайте: Лубинец о падении Ил-76 в РФ: Красный Крест не требует ничего от россиян

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Автор: 

военнопленные (1067) самолет (3589) Белгород (449) ГУР (423)


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Топ комментарии
+11
Так що "обмінювать" - якщо обмінювать нема чого? Вони притягли увагу до факту авіакатастрофи і "прив"язали" до неї загибель військовополонених Тепер треба передавать тіла Але у жертв авіакатастроф є специфічні ознаки смерті - і їх "змухлювать" доволі важко А на Заході "на низькому старті" завмерла купа судмедекспертів - спеціалістів з авіакатастроф Як тільки тіла потраплять в їх руки - вони їх "розберуть на молекули" І правда спливе на поверхню а кацапи в черговий раз виявляться "в жопі" тому й "упираються рогом"
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02.02.2024 09:14
+10
питання в іншому.
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
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02.02.2024 08:55
+10
не було там полонених, тому і нічого обговорювать.
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02.02.2024 08:59
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Правила форума Совет форумчан
Вони "триматимуть інтригу", це їм вигідно.
Певно вже зв'язуються з рідними тих, чиї прізвища опубліковані, та розповідають, що це Україна не хоче забирати тіла. Пропонують отримати їх за посередництва "трєтьіх стран", на кшталт Угорщини або БРСР.
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02.02.2024 08:51 Ответить
Так що "обмінювать" - якщо обмінювать нема чого? Вони притягли увагу до факту авіакатастрофи і "прив"язали" до неї загибель військовополонених Тепер треба передавать тіла Але у жертв авіакатастроф є специфічні ознаки смерті - і їх "змухлювать" доволі важко А на Заході "на низькому старті" завмерла купа судмедекспертів - спеціалістів з авіакатастроф Як тільки тіла потраплять в їх руки - вони їх "розберуть на молекули" І правда спливе на поверхню а кацапи в черговий раз виявляться "в жопі" тому й "упираються рогом"
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02.02.2024 09:14 Ответить
Це так. Але спробуйте пояснити родичам.
На них і буде направлена операція "ваші ЗСУ убілі своіх, а тєпєрь нє хотят, чтоби всплилі доказатєльства".
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02.02.2024 09:21 Ответить
Знаєш - мене вчили діять так: якщо ти стоїш перед фактом на який ти не можеш вплинуть чи змінить - постарайся використать його у своїх інтересах
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02.02.2024 09:45 Ответить
І руснявих спеців вчили точно так само.
Проблема в тому, що факт - в руках русні.
Як його можна підтвердити або спростувати без участі русні?
Немає доказів, що полонені там були. Але немає і доказів, що їх там не було.
Їх там могло бути не 60+, а набагато менше. У якості "живого щита" для БК.
Як використати цю ситуацію на користь України?
Бо товаріщєй напевно вчили і ще такому: коли факти не на твою користь, сій сумніви, створюй невизначеність, а потім розкривай цю невизначеність на свою користь. З МН17 так діяли.
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02.02.2024 09:56 Ответить
Боюсь, що люди прізвища яких оприлюднили полулюди кацапорилі могли бути закотовані та вбиті ще до того, як наше ППО збило літак. А таким чином північний монгольський улус хоче офіційно смерть цих людей списати на Україну.
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02.02.2024 09:15 Ответить
Ну, тушку герасімова вони точно не повернуть. А було щось ще? Може краще не підігрувати москалям та Zє в іпсе проти Залужного?
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02.02.2024 08:51 Ответить
В тому-то і біда, що ми точно не знаємо, і знати не можемо.
Русня цим користується на повну.
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02.02.2024 09:02 Ответить
Як би було щось, кацапня вже трясла би фото зі "вбитими фошисським Київським режимом" полоненими в радбезі ООН. Просто трупи заздалегідь не підготували, а завоз такої кількості буде помітно навіть з невійськових супутників.
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02.02.2024 09:17 Ответить
Ця операція спрямована на родичів полонених, ну і за кордон. Будуть казати "Украіна нє хочєт, чтоби всплилі доказатєльства, что оні самі сбілі самольот с плєннимі, потому всячєскі пєтляют".
Між іншим, як зараз озвучують росЗмі по світу версію падіння ІЛ? Як пояснюють відсутність тіл? Згоріли вщент?
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02.02.2024 09:23 Ответить
Да вони і з літаком Качинського досі пєтляют. І це працює...
Не здивуюсь, якщо ФСБ зараз "обрабатує" родичів полонених до стану "дааалой Залужного!". :/
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02.02.2024 09:30 Ответить
Навіть МН17 не визнали, хоча рішення суду вже є. Просувають свою версію "Україна збила".
Звісно, вони з родичами працюють. Сбілі ваші, а тєпєрь нє хотят отдавать тєла. Трєбуйтє справєдлівості!
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02.02.2024 09:32 Ответить
Нету тела - нету дела.
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02.02.2024 08:54 Ответить
Ще одна «радісна»звістка.
Кримінальну справу проти судді тандира,який п'яний збив на смерть нацгвардійця на блок-посту,призупинено.Там і в строки не вклалися,і ще якісь терміни юридичні,я й не вимовлю,але суть зрозуміла.
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02.02.2024 08:55 Ответить
Там є "поважна" причина - члєн ВРП, який мав готувати документи для розгляду вирішив дриснути у відпустку і заявив, що не встигає....
Теплий кабінет, дебелий оклад, відпустка, тандир видав матеріальну допомогу - всі б так жили....
П.С.
Це стосується не кримінальної справи, а відсторонення від судійства!
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02.02.2024 09:42 Ответить
Де ж наш крутий супутник,за допомогою якого можна отримати детальні знімки місця падіння літака?
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02.02.2024 08:55 Ответить
питання в іншому.
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
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02.02.2024 08:55 Ответить
Розвідники можуть знати, збили ЗСУ той літак чи впав він не з нашої вини.
Але чи були на борту полонені, достеменно знає тільки русня.
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02.02.2024 08:58 Ответить
Ми збили воєнно - транспортний літак країни агресора в зоні бойових дій, це все, що треба тобі знати!
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02.02.2024 09:08 Ответить
ну і добре. я все зрозумів. все, як у кацапів. а хто, буде сувати свій ніс, відберуть житло.
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02.02.2024 09:37 Ответить
У кацапів кажуть , любопытной Варваре нос оторвали, якщо що, житло не відбирають.
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02.02.2024 09:48 Ответить
оу. да ти, я бачу, дуже обізнаний на лаптях.

"По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества."
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02.02.2024 09:56 Ответить
скоро будуть. там уже готують новий закон "за діскрідітацию армії"..
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02.02.2024 16:18 Ответить
Ви знаєте, я дуже поважаю роботу наших розвідників, але немає відповіда, чому Аристович виїхав за кордон, прикриваючись листом нашої розвідки? Чому ксіву розвідки має малорос Червоненко і ше один "слуга-малорос" Шевченко? А скільки виїхало за кордон тих, хто мав захищати Україну, прикриваючись документами розвідки? А пам'ятаєте, коли СБУ застрелили одного з переговірників з кацапами і він, як пізніше виявилося був співробітником нашої розвідки&
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02.02.2024 10:37 Ответить
мутна ця вся історія. Кацапи брешуть...наші щось чітко, не домовляють. Немає чіткої позиції..
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02.02.2024 08:59 Ответить
не було там полонених, тому і нічого обговорювать.
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02.02.2024 08:59 Ответить
"не було там полонених...."
В такому випадку ,наші б розвідники та офіційні представники в перші б години ,повинні були б сказати,Так або НІ.... а не мурижити,і вичікувати... А якраз зробили навпаки,щоб люди самі здогадувались.
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02.02.2024 09:06 Ответить
а якщо зелені хочуть використати момент і з*їсти Залужного тому і мурижать і вичікують
як така версія?
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02.02.2024 09:09 Ответить
навіщо коментувати кацапську очевиднгу брехню.
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02.02.2024 09:12 Ответить
їх просто ще не встигли "підготувати"....
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02.02.2024 09:02 Ответить
схоже на те
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02.02.2024 09:03 Ответить
HolodnoЯrskiy

Спочатку через корупцію "проє**лі контракти з" Байрактар, тепер по F-18 Hornet... ВВС України відмовилися від австралійських F-18 Hornet, назвавши їх «сміттям, що літає». Про це пише газета Australian Financial Review. За інформацією видання, це фактично поклало край угоді щодо винищувачів. За словами оборонного підрядника, який брав участь у переговорах між обома країнами, через ці проблеми відносини стали напруженими. Прізвище ідіотів в студію!

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02.02.2024 09:02 Ответить
"Flying trash" .
Кураторам це не сподобалось, і вони далі команду.
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02.02.2024 09:05 Ответить
там вкрай старі борти з БРЛС, які не набагато далі бачать, ніж наші Су-27. Після десятиріч модернізацій там нема ні одного схожого борта - всі різні, ******** обслуговувати.
Наш пілот дорожче за того борта.
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02.02.2024 09:17 Ответить
Все одно, розмовляти по-криворожськи с потенційними донорами не можна. Але зелені ж по іншому не вміють.
Може можна було взяти на розборку, щоб переставити деякі натівські модулі на наші літаки? Наприклад, пілони для Таурусів, може і Щольц тоді заворушиться? Для тренування пілотів? Але ніт.
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02.02.2024 09:24 Ответить
нічого там переставити не можно, не пишіть дурниць. А розмовляли, як з циганом, який впарює надутого мерина, а за те вимагає великої подяки. Тим бортам більше років, ніж нашому радянському хламу.
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02.02.2024 09:35 Ответить
Криворожський бізнес-стиль перемовин? А що, не можна було просто взяти що дають, чемненько подякувати і якось підлаштувати до використання, а не пафосно розісратися з черговими потенційними союзниками? Суки зелені, як ви *******!
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02.02.2024 09:44 Ответить
Ви точно знаєте, що не можна? Є досвід обслуговування F-18 або хоча б радянського хламу?
Навіть якщо їх неможливо використати, можна було відмовити дипломатично, а не як гопнік з кварталу.
Кластерні ********** с відмовою 3% нам тоже не потрібні, я так розумію? То давайте пішлемо цигана Байдена в дупу.
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02.02.2024 09:44 Ответить
Точно не можно.

На таку дипломатичну пропозицію була такаж дипломатична відповідь.

не манипулюйте питаннями. до чого тут кластерні ********** та Байден?
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02.02.2024 10:00 Ответить
"We don't want your flying trash" - це дипломатично? Де, в мгім(н)о? o_O
Байден до того, що там відмова 3%, а дякувати треба, як за 0%. Кляти цигани.
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02.02.2024 10:06 Ответить
І що до тренування? Теж не можна?

Can an F-18 pilot fly an F-16?

Yes, almost certainly they could jump from one to the other and fly it. Most of the training involved for pilots on new aircraft is about weapons employment and emergency procedures.
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02.02.2024 10:09 Ответить
ще раз: яка пропозиція - така і відмова.

Все інше до того не має відношення.
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02.02.2024 10:11 Ответить
Тобто, пропозиція була: "Hey, dudes, you take our flying trash. And better thank us for it on your knees, or else. Got it, m*therfuckers?" Цікаві у Вас еее... джерела.
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02.02.2024 10:25 Ответить
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02.02.2024 10:45 Ответить
спочятку доведіть стовідсотково,
що на тому літаку були українські полонені, а вже потім писки відкривайте,
бо якщо українців на тому літаку не було, а доказів ніхто ніде не бачив,
а ви будете наполягати?
то кацапня по тому списку всіх повбиває, познущяеться над тілами вбитих
і віддасть куски тіл...
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02.02.2024 09:11 Ответить
Цілком імовірно, що полонені зі списку вже давно закатовані кацапнею, а тепер вони намагаються скористатися ситуацією, щоб зробити винною Україну. От тільки тіл/фрагментів на місці падіння немає на жодному з фото/відео.
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02.02.2024 09:20 Ответить
і таке теж не виключно, хочя надія трохи гріє душу,
бо в тому списку пару хлопців обміняних.
дуже негарний список - розстрільний,
бо по любому сценарію вони вже не живі...
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02.02.2024 09:28 Ответить
Якби на борту були наші військовополонені, то кадри з їхніми обгорілими тілами русня вже прокрутила б на усіх світових змі під байку про те, що літак збили ЗСУ. А так...немає тіл.
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02.02.2024 09:24 Ответить
саме про те і написав - не треба поспішати вимагати тіла,
дай Боже, щє не закатованих кацапнею хлопців...
зелена нетерплячка ротом і повна відсутність мозоку - це девіз влади.
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02.02.2024 09:33 Ответить
Немає там ніяких тіл крім тіл кацапських пілотів і знищених рает до комплексів С-300.
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02.02.2024 09:34 Ответить
Мені здається ,що аби тіла були, рашка підняла б такий несамовитий вереск, що в усіх би вуха позакладало. Це був би інфопривід запустити хейп, а це те ,що пропагандони вміють і *******. Так що на питання : ---"а бил лі мальчік?",відповідаємо : --мальчіка не було , або був такий, якого не слід було б бачити нікому. З високорангових іранців чи хамасиків ніхто не зникав ,доречі??
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02.02.2024 09:46 Ответить
Ну естественно там не было пленных. Возможно сейчас они заняты убииством пленных. И наберут 65 тел и могут сказать это есть тела после катастрофы. Для убедительности предварительно "обработав" трупов как следует. На это у них найдутся и технологии и специалисты. Все можно ожидать.
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02.02.2024 11:05 Ответить
Якщо ГУР знало,що що на борту цього літака були українські війсковополонені, тоді чому про це не відав Залужний???
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02.02.2024 11:11 Ответить
Збитий літак з полоненими, був підставою для звільнення Залужного. Досить глянути на масове обслинювання цієї теми у ЗМІ і розмита позиція влади і ГУР. Чорновіл задвинув версію.
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02.02.2024 14:02 Ответить
 
 