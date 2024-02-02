Румынии следует ввести добровольную срочную службу, потому что Россия не остановится, - командующий румынской армией Георгице

Румынии следует срочно принять законодательную базу, которая позволила бы гражданским добровольцам проходить военную подготовку.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал новый главнокомандующий армией страны Влад Георгице, сообщает Цензор.НЕТ.

По его мнению, населению Румынии, как и всего Евросоюза, "надо быть обеспокоенным".

"Лично я, хотя и не обязательно как кадровый военный, считаю, что Российская Федерация не остановится (в Украине. – Ред.). Если она победит в Украине, ее следующей главной целью будет Молдова. Мы также увидим напряженность на Западных Балканах. Я более чем уверен, что Путин усилит свою политику в ближайшем будущем", - сказал Георгице.

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Он отметил, что соответствующий законопроект, разработанный Министерством обороны Румынии, сейчас находится в обеих палатах парламента и, скорее всего, будет обсужден после нескольких туров местных, парламентских и президентских выборов.

Между тем, по словам командующего, он предусматривает введение срочной добровольной военной службы. Программа будет отличаться от программы для профессиональных военных, но участники будут все равно получать деньги.

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"Мы ориентируемся на возрастной сегмент от 18 до 35 лет, независимо от пола, национальности и вероисповедания - молодых людей, желающих носить военную форму. Мы должны оплачивать этот вид услуги и обучать участников основным правилам войны", - считает он.

Командующий указал на то, что корпус резервистов Румынии стареет и не сможет противостоять вызовам вооруженного конфликта: "Представьте себе 50-летнего человека, несущего военный рюкзак объемом 80 литров".

Численность профессиональной армии Румынии в настоящее время насчитывает 80 тысяч человек.

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Георгице, возглавивший румынскую армию в ноябре, говорит, что этого количества недостаточно в текущем геополитическом климате, и его следует увеличить на 50 процентов.

"Адекватная численность для профессиональной румынской армии должна составлять около 120 тысяч", – говорит он.