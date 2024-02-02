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РФ уменьшила атаки "Ланцетами", производство дронов упало из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ланцет

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года мог сорвать производство российских беспилотников "Ланцет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Так, в августе 2023 года россияне применили 126 "Ланцетов", однако уже в декабре количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.

"Вместо того чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group - российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотников. - Ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", - пишет издание.

Forbes отмечает, что Ланцет состоит из импортных компонентов: это и двигатель, и бортовая электроника. Россияне производят самостоятельно только планеры, блок питания и камеры.

Авторы материала предполагают, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать саму поставку камер для дронов-камикадзе. Таким образом, падение производства "Ланцетов" может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье 9 августа 2023 года.

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Топ комментарии
+9
Ех,було б в нас пару тисяч ракет.....
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02.02.2024 16:18
+6
Ланцету настав пінцет.
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02.02.2024 16:19
+5
ох, був би на розум..
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02.02.2024 16:30
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Ех,було б в нас пару тисяч ракет.....
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02.02.2024 16:18 Ответить
ох, був би на розум..
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02.02.2024 16:30 Ответить
треба було весною 2019 року думати, а не кричати "какцукая разніца, хуже не будет" ...
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02.02.2024 16:42 Ответить
Я думав,і що???
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02.02.2024 20:03 Ответить
а я думав бАданов тримає руку на пульсі.......
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02.02.2024 16:19 Ответить
Ланцету настав пінцет.
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02.02.2024 16:19 Ответить
Аби країни ЄС, США , Британія ввели ПОВНЕ ІМБАРГО на торгівлю з рашистами можливо й війна вже б скінчилась.... але деяким мерзотникам гроші не пахнуть не смердять лаптями!!! Світова гниль спливла на поверхню .....
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02.02.2024 16:46 Ответить
Цікаво, а ви такої самої думки були, коли раша сірію рівняла. Чи тоді вам все одне було що там?
І одразу відповім на ваше питання. У кожній країні є в першу чергу свої інтереси, своє бачення події, і так далі. Тому дивно б було сподіватися, що нам всі кинуться одразу допомогати.
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02.02.2024 19:17 Ответить
Алєксєй Алєксєєвіч не повірите але я був такої самої думки ще коли Рашисти напали на Грузію.
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03.02.2024 00:17 Ответить
Ми ж розуміємо, що це тимчасово?
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02.02.2024 16:59 Ответить
Знизилась, але не припинилась.
Є інші джерела.
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02.02.2024 17:11 Ответить
 
 