РФ уменьшила атаки "Ланцетами", производство дронов упало из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, - Forbes

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года мог сорвать производство российских беспилотников "Ланцет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Так, в августе 2023 года россияне применили 126 "Ланцетов", однако уже в декабре количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.

"Вместо того чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group - российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотников. - Ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", - пишет издание.

Forbes отмечает, что Ланцет состоит из импортных компонентов: это и двигатель, и бортовая электроника. Россияне производят самостоятельно только планеры, блок питания и камеры.

Авторы материала предполагают, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать саму поставку камер для дронов-камикадзе. Таким образом, падение производства "Ланцетов" может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье 9 августа 2023 года.

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