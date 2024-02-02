Румынии следует ввести добровольную срочную службу, потому что Россия не остановится, - командующий румынской армией Георгице
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Румынии следует срочно принять законодательную базу, которая позволила бы гражданским добровольцам проходить военную подготовку.
Об этом в интервью Радио Свобода сказал новый главнокомандующий армией страны Влад Георгице, сообщает Цензор.НЕТ.
По его мнению, населению Румынии, как и всего Евросоюза, "надо быть обеспокоенным".
"Лично я, хотя и не обязательно как кадровый военный, считаю, что Российская Федерация не остановится (в Украине. – Ред.). Если она победит в Украине, ее следующей главной целью будет Молдова. Мы также увидим напряженность на Западных Балканах. Я более чем уверен, что Путин усилит свою политику в ближайшем будущем", - сказал Георгице.
Он отметил, что соответствующий законопроект, разработанный Министерством обороны Румынии, сейчас находится в обеих палатах парламента и, скорее всего, будет обсужден после нескольких туров местных, парламентских и президентских выборов.
Между тем, по словам командующего, он предусматривает введение срочной добровольной военной службы. Программа будет отличаться от программы для профессиональных военных, но участники будут все равно получать деньги.
"Мы ориентируемся на возрастной сегмент от 18 до 35 лет, независимо от пола, национальности и вероисповедания - молодых людей, желающих носить военную форму. Мы должны оплачивать этот вид услуги и обучать участников основным правилам войны", - считает он.
Командующий указал на то, что корпус резервистов Румынии стареет и не сможет противостоять вызовам вооруженного конфликта: "Представьте себе 50-летнего человека, несущего военный рюкзак объемом 80 литров".
Численность профессиональной армии Румынии в настоящее время насчитывает 80 тысяч человек.
Георгице, возглавивший румынскую армию в ноябре, говорит, что этого количества недостаточно в текущем геополитическом климате, и его следует увеличить на 50 процентов.
"Адекватная численность для профессиональной румынской армии должна составлять около 120 тысяч", – говорит он.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3471278
але то якийсь румунський довбоЙовбак, СТРОКОВУ (!) службу - для ЗАХИСТУ? Seriously?!
Це як у анекдоті буде - прийде русня в румунію, а строковики їм і картоплі начистять, і плац підметуть, і дачі офіцерам відремонтують...
як це: добровільна строкова служба?
або контрактна, або примусова, як дехто, впарює україні.
всю київську, чернігівську сумську області захищали партизани.
так шо ненада ляля.
зе!поц просрав все! бо в нього арєстовіч був і отой дегенерат матюкливий.
а тепер тцк ганяються за пересічним комбайнером василем, бо за нього премію дають.