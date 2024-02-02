В Германии распространяют российский фейк о том, что Украина якобы собирает данные мужчин для мобилизации
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал вымышленное обращение от якобы посольства по сбору Киевом данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в ФРГ, участвующих в проукраинских митингах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Алексея Макеева в Facebook.
Итак, в выдуманном письме, оформленном как обращение в МИД Германии, якобы просят немецкую миграционную службу предоставить данные о совершеннолетних мужчинах, участвующих в проукраинских акциях в Германии, "для отправки в ТЦК и социальной поддержки по месту регистрации граждан Украины".
Макеев указал на ряд признаков, которые выдают, что документ не может быть настоящим – начиная с того, что обращение в учреждение Германии написано на украинском языке.
"Хотел бы я быть послом, который на украинском языке с грифом "Срочное обращение!" разбрасывает по министерствам Германии поручения! Писал бы, правда, без ошибок и не переименовывал бы ведомства по своему усмотрению. Более того, взял бы правильный бланк и вместо рандомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Российское фейководство по поводу деталей, однако, не переживает. А их фабрика лжи – по поводу содержания", - отметил посол.
Макеев также отметил, что из текста обращения следует, что посольство просит данные вообще всех мужчин, которые ходят на акции, а не только граждан Украины. Кроме того, добавил посол, было бы удивительно считать, что в демократической Германии могут вести учет граждан, которые выходят на акции в поддержку Украины.
"Ну и на всякий случай: никаких таких сведений мы не собираем и собирать не планируем. Есть более важные задачи. А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют это "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", - добавил Макеев.
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