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Новости За рубежом
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Германия (6047) мобилизация (1662) фейк (616) Макеев (28)

В Германии распространяют российский фейк о том, что Украина якобы собирает данные мужчин для мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

німеччина

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал вымышленное обращение от якобы посольства по сбору Киевом данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в ФРГ, участвующих в проукраинских митингах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Алексея Макеева в Facebook.

Итак, в выдуманном письме, оформленном как обращение в МИД Германии, якобы просят немецкую миграционную службу предоставить данные о совершеннолетних мужчинах, участвующих в проукраинских акциях в Германии, "для отправки в ТЦК и социальной поддержки по месту регистрации граждан Украины".

Макеев указал на ряд признаков, которые выдают, что документ не может быть настоящим – начиная с того, что обращение в учреждение Германии написано на украинском языке.

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"Хотел бы я быть послом, который на украинском языке с грифом "Срочное обращение!" разбрасывает по министерствам Германии поручения! Писал бы, правда, без ошибок и не переименовывал бы ведомства по своему усмотрению. Более того, взял бы правильный бланк и вместо рандомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Российское фейководство по поводу деталей, однако, не переживает. А их фабрика лжи – по поводу содержания", - отметил посол.

Макеев также отметил, что из текста обращения следует, что посольство просит данные вообще всех мужчин, которые ходят на акции, а не только граждан Украины. Кроме того, добавил посол, было бы удивительно считать, что в демократической Германии могут вести учет граждан, которые выходят на акции в поддержку Украины.

"Ну и на всякий случай: никаких таких сведений мы не собираем и собирать не планируем. Есть более важные задачи. А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют это "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", - добавил Макеев.

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Фейк у Німеччині
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Топ комментарии
+11
Нажаль, це вже стає закономірністю, що вчора було фейком - сьогодні реальність
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02.02.2024 16:21
+5
Я не я и машина не моя...
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02.02.2024 16:15
+5
Вона то може і дійсно збирає. Ходять вже декілька місяців українці найняті німцями під видом волонтерів по гуртожитках з біженцями. І списки в них вже є. А з них копію зробити просто. Тому ці байки про фейки тільки на наївних людей розраховані. Самі придумали байку самі посміялися.
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02.02.2024 16:29
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Я не я и машина не моя...
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02.02.2024 16:15 Ответить
Нажаль, це вже стає закономірністю, що вчора було фейком - сьогодні реальність
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02.02.2024 16:21 Ответить
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02.02.2024 16:26 Ответить
А чому б і справді не потурбувати ухилянтів у Німеччині? І не тільки там, а й у інших країнах.
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02.02.2024 16:28 Ответить
тобто ти хочеш як паРаша покоманувати в Німеччині?
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02.02.2024 19:10 Ответить
Вона то може і дійсно збирає. Ходять вже декілька місяців українці найняті німцями під видом волонтерів по гуртожитках з біженцями. І списки в них вже є. А з них копію зробити просто. Тому ці байки про фейки тільки на наївних людей розраховані. Самі придумали байку самі посміялися.
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02.02.2024 16:29 Ответить
І що це за акції на підтримку армії України і які хм.. наївні люди будуть на них ходити я теж не розумію. Про такі акції жодне ЗМІ не пише. Максимум пишуть про акції проти нацистів з АФД і їх братів менших з руху ідентифікації і всіляких фермерів і водіїв громадського транспорту і електричок.
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02.02.2024 16:34 Ответить
є збирають мітинги. є навіть нахтвахе - постійні збори кожен тиждень. хто як собі організує. головне бажання.
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02.02.2024 19:12 Ответить
А сам по собі факт що вони дійсно вважають, що учасники усіх зібрань реєструються "органами" - то є вже "потужна" ознака наддержавницького мислення!
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02.02.2024 17:01 Ответить
Так пишуть, наче акції на підтримку України - це щось погане ))) Чому їх зацікавили саме ці чоловіки?
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02.02.2024 17:09 Ответить
таким фейком можна таку ціль досягти: кому українцями цими зборами в горлі застрягли - збиратися не будуть.
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02.02.2024 19:13 Ответить
https://youtu.be/fy_ws2WjL3Q?si=38HcxRsxbPetN14-...

Український Гурт АНТИТІЛА...🥇🕊️Файний Хіт ❤️🖤✊💪👍💯
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02.02.2024 17:49 Ответить
Вы почитайте новый антиконстуционный закон о мобилизации который скоро будут голосовать в Зраде и тогда поймете
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02.02.2024 17:52 Ответить
https://youtu.be/cZjmwV45Dqs?si=aYFDJt6fRxPW-jPI...

Україна перевернула увесь Світ озброєння...🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦✊❤️🖤✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному Гетьману України 💯💯💯🔱🔱🔱
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02.02.2024 18:02 Ответить
https://youtu.be/DUUaRisg5_g?si=gXJMN5OzmrAokOjR...

Генерал Залужний переделает Армию за 5 месяцев❤️🖤🥇🥇🥇💪🔱💯✊
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02.02.2024 18:13 Ответить
Так а кто и где поширюе? Что за дешевая интрига в стиле 95?
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02.02.2024 20:15 Ответить
 
 