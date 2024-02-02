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Сейчас должны воевать технологии, а не люди. ВСУ надо давать технику, которая уничтожала бы оккупантов на большом расстоянии, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бельбас

Украинские производители вооружения в этом году способны поставлять оружие серийно, разрабатывать новую технику и передавать ее Вооруженным Силам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI, об этом заявил гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в интервью Ukraine World News.

По его словам, нужно, чтобы воевала техника и технологии, а не живые люди. Силы обороны должны насыщаться такой техникой, которая могла бы наносить огневое поражение на значительное расстояние, уничтожать технику оккупантов в большом количестве и минимизировать наши человеческие потери.

"Сейчас заказы "Української бронетехніки" на 2024 год в разы превосходят заказы на 2023 год, и мы видим четкое видение обеспечения выполнения этих планов. По всей отрасли ВПК - картина максимально положительная", - объяснил Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" отметил, что в 2024 году украинские производители вооружения способны поставлять серийно, разрабатывать новую технику и снабжать ею армию.

Также читайте: Украинские производители могут закрыть потребность ВСУ в бронемашинах самостоятельно, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

"Через два года после начала полномасштабного вторжения мы можем сравнить нашу технику с иностранными аналогами. И здесь я бы предпочел украинские продукты. Чисто технически мы можем обеспечить гораздо более короткое логистическое плечо", - добавил он.

В то же время, отметил Бельбас, в течение последних месяцев целями ракетных ударов РФ были предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Враг начинает понимать, что ОПК нашей страны - это угроза для них. Мы же должны думать системно и минимизировать информацию, которая попадает в открытые источники", - подытожил он.

Читайте также: Частичная монополизация ОПК Украины и несовершенство законодательства приводят к проблемам с производством оружия, - Залужный
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Топ комментарии
+10
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02.02.2024 16:31
+6
Хто це? Другий Умеров?

Про що він? Повторюе Генерала Залужного?

Незрозуміло дежь наші Оплоти?
Кольчуги?
Ракети?
Де патронний завод?!!!

Укроборонпром е.
Українська бронитехника е.
Міністерства ( декілька) е. Міністри не погано виглядають…

А української зброї нема…
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02.02.2024 16:42
+5
Зараз мають воювати технології, а не люди

Ага!
Значить, збираються мобілізувати 500 000 технологій!
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02.02.2024 16:29
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Правила форума Совет форумчан
Зараз мають воювати технології, а не люди

Ага!
Значить, збираються мобілізувати 500 000 технологій!
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02.02.2024 16:29 Ответить
Уявив собі, як ТаЦаКи скручують та запихають до бусиків новітні технології, а ті пручаються, суки...
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02.02.2024 16:31 Ответить
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02.02.2024 22:10 Ответить
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02.02.2024 16:31 Ответить
А шо вы не знали что асфальт далеко не летает
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02.02.2024 16:39 Ответить
Іншого шляху у нас просто нема, але схоже, що наше політичне керівництво занадто тупе, щоб це зрозуміти, або щоб реалізувати
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02.02.2024 16:40 Ответить
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02.02.2024 16:41 Ответить
Причину два обсуждают меньше. Хотя мы о ней писали уже давно. Залужный категорически отказывается сдавать Авдеевку, тогда как в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной. Кстати, в офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском. В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь. И кстати, речь не только о действующей армии.
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02.02.2024 17:15 Ответить
Не новина… США про це писали всю весну, і фактично волали зберегти боєздатні підрозділи для контрнаступу.
Шановні дописувачі (в більшості, не всі) на цензорі кричали «мʼясорубка! Мʼясорубка! 1 до 10, 1 до 20, скоро кацапи закінчаться»…
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02.02.2024 17:18 Ответить
Хто це? Другий Умеров?

Про що він? Повторюе Генерала Залужного?

Незрозуміло дежь наші Оплоти?
Кольчуги?
Ракети?
Де патронний завод?!!!

Укроборонпром е.
Українська бронитехника е.
Міністерства ( декілька) е. Міністри не погано виглядають…

А української зброї нема…
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02.02.2024 16:42 Ответить
Умєров як раз це дорослий серед цієї свори о#уївших зелених нєдорослєй. Ви ж бачите, що зє! намагається оточити себе навіть просто молодшими себе, а йому трохи більше сорока. Тобто, на керівні посади скоро дітей вліятєльних папаш почне призначати - он засранець шурма чого вартий
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02.02.2024 16:49 Ответить
Умеров- проходимец, на якому клейма ніде ставити.

Він вже сливав Україна на стамбульських перемовинах разом з Резніковим, арахаміей та іншіми.

Він $ мультіміліонер та « зробив» ( вкрав?) це в Україні.

Він вірна шестерка Ермака та «справно працював» у Фонді Госмайна. За цю справну працю і пішов на підвищення- у МО. Це зовсім інші грошеві потоки. Шалені гроші…

Умеров це такій де персонаж як і його бос- Ермак. Він мае підти геть!
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02.02.2024 17:37 Ответить
Факти - в студію. Де і коли Умєрова зловили за яйця чи на закупівлях? Нє, може ще і зловлять, але поки що нічого подібного не трапилось. Так які до нього претензії? І якщо не він міністр мо, які твої пропозиції? Може він караїм, що хоч якось наближує його до зєрмаків, але якось по іншому прив'язати його до них, ну, не знаю...
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02.02.2024 18:44 Ответить
Твою маму - знову маланець: от поки не побачиш морду ліца, ну, ок, хтось там керівник. Але чому дивуватись, коли на ставці зє! затикав рота Залужному: помовчи, коли розумні люди говорять - пихате маланське чмо: ми самиє умниє, патаму чта всєм аб етам гаварім. Ох, і суки
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02.02.2024 16:42 Ответить
Щас забанчть - розпалюю міжетнічну ворожнечу. Стоп, а хто розпочав? Розумію, що запитання рівня дитячого садка, але ж правда
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02.02.2024 16:44 Ответить
Да-да у нас все самое лучшее. Кто знает хотя бы одну бригаду, полностью оснащенную нашим ВПК?
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02.02.2024 16:49 Ответить
Так давай!
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02.02.2024 17:16 Ответить
Пока не викинуть кошерного м"ясника Сирського , нічого не зміниться.
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02.02.2024 17:22 Ответить
Якщо дадуть технологяї, то знову їх будуть використовувати по одиноким бомжам і зекам як використовують беспілотники? А скільки ворожої техніки можна було б знищити цими беспілотниками!
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02.02.2024 17:28 Ответить
Саме так!
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02.02.2024 17:42 Ответить
это дерьмо кричит, что все класс, а знакомый военный просит тепловизор, так как лезут ночами дрг, а они ничего не видят((
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02.02.2024 20:20 Ответить
 
 