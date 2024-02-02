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Новости За рубежом
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Румынии следует ввести добровольную срочную службу, потому что Россия не остановится, - командующий румынской армией Георгице

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

влад,георгіце

Румынии следует срочно принять законодательную базу, которая позволила бы гражданским добровольцам проходить военную подготовку.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал новый главнокомандующий армией страны Влад Георгице, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, населению Румынии, как и всего Евросоюза, "надо быть обеспокоенным".

"Лично я, хотя и не обязательно как кадровый военный, считаю, что Российская Федерация не остановится (в Украине. – Ред.). Если она победит в Украине, ее следующей главной целью будет Молдова. Мы также увидим напряженность на Западных Балканах. Я более чем уверен, что Путин усилит свою политику в ближайшем будущем", - сказал Георгице.

Также читайте: Румыния не будет вступать ни в одну войну, - премьер Чолаку отверг заявление главы Генштаба Георгице о возможной эскалации со стороны РФ

Он отметил, что соответствующий законопроект, разработанный Министерством обороны Румынии, сейчас находится в обеих палатах парламента и, скорее всего, будет обсужден после нескольких туров местных, парламентских и президентских выборов.

Между тем, по словам командующего, он предусматривает введение срочной добровольной военной службы. Программа будет отличаться от программы для профессиональных военных, но участники будут все равно получать деньги.

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"Мы ориентируемся на возрастной сегмент от 18 до 35 лет, независимо от пола, национальности и вероисповедания - молодых людей, желающих носить военную форму. Мы должны оплачивать этот вид услуги и обучать участников основным правилам войны", - считает он.

Командующий указал на то, что корпус резервистов Румынии стареет и не сможет противостоять вызовам вооруженного конфликта: "Представьте себе 50-летнего человека, несущего военный рюкзак объемом 80 литров".

Численность профессиональной армии Румынии в настоящее время насчитывает 80 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб Румынии считает, что следующей целью России будет Молдова

Георгице, возглавивший румынскую армию в ноябре, говорит, что этого количества недостаточно в текущем геополитическом климате, и его следует увеличить на 50 процентов.

"Адекватная численность для профессиональной румынской армии должна составлять около 120 тысяч", – говорит он.
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Топ комментарии
+10
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02.02.2024 16:04
+9
Походу цей командувач-румун найшвидше дружить з "соображалкою" ніж все військове керівництво НАТО, мабуть скоро знімуть.
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02.02.2024 15:58
+6
Як швидко вони вчаться.........
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02.02.2024 15:53
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Як швидко вони вчаться.........
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02.02.2024 15:53 Ответить
Походу цей командувач-румун найшвидше дружить з "соображалкою" ніж все військове керівництво НАТО, мабуть скоро знімуть.
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02.02.2024 15:58 Ответить
А як же мантри марафонів,що кацапи уже куй без солі доїдають,що от от уже розваляться? А тут виявляється вони і на балканах можуть щось влаштувати, і в Ізраїлі конфлікт не без їх рук відбувся, і забастовки на кордонах Польщі,Румунії і Словаччини також не без кацапів обійшовся і так далі? А у нас дуже ******* похіхікати про тупих і недолугих чмобіків з котрими воюємо
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02.02.2024 15:59 Ответить
так простіше спати!!!
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02.02.2024 16:02 Ответить
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02.02.2024 16:04 Ответить
Чим служба за контрактом (добровільна угода на певний термін) відрізняється від "добровільної строкової служби"?
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02.02.2024 16:00 Ответить
відношення: розмір затрат на армію-ефективність!
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02.02.2024 16:03 Ответить
Тим, чим професійний найманий працівник відрізняється від добровільного раба...
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02.02.2024 16:58 Ответить
Щось забагато кудахтання від цих румунештів - страшно стало?
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02.02.2024 16:01 Ответить
заткни клаву бо рас туди- вже зебіл...
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02.02.2024 16:32 Ответить
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02.02.2024 16:05 Ответить
"уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об'ємом 80 літрів".
Джерело: https://censor.net/ua/n3471278

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02.02.2024 16:33 Ответить
А жінку , яка не 50 ти річна , але має 50 кг , і пре з рюкзаком в 40 кг ))) Отожжж))) А так є пане ))
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02.02.2024 18:22 Ответить
невже ви зрозуміли те чого я не писав? Смайлик "підпільник Кіндрат"- це сарказм над цитатою зверху, оскільки призовий вік українців до 60-ти років.
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02.02.2024 18:33 Ответить
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02.02.2024 19:47 Ответить
ой не слід, хлопці, ой не слід... контрактну - так.
але то якийсь румунський довбоЙовбак, СТРОКОВУ (!) службу - для ЗАХИСТУ? Seriously?!
Це як у анекдоті буде - прийде русня в румунію, а строковики їм і картоплі начистять, і плац підметуть, і дачі офіцерам відремонтують...
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02.02.2024 16:56 Ответить
у мене питання.
як це: добровільна строкова служба?
або контрактна, або примусова, як дехто, впарює україні.
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02.02.2024 17:06 Ответить
Коби не було примусової, то кацапи були б уже у Львові.
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02.02.2024 18:02 Ответить
в перші пару тижнів вторгнення, в тцк, стояли черги кілометрові.
всю київську, чернігівську сумську області захищали партизани.
так шо ненада ляля.

зе!поц просрав все! бо в нього арєстовіч був і отой дегенерат матюкливий.
а тепер тцк ганяються за пересічним комбайнером василем, бо за нього премію дають.
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02.02.2024 18:07 Ответить
Всім сусідам ********** по периметру доведеться вводити загально-обовязкову військову підготовку і популяризувати військово-прикладні види спорту починаючи з шкільної лави.
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02.02.2024 19:10 Ответить
 
 