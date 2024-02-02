Сейчас должны воевать технологии, а не люди. ВСУ надо давать технику, которая уничтожала бы оккупантов на большом расстоянии, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Украинские производители вооружения в этом году способны поставлять оружие серийно, разрабатывать новую технику и передавать ее Вооруженным Силам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI, об этом заявил гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в интервью Ukraine World News.

По его словам, нужно, чтобы воевала техника и технологии, а не живые люди. Силы обороны должны насыщаться такой техникой, которая могла бы наносить огневое поражение на значительное расстояние, уничтожать технику оккупантов в большом количестве и минимизировать наши человеческие потери.

"Сейчас заказы "Української бронетехніки" на 2024 год в разы превосходят заказы на 2023 год, и мы видим четкое видение обеспечения выполнения этих планов. По всей отрасли ВПК - картина максимально положительная", - объяснил Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" отметил, что в 2024 году украинские производители вооружения способны поставлять серийно, разрабатывать новую технику и снабжать ею армию.

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"Через два года после начала полномасштабного вторжения мы можем сравнить нашу технику с иностранными аналогами. И здесь я бы предпочел украинские продукты. Чисто технически мы можем обеспечить гораздо более короткое логистическое плечо", - добавил он.

В то же время, отметил Бельбас, в течение последних месяцев целями ракетных ударов РФ были предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Враг начинает понимать, что ОПК нашей страны - это угроза для них. Мы же должны думать системно и минимизировать информацию, которая попадает в открытые источники", - подытожил он.

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