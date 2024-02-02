РФ уменьшила атаки "Ланцетами", производство дронов упало из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, - Forbes
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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде 9 августа 2023 года мог сорвать производство российских беспилотников "Ланцет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.
Так, в августе 2023 года россияне применили 126 "Ланцетов", однако уже в декабре количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.
"Вместо того чтобы расти, производство Lancet было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA (ZALA Aero Group - российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотников. - Ред.) превратить корпус Lancet в готовую продукцию", - пишет издание.
Forbes отмечает, что Ланцет состоит из импортных компонентов: это и двигатель, и бортовая электроника. Россияне производят самостоятельно только планеры, блок питания и камеры.
Авторы материала предполагают, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать саму поставку камер для дронов-камикадзе. Таким образом, падение производства "Ланцетов" может быть связано со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье 9 августа 2023 года.
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не пахнутьне смердять лаптями!!! Світова гниль спливла на поверхню .....
І одразу відповім на ваше питання. У кожній країні є в першу чергу свої інтереси, своє бачення події, і так далі. Тому дивно б було сподіватися, що нам всі кинуться одразу допомогати.
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