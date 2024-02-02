Центр нацсопротивления получил доступ к секретным документам, в которых представители ВПК РФ жалуются на убытки

Активисты сообщества "Кіберспротив" получили доступ к документам, в которых представители российского военно-промышленного комплекса жалуются на убытки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Несовершенство российской бюрократической модели и инфляция не позволяют заводам ВПК выполнить госзаказ. Об этом говорится в письме генерального директора "Муромский приборостроительный завод" Дмитрия Фадеева, перехваченном активистами.

На правах директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области он жалуется, что заводы должны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. А покупать детали - по рыночным ценам и при этом - по предоплате.

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При этом денег у государства не хватает даже на покрытие процентов кредита, который необходимо взять, чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывести только по истечении контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены.

Следовательно, например, только на производстве системы навигации "изделие 1Т146" Муромский завод получил 70 млн рублей ущерба. Таким образом завод не может выполнять постоянно растущий заказ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, в письме пособник оккупантов также жалуется на то, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья. Не помогает даже строительство в регионе настоящих бараков.

С письмом можно ознакомиться по ссылке (некоторая часть письма удалена из соображений секретности).

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